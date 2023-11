MotoGP-Sprint in Valencia: Jorge Martin hält mit Sieg den WM-Kampf offen

Mit seinem neunten Sprint-Sieg hat Jorge Martin (Pramac-Ducati) seine WM-Chancen offengehalten. Francesco Bagnaia (Ducati) wurde beim MotoGP-Saisonfinale 2023 in Valencia im Samstagsrennen Fünfter. Somit schrumpfte Bagnaias Vorsprung auf Martin vor dem letzten und entscheidenden Rennen auf 14 WM-Punkte.

Aus der Spitzengruppe hatten sich lediglich Polesetter Maverick Vinales (Aprilia) und Bagnaia für den Medium-Hinterreifen entscheiden. Der Rest in den ersten beiden Startreihen fuhr mit dem weichen Hinterreifen von Michelin.

"Mit dem Medium-Vorderreifen und dem Soft-Hinterreifen bin ich ein großes Risiko eingegangen", sagt Martin. "Das war ziemlich am Limit." Im Qualifying hatte Martin ein Problem mit einem weichen Vorderreifen gehabt.

Nach dem Start des Sprints über 13 Runden führte Vinales vor Bagnaia und Martin. Aber noch im Laufe der ersten Runde attackierte Martin Bagnaia. Es wurde eng. Beide verloren Positionen an Brad Binder (KTM) und Marc Marquez (Honda).

Nach der ersten Runde war Martin Vierter und Bagnaia Fünfter. Martin fuhr volle Attacke und schnappte sich in Runde zwei den dritten Platz von Marc Marquez. Bagnaia war Fünfter, machte aber keine Fortschritte Richtung nach vorne.

In Runde fünf versuchte Fabio Quartararo in Kurve 6 Bagnaia zu überholen, aber dem Yamaha-Fahrer klappte das Vorderrad ein und er stürzte ins Kiesbett. Bagnaia hatte Glück, dass er nicht von Quartararo mit ins Kiesbett gerissen wurde.

An der Spitze entbrannte in Runde 6 der Kampf um die Führung. Binder attackierte Vinales, aber der Aprilia-Fahrer konterte. In Runde 7 setzte sich Binder schließlich an die Spitze. Zu Beginn von Runde 8 fuhr Martin an Vinales vorbei und war neuer Zweiter.

Dann verpasste Binder in Kurve 10 den Scheitelpunkt. Martin stach innen hinein und übernahm erstmals die Führung. "Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe 100 Prozent gegeben. Das Motto war Sieg oder Sturz", sagt Martin. "Das ist aufgegangen."

Das war die Entscheidung. Binder fuhr die restlichen Runden knapp hinter Martin, konnte aber keinen Angriff mehr starten. "Letztlich hat es nicht ganz gereicht, um Jorge noch Paroli zu bieten", seufzt Binder. "Trotzdem freue ich mich sehr, wieder in den Top 3 abgeschlossen zu haben."

Als Dritter feierte Marc Marquez bei seinem Honda-Abschied ein Erfolgserlebnis. "Ich will alles geben an diesem letzten Wochenende mit Repsol-Honda, dem Team, für das ich so lange gefahren bin", sagt der sechsmalige MotoGP-Weltmeister.

"Ich wusste, dass es vom neunten Startplatz extrem schwierig sein würde, aber ich habe voll attackiert und wäre mehrmals fast gestürzt. Aber ihr kennt mich ja. Ich werde es morgen wieder probieren. Das wird aber schwieriger."

Vinales rettete den vierten Platz ins Ziel. Bagnaia musste sich im letzten Rennviertel gegen Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) verteidigen und schaffte das auch. Mit dem fünften Platz schrumpfte Bagnaias Vorsprung auf Martin auf 14 WM-Punkte.

Hinter Di Giannantonio folgten mit Marco Bezzecchi (VR46), Alex Marquez (Gresini) und Johann Zarco (Pramac) weitere Ducati-Fahrer in den WM-Punkterängen. Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) ging als Zehnter leer aus.

Update 16:45 Uhr: Für sein erstes Vergehen gegen die Reifendruckregel wurde Di Giannantonio verwarnt. Bei Luca Marini (VR46-Ducati) und Franco Morbidelli (Yamaha) war es das zweite Vergehen. Sie erhielten eine Zeitstrafe von drei Sekunden. Beide waren nicht in den WM-Punkterängen.

Der Grand Prix über 27 Runden wird am Sonntag um 15:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.