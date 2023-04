MotoGP-Sprint in Jerez 2023: Brad Binder erringt zweiten Sieg für KTM

KTM durfte über den zweiten Sprint-Sieg jubeln. Nach Argentinien gewann Brad Binder auch in Spanien auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto das neue kurze Samstagsrennen. Francesco Bagnaia (Ducati) überholte in der letzten Runde Jack Miller (KTM) und verhinderte so einen Doppelerfolg für die österreichische Marke.

Für das Rennen über 12 Runden wählten die Fahrer diesmal nicht die gleichen Reifen, sondern es gab unterschiedliche Herangehensweisen. Beim Start katapultierte sich das KTM-Duo Miller und Binder vor Polesetter Aleix Espargaro (Aprilia) an die Spitze.

In der zweiten Kurve kam es im Mittelfeld zu einem Unfall. Franco Morbidelli (Yamaha) und Alex Marquez (Gresini-Ducati) kollidierten. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) konnte nicht ausweichen und prallte in die gestürzten Motorräder.

Auch Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) stürzte. Obwohl Bezzecchi in den ersten Momenten im Kiesbett lag, war auch er wie die anderen Fahrer rasch wieder auf den Beinen. Da seine Ducati aber für einen Moment im Kiesbett brannte, wurde das Rennen unterbrochen.

Der Neustart erfolgte mit der originalen Startaufstellung über eine Distanz von 11 Runden. Auch die vier gestürzten Fahrer waren dabei, weil es sich um einen kompletten Neustart des Rennens handelte.

KTM auch beim Neustart vorne

Beim Neustart versuchte Aleix Espargaro die Innenlinie abzublocken, aber das KTM-Duo schoss innen und außen vorbei. Binder übernahm vor Miller, Jorge Martin (Pramac-Ducati), Bagnaia und Aleix Espargaro die Führung. Diesmal ging in der ersten Runde alles gut.

Im Laufe der ersten Runde schnappte sich Martin Platz zwei von Miller. Eine Runde später überholten sie sich mehrmals, bis Miller wieder die Oberhand behielt. Martin verlor auch noch Platz drei an Bagnaia.

Am Ende von Runde drei bremste sich Miller an Binder vorbei und übernahm die Führung. Hinter dem KTM-Duo folgten Bagnaia, Martin, Aleix Espargaro, Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) und Wildcard-Starter Dani Pedrosa (KTM). Diese Gruppe konnte die Verfolger abschütteln.

KTM-Duell um die Führung

In der sechsten Runde stürzte Aleix Espargaro in Kurve 9 und war draußen. Er ärgerte sich im Kiesbett über seinen Fehler. An der Spitze lieferten sich Miller und Binder ein Duell um die Führung - es gab natürlich keine Stallorder.

Zweimal probierte Binder ein Überholmanöver in Kurve 6 und schaffte es in der vorletzten Runde vorbei. Durch dieses Duell war auch das Ducati-Duo Bagnaia und Martin wieder dran. Binder zog weg, aber Miller kam unter Druck von Bagnaia.

Bagnaia schnappt sich noch Miller

In der letzten Runde verbremste sich Miller in der Pedrosa-Kurve, Bagnaia schlüpfte innen durch und war Zweiter. Und in der letzten Kurve (Lorenzo-Kurve) gab es keine Chance mehr für eine Attacke. Bagnaia raste als Zweiter über die Ziellinie und Miller als Dritter.

"Das war heute echt schwierig mit der roten Flagge zu Beginn", sagt Binder. "Mein zweiter Start war besser als der erste und ich habe mir direkt die Führung geschnappt. Dann wollte ich es ruhig angehen lassen, um die Reifen nicht zu überfahren."

"Ich bin einfach ganz dicht an Jack drangeblieben. Seine Pace war super. Am Schluss konnte ich noch zulegen. Herausgekommen ist der erste Platz. Das ist unglaublich. Vielen Dank an das gesamte Team. Fantastisch, dass wir mit zwei Fahrern in den Top 3 sind."

Miller ärgert sich über seinen verpassten Sieg: "Das war ein toller Kampf mit Brad, bei dem ich aber meinen Reifen zu hart rangenommen habe. So war ich auf der Gegengerade leichte Beute für ihn. In der letzten Runde ist mir dann ein Fehler unterlaufen."

"Ich habe extra spät gebremst, das Vorderrad blieb stehen und 'Pecco' hatte leichtes Spiel. Ein kleines bisschen enttäuscht bin ich. Trotzdem freue ich mich über diese Top-3-Platzierung im Sprint. Das gesamte Projekt ist in diesem Jahr einen großen Schritt vorangekommen.""

Nach dem Sturz zuletzt im Grand Prix der USA rehabilitierte sich Bagnaia mit Platz zwei. "Ich bin happy", nicht der Weltmeister. "Im dritten Sektor verliere ich immer noch eine ganze Menge Zeit, aber wir waren trotzdem recht konkurrenzfähig. Die Hitze war nicht einfach für den Vorderreifen."

Martin verpasste als Vierter knapp das Podest. Oliveira behielt im Duell um Platz fünf die Oberhand vor Pedrosa. Die Verfolgergruppe führte Maverick Vinales (Aprilia) als Siebter an. Die weiteren WM-Punkte nahmen Johann Zarco (Pramac-Ducati) und Bezzecchi mit.

Fabio Quartararo nicht in den Top 10

Mit diesem Ergebnis verteidigte Bezzecchi die WM-Führung. Der Italiener hat aber nur noch drei Zähler Vorsprung auf Bagnaia. Vinales verbesserte sich auf WM-Rang drei und liegt 17 Zähler hinter der Spitze zurück.

Fabio Quartararo (Yamaha) kam als Zwölfter ins Ziel und sammelte keine WM-Punkte. Wildcard-Starter Stefan Bradl (Honda) wurde 15. und Jonas Folger (Tech3-GasGas) sah die Zielflagge als 19. und Letzter.

Alex Marquez schied in Runde vier durch einen Sturz in Kurve 2 aus. Im gleichen Umlauf stürzte auch Takaaki Nakagami (LCR-Honda) in Kurve 9. In Runde acht klappte Joan Mir (Honda) in Kurve 6 das Vorderrad ein. Er fuhr nach dem Sturz an die Box und gab auf.

Der Grand Prix über 25 Runden wird am Sonntag um 15:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.