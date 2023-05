MotoGP-Sprint in Le Mans 2023: Martin gewinnt vor Binder und Bagnaia

Jorge Martin (Pramac-Ducati) hat den Sprint beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans gewonnen. Der Spanier setzte sich im kurzen Samstagsrennen früh an die Spitze und feierte mit rund zwei Sekunden Vorsprung einen souveränen Sieg.

Brad Binder (KTM) mischte im kurzen Rennen erneut im Spitzenfeld mit und wurde Zweiter. Francesco Bagnaia (Ducati) sicherte sich nach einem Duell mit Marc Marquez Platz drei. Der Honda-Fahrer wurde bei seinem Comeback schließlich Fünfter.

"Endlich hat es mal wieder geklappt", atmet Martin durch. "s ist lange her, dass wir zuletzt über einen ersten Platz jubeln konnten. Es ist zwar nur ein Sprint, aber endlich konnte ich mal wieder das Gefühl genießen, in Führung zu liegen, keine Fehler zu machen einfach voll zu attackieren."

Beim Start zum Rennen über 13 Runden ging in der engen Dunlop-Schikane alles gut. Bagnaia gewann von der Pole den Holeshot. Dahinter sortierten sich Martin, Jack Miller (KTM), Marc Marquez und Binder ein. Fabio Quartararo (Yamaha) hatte keinen guten Start und fiel auf Platz 16 zurück.

In der zweiten Runde stürzte Miller in der Linkskurve 7 und war draußen. Ihm war das Vorderrad weggerutscht. Dadurch war Marc Marquez Dritter, Binder Vierter und Luca Marini (VR46-Ducati) Fünfter. Die Spitzengruppe blieb eng beisammen.

Zu Beginn von Runde vier attackierte Martin, bremste sich in der Dunlop-Schikane an Bagnaia vorbei und setzte sich an die Spitze. Martin fuhr auch gleich davon und baute sich einen Vorsprung von einer knappen Sekunde auf.

Bagnaia hatte Mühe und wurde zu Beginn von Runde fünf von Marc Marquez attackiert. Binder nutzte das und zog an beiden vorbei auf Platz zwei. Durch diese Scharmützel vergrößerte sich der Vorsprung von Martin auf eineinhalb Sekunden.

Bagnaia hat Mühe gegen Marquez

In Runde sechs verlor Bagnaia in der Dunlop-Schikane auch Platz drei an Marc Marquez. Nach zwei schwachen Runden erfing sich der Weltmeister wieder und machte Druck auf den Honda-Star. Es ging um Platz drei. Auch Marini war als Fünfter dabei.

An der Spitze waren die Positionen bezogen. Martin führte knappe zwei Sekunden vor Binder, der seinerseits zwei Sekunden Vorsprung auf die Dreiergruppe Marquez/Bagnaia/Marini hatte. Der Weltmeister steckte hinter der Honda fest.

In Runde 10 überholte Bagnaia im schnellen Rechtsbogen Richtung Dunlop-Schikane Marc Marquez und war wieder Dritter. Aber die Lücke nach vorne war für den Weltmeister zu groß, um noch aus eigener Kraft Plätze gutzumachen.

Quartararo scheidet durch Sturz aus

Im gleichen Umlauf verabschiedete sich Quartararo vor heimischem Publikum aus dem Sprint. Der Franzose stürzte beim Anbremsen von Kurve 9. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sich nach dem schwierigen Start wieder bis auf Platz acht nach vorne gearbeitet.

An der Spitze änderte sich in den letzten Runden nichts mehr. Martin eroberte mit rund zwei Sekunden Vorsprung seinen ersten Sprintsieg. Er ist der dritte Sprintsieger in dieser Saison. Nur Ducati und KTM haben bisher das kurze Rennen gewonnen.

Hinter Martin wurde es in der letzten Runde doch noch spannend. Bagnaia fuhr schneller als Binder und holte den KTM-Fahrer ein. Aber Binder konnte noch kontern und einen Vorsprung von etwas mehr als einer halben Sekunde verteidigen.

Binder neuer WM-Zweiter

"Ich wusste, dass alles vom Start abhängen würde", sagt Binder. "Wenn es mir in der Startphase gelingen würde, an den Jungs dranzubleiben, dann war mir klar, dass am Ende ein gutes Ergebnis herauskommen kann."

"Ich habe heute mein Bestes gegeben und ich kann mich wirklich nur wiederholen: Mein Team hat mal wieder unglaublich gearbeitet. Was wir für morgen noch verbessern können, wissen wir. Ich freue mich drauf, denn ich glaube, im langen Rennen können wir noch deutlich stärker sein."

Warum tat sich Bagnaia so schwer? "Anfangs habe ich ein paar Runden gebraucht, bis die Reifen auf Temperatur waren", lautet seine Erklärung. "Dann hat mich Marc sehr aggressiv überholt. Dabei ging einiges an Zeit verloren. Wir haben uns berührt und ich habe zwei Positionen eingebüßt."

Marini setzte sich im Duell um Platz vier gegen Marc Marquez durch. Johann Zarco (Pramac-Ducati) wurde von den französischen Fans angefeuert und eroberte Rang sechs. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) wurde Siebter, gefolgt vom Aprilia-Duo Aleix Espargaro und Maverick Vinales.

Mit diesem Ergebnis rückte Binder in der WM-Gesamtwertung an Bezzecchi vorbei auf Rang zwei. Der KTM-Fahrer hat 23 WM-Punkte Rückstand auf Bagnaia.

Nur die ersten neun Fahrer sammeln im Sprint WM-Punkte. Bester und einziger Yamaha-Fahrer im Ziel war Franco Morbidelli als 13. Neben Miller schied auch das Tech3-GasGas-Duo Augusto Fernandez und Jonas Folger durch Stürze in Kurve 7 aus.

Der Grand Prix über 27 Runden wird am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet.

