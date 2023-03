MotoGP-Sprint in Portimao 2023: Bagnaia besiegt Martin, Marquez Dritter

Audio-Player laden

Weltmeister Francesco Bagnaia ist mit dem Sieg im allerersten Sprintrennen der MotoGP-Geschichte in die Saison 2023 gestartet. Der Ducati-Fahrer setzte sich in Portimao (Portugal) im Duell gegen seinen Markenkollegen Jorge Martin (Pramac) durch. Von der Poleposition aus eroberte Marc Marquez (Honda) Rang drei.

"Ich habe es wirklich genossen", lacht Bagnaia. "Das hat viel Spaß gemacht! Der Sieg war aber schwierig, denn wir sind zum ersten Mal bei Gegenwind gefahren - im Gegensatz zum Test und zu gestern. Aber ich hatte Spaß und habe es sehr genossen."

"Ich wusste, das Rennen war lang. Also habe ich mir im ersten Teil Zeit gelassen. Hintenraus habe ich einfach versucht, zu pushen und ich habe gesehen, dass Jorge eine bessere Traktion hatte, aber mehr Probleme mit der Front. Ich habe einfach versucht, meine Vorteile zu nutzen."

Beim Start zum Rennen über zwölf Runden übernahm Marc Marquez die Führung. Dahinter stritt sich in den ersten Kurven das Ducati-Trio Enea Bastianini, Martin und Bagnaia um die weiteren Plätze. Schließlich setzte sich der Weltmeister durch und nahm die Verfolgung von Marquez auf.

Im Laufe der ersten Runde stürzte im Mittelfeld Joan Mir (Honda). Es war zu einer Kollision mit Fabio Quartararo gekommen. Der Yamaha-Star beendete die erste Runde als 19. Am Ende der ersten Runde zogen die Ducati-Raketen von Bagnaia und Martin locker an Marc Marquez vorbei.

Das nächste Chaos gab es in der zweiten Runde. Luca Marini und Bastianini kollidierten in Kurve 5. Marini wollte Bastianini innen überholen, aber er stützte und krachte in seinen Markenkollegen. Beide stürzten. Bastianini begab sich mit Schmerzen im rechten Arm ins Medical Center.

[Update: Ducati hat nach dem Rennen bestätigt, dass sich Bastianini das rechte Schulterblatt gebrochen hat.]

Schließlich führte Bagnaia vor Martin und Marc Marquez. Dahinter folgte eine Gruppe mit Jack Miller (KTM), Miguel Oliveira (RNF-Aprilia), Aleix Espargaro (Aprilia) und Alex Marquez (Gresini-Ducati) In Runde vier schied Marco Bezzecchi durch Sturz aus - Totalausfall für VR46.

An der Spitze überholte Martin Bagnaia zu Beginn von Runde vier und übernahm die Führung. Auf dem Vormarsch waren Miller und Oliveira. Sie überholten zu Beginn von Runde fünf Marc Marquez und verdrängten den Honda-Fahrer auf Platz fünf.

Jack Miller greift mit der KTM an

Miller attackierte weiter. In Runde sechs überholte er den amtierenden Weltmeister für Platz zwei. In der Spitzengruppe hatte sich nur Miller für den weichen Vorderreifen entschieden. In Runde 7 griff Miller Martin in Kurve 13 an und übernahm erstmals die Führung.

Aber auf der Zielgeraden zog Martin wieder an der KTM vorbei. Für die letzten sieben Runden wuchs die Spitzengruppe auf sieben Fahrer an. Das waren Martin, Miller, Bagnaia, Oliveira, Marc Marquez und das Aprilia-Duo Aleix Espargaro und Maverick Vinales.

Martin erhöhte das Tempo und baute sich an der Spitze einen kleinen Vorsprung auf. Bagnaia reagierte und schnappte sich zu Beginn der zehnten Runde Platz zwei von Miller. Der Australier wurde auch von Oliveira attackiert.

Marc Marquez nutzte diese Situation, überholte beide in einem Aufwasch und war wieder Dritter. Durch diese Kämpfe setzte sich das Ducati-Duo an der Spitze des Feldes ab. In den letzten beiden Runden hieß der Zweikampf um den Sieg Martin gegen Bagnaia.

Duell um den Sieg

In der letzten Runde machte Martin in Kurve 5 einen kleinen Fehler, den Bagnaia sofort ausnutzte und vorbeifuhr. Zwei Kurven später unterlief Oliveira ein größerer Fehler und er kam kurz neben die Strecke. Dadurch verlor der Lokalmatador Platz drei.

Auf den letzten Metern machte Bagnaia keinen Fehler und eroberte den ersten Sprint-Sieg der Geschichte. Martin konnte ihm nichts mehr entgegensetzen."Ich hätte gerne gewonnen und habe einen Fehler in der letzten Runde gemacht und 'Pecco' hat mich überholt."

"Aber er war superschnell in den letzten beiden Runden", erkennt Martin an. "Ich habe schon das ganze Wochenende über Probleme mit dem weichen Hinterrad. Hoffentlich geht das morgen ein wenig besser. Ich fühle mich gut und habe einige Runden lang geführt."

Marc Marquez jubelt über Platz drei

Marc Marquez raste schließlich als Dritter über die Ziellinie. Er hielt Miller um eine Zehntelsekunde auf Distanz. "Ich habe meinen ganzen Körper verwendet, um die Schwächen vor allem auf der Bremse zu kompensieren, und auch um mehr in die Kurven sliden zu können."

"Im Sprint geht das", sagt der Spanier. "Das sind nur zwölf Runden, und dafür habe ich viel Energie aufgewendet. Ich musste Zeit gutmachen, und wo das ging, waren die Bremszonen. Da habe ich viel riskiert. Aber heute haben wir einen unglaublichen Job gemacht."

"Das Team hat mir gesagt: Das Motorrad ist so und so, und du kannst deinen Style anpassen. Wenn man das einem Fahrer sagt, der viele Siege und Titel geholt hat, ist es schwierig. Aber man muss sich gegenseitig vertrauen, und das hilft mir sehr. Kein schlechter Start in die Saison."

Am Ende der Spitzengruppe wurde das Aprilia-Duo Fünfter und Sechster. Vinales setzte sich im direkten Duell gegen Aleix Espargaro durch. Nach seinem Ausritt rettete Oliveira noch Rang sieben.

Die weiteren WM-Punkte nahmen Johann Zarco (Pramac-Ducati) und Alex Marquez mit. Quartararo arbeitete sich noch nach dem frühen Zwischenfall mit Mir auf Rang zehn nach vor. Dafür gab es allerdings keinen WM-Punkt.

Der Grand Prix über die volle Distanz wird am Sonntag um 15:00 Uhr MESZ gestartet. Das Ergebnis des Qualifyings ist die Startaufstellung und nicht das Ergebnis des Sprints.

