MotoGP-Sprint Misano 1: Martin siegt - Morbidelli erstmals Top 3 mit Pramac

Jubel im Lager von Pramac-Ducati nach dem Sprint im Rahmen des San-Marino-Grand-Prix der MotoGP-Saison 2024 in Misano! WM-Spitzenreiter Jorge Martin hat mit einem vom vierten Startplatz erzielten Sieg seinen Vorsprung an der Spitze der MotoGP-Gesamtwertung 2024 auf 26 Zähler ausgebaut. Pramac-Teamkollege Franco Morbidelli wurde Dritter und hat damit erstmals auf Ducati die Top 3 erreicht.

13 Runden waren am Samstagnachmittag auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli zu absolvieren. Jorge Martin, der im Ziel seinen Titelrivalen Francesco Bagnaia (Ducati) als ersten Verfolger hinter sich hatte, sagt: "Endlich gewinne ich wieder! Ich bin super glücklich! Ich hatte erwartet, dass ich mit 'Pecco' kämpfen kann, aber so einen Start hatte ich nicht erwartet."

Bagnaia, der Zweiter wurde, bekennt: "Ich bin absolut nicht glücklich! Ich habe es versucht, aber Jorge hat hart gebremst. Der Start war ein Desaster, weil ich die erste Position verloren habe. Von diesem Moment an war es sehr schwierig. Wir müssen am Start arbeiten und morgen müssen wir in besserer Form sein."

Viel glücklicher ist naturgemäß Franco Morbidelli nach seiner ersten Top-3-Platzierung in Diensten des Pramac-Teams und auf einer Ducati: "Ja, es waren zwei sehr positive Tage. Wir haben gehofft und auf so ein Ergebnis und auf so eine Performance gewartet. Misano ist der richtige Ort, um das zu tun", so der Italiener, der schwierige Jahre im Yamaha-Werksteam hinter sich hat.

Jorge Martin übertrumpft VR46-Trio gleich beim Start

Passenderweise legten auf der Heimstrecke von Valentino Rossi gleich drei Piloten aus der VR46-Akademie aus der ersten Startreihe los. Titelverteidiger Francesco Bagnaia startete dank seiner Q2-Bestzeit von der Pole. Neben sich in der ersten Reihe hatte er Franco Morbidelli und Marco Bezzecchi (VR46-Ducati). In der ersten Kurve aber lag keiner aus dem VR46-Trio ganz vorne.

Den Start nämlich gewann Jorge Martin aus der zweiten Reihe. Der WM-Spitzenreiter übernahm direkt die Führung. Bagnaia war Zweiter, Morbidelli Dritter. Bezzecchi hingegen fiel mit einem schlechten Start noch hinter Brad Binder (KTM) und Pedro Acosta (Tech3-GasGas) zurück.

Den ersten Sturz gab es in der zweiten Runde und er betraf Fabio Di Giannantonio. Der VR46-Ducati-Pilot stürzte in der drittletzten Kurve der Strecke (Kurve 14) und fiel ans Ende des Feldes zurück. Kurz darauf ging auch Teamkollege Marco Bezzecchi zu Boden. Sein Sturz passierte in Kurve 2. Im Gegensatz zu "Diggia", der zunächst weiterfuhr, bevor er an der Box dann doch aufgab, war "Bez" an Ort und Stelle draußen.

Nach Quali-Sturz: Marc Marquez fährt noch in die Top 5

Bei Halbzeit der kurzen 13-Runden-Distanz hatte sich der von P8 gestartete Enea Bastianini (Ducati) längst bis auf P4 nach vorn gefahren und machte Druck auf die Top 3. Marc Marquez (Gresini-Ducati), der nach Qualifying-Sturz von P9 in der Startaufstellung kam, kam nicht ganz so zügig nach vorne. Er wurde bei Halbzeit des Sprints als Siebter notiert.

In der zweiten Hälfte der Distanz fand Marquez einen Weg vorbei an KTM-Werkspilot Brad Binder. Und kurz vor Schluss überholte er kurz nach der schnellen Curvone-Kurve auf der Gegengerade auch noch Pedro Acosta. Ganz vorne ließ Jorge Martin derweil nichts mehr anbrennen.

Martin siegte mit 1,5 Sekunden Vorsprung auf "Pecco" Bagnaia. Den dritten Platz belegte Franco Morbidelli, dem es gelang, Enea Bastianini knapp hinter sich zu halten. Als Fünfter machte Marc Marquez die Top 5 komplett.

Drei KTM-Fahrer in den Top 8

Pedro Acosta, Brad Binder und Jack Miller sorgten für drei KTM RC16 in den Top 8. Den letzten WM-Punkt holte sich Fabio Quartararo (Yamaha). KTMs Wildcard-Starter Pol Espargaro verpasste mit P15 die Punkteränge ebenso wie Alex Marquez (Gresini-Ducati; 10.) und alle vier Aprilia-Fahrer im Feld.

Bestplatzierter Honda-Fahrer war einmal mehr Johann Zarco aus dem LCR-Team, in diesem Fall auf P14. Hondas Wildcard-Starter Stefan Bradl gab den Sprint schon kurz nach dem Start an der Box auf.

Und Honda-Werkspilot Joan Mir ist diesmal gar nicht im Start. Der MotoGP-Weltmeister von 2020 (damals auf Suzuki) leidet an einer Magen-Darm-Entzündung und lässt das erste der beiden Misano-Wochenenden im MotoGP-Kalender 2024 komplett aus.

Wie seit 2023 üblich, so war der Sprint am Samstag das erste von zwei MotoGP-Rennen am Wochenende. Das Hauptrennen - der Grand Prix über die doppelte Distanz des Sprints - wird am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet. Im Falle des San-Marino-Grand-Prix in Misano beträgt die Distanz am Sonntag 27 Runden.