MotoGP-Sprint Le Mans: Martin siegt vor Marquez, Bagnaia scheidet früh aus

Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg hat Jorge Martin den MotoGP-Sprint in Le Mans gewonnen. Der Pramac-Pilot ließ seiner Konkurrenz keine Chance und bestimmte von Beginn an die Pace. Im Ziel hatte er 2,280 Sekunden Vorsprung.

"Die Pace war herausragend", sagt Martin. "Ich wusste, dass der erste Startplatz ein großer Vorteil ist. Ich wollte vorneweg fahren, aber das war nicht so einfach, denn Marco [Bezzecchi] war wirklich schnell. Als ich sah, dass er gestürzt ist, habe ich einfach versucht, meinen Rhythmus bis ins Ziel zu halten. Das ging ganz gut."

Marc Marquez (Gresini-Ducati) zeigte von Startplatz 13 eine starek Aufholjagd und wurde Zweiter vor Maverick Vinales (Aprilia). Francesco Bagnaia (Ducati) schied früh aus.

Bagnaia fällt am Start weit zurück

Das Rennen über 13 Runden startete bei sonnigen und trockenen Bedingungen. Die Mehrheit der Fahrer rückte mit dem harten Vorder- und dem weichen Hinterreifen aus. Einzig Jack Miller (KTM) wählte am Vorderrad die weiche Reifenmischung.

Den Start entschied Polesetter Martin für sich. Direkt dahinter kam Bagnaia nicht gut weg und fiel weit zurück. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) schnappte sich Platz zwei vor den beiden Aprilias. Auch Marc Marquez machte direkt einige Positionen gut und reihte sich nach den ersten Kurven bereits auf Platz fünf ein.

Nach der ersten Runde lag Bagnaia nur an 15. Stelle. Sogar Brad Binder (KTM), der von ganz hinten gestartet war, fuhr vor ihm. Vorne bestimmte Martin das Tempo und konnte sich von Bezzecchi und Aleix Espargaro bereits etwas absetzen. Letzterer erhielt wegen eines Frühstarts jedoch eine doppelte Long-Lap-Strafe.

Der Weltmeister muss früh aufgeben

In Runde drei ging es für Bagnaia weiter zurück. Ganz offensichtlich hatte der Weltmeister mit technischen Problemen zu kämpfen. Nur einen Umlauf später fuhr er an die Box.

Marquez, der Vinales überholt hatte, gewann durch Espargaros Strafe eine weitere Position und befand sich als neuer Dritter auf Podestkurs. Sein Rückstand auf Bezzecchi vor ihm lag nach fünf Rennrunden jedoch schon bei anderthalb Sekunden.

Bezzecchi fuhr seinerseits sieben Zehntel hinter Martin, der den Vorsprung mit zunehmender Renndistanz weiter ausbaute. Auch im Verfolgerfeld wurden die Abstände größer. Vinales verlor auf Platz vier den Anschluss zum Podest. Espargaro fiel nach seiner zweiten Long Lap hinter Enea Bastianini (Ducati) auf sechs zurück.

Bezzecchi stürzt auf Platz zwei liegend

In der Schlussphase gelang es Marquez, sich Bezzecchi wieder zu nähern. Doch zu einem Duell kam es nicht, denn in Runde 10 endete Bezzecchis Fahrt im Kies. Der Le-Mans-Sieger des Vorjahres rutschte in Kurve 9 übers Vorderrad weg.

Marquez erbte Platz zwei, lag aber zwei Sekunden hinter Martin, der bis ins Ziel fehlerlos blieb und damit seinen dritten Sprintsieg in dieser Saison feierte. Im Kampf um Platz drei holte Bastianini zum Ende in großen Schritten auf Vinales auf, für einen Angriff reichte es aber nicht, sodass Vinales das Podest komplettierte.

Espargaro schaffte es trotz der zwei Long Laps auf Platz fünf, gefolgt von MotoGP-Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas), der als Sechster erneut ein starkes Ergebnis einfuhr.

18 Fahrer im Ziel, Marini erneut Letzter

Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) wurde Siebter und hielt sich in der Schlussphase Miller erfolgreich vom Hals. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) lief auf Platz neun ein. Fabio Quartararo (Yamaha) beendete das Sprintennen auf seiner Heimstrecke als Zehnter und scheiterte damit knapp an einem Punkteergebnis.

Neben Bagnaia und Bezzecchi sahen auch Joan Mir (Honda) und Alex Rins (Yamaha) die Zielflagge nicht. Beide stürzten. Den 18. und letzten Platz belegte einmal mehr Luca Marini (Honda), der in 13 Runden 28 Sekunden auf den Sieger verlor.

In der WM baut Martin seine Führung aus. Auf den neuen Zweitplatzierten Bastianini hat er jetzt 28 Punkte Vorsprung. Bagnaia ist auf Rang drei zurückgefallen. Ihm fehlen 29 Zähler. Acosta (-31) und Vinales (-34) reihen sich dahinter ein.

