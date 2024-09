MotoGP-Sprint Misano 2: Duell mit Jorge Martin geht an "Pecco" Bagnaia

Das erste von zwei MotoGP-Rennen anlässlich des zweiten Misano-Besuchs der Saison 2024 ist absolviert. Im Sprint des Emilia-Romagna-Wochenendes gab es am Samstag ein Duell zwischen WM-Spitzenreiter Jorge Martin (Pramac-Ducati) und seinem ersten Verfolger, Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati).

Gewonnen wurde das Duell von Bagnaia, nachdem Martin die erste Hälfte des kurzen Samstagsrennens angeführt hatte. Die Entscheidung brachte ein Fehler von Martin, den Bagnaia sofort ausnutze. Bagnaia hat mit seinem Sieg beim gleichzeitigen zweiten Platz von Martin den Rückstand in der WM von sieben auf vier Punkte verkürzt.

"Jorge zu überholen, war sehr schwierig", sagt Bagnaia. "Durch seinen Fehler habe ich die Führung übernommen. Danach war für den Vorderreifen alles einfacher. Die Pace war heute unglaublich. Vor zwei Wochen war es undenkbar, 1:31.2 zu fahren. Jetzt sind wir ständig schneller gefahren."

Martin erklärt nach seiner Niederlage im Duell am Samstag: "Ich konnte die Konzentration nicht halten. Als ich eine Tracklimits-Warnung erhalten habe, ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Der war entscheidend, um das Rennen zu verlieren. Wenn ich vorne geblieben wäre, hätte ich mehr Möglichkeiten gehabt. Aber 'Pecco' war heute nicht aufzuhalten."

Martin und Binder beschleunigen Bagnaia am Start aus

13 Runden standen am Samstag bei nahezu perfekten äußeren Bedingungen mit 23 Grad Celsius Lufttemperatur und fast wolkenlosem Himmel auf dem Programm. Von der Pole startete wie schon vor zwei Wochen auch diesmal wieder Francesco Bagnaia. Neben sich in der ersten Startreihe hatte er Jorge Martin sowie Enea Bastianini (Ducati).

Wie schon im Sprint vor zwei Wochen, so kam Bagnaia von der Pole auch diesmal nicht perfekt weg. Martin bog als Erster in die erste Kurve ein. Den besten Start aber erwischte Brad Binder (KTM), der vom vierten Startplatz direkt auf die zweite Position nach vorn fuhr.

Im Verlauf der ersten Runde gelang es aber nicht nur Bagnaia, sondern auch Bastianini sowie dem von P7 gestarteten Marc Marquez (Gresini-Ducati), Binder zu überholen. Marquez hatte auch diesmal wieder im Q2-Segment des Qualifyings einen Sturz und war deshalb wie schon vor zwei Wochen wieder aus der dritten Reihe losgefahren.

Fehler von Martin bringt Bagnaia in Führung

Kurz nach Bagnaia, Bastianini und Marc Marquez fand auch der von P5 gestartete Pedro Acosta (Tech3-GasGas) einen Weg an Binder vorbei. Derweil machte Jorge Martin an der Spitze das Tempo. In der achten von 13 Runden aber machte Martin in Kurve 13, dem letzten Knick auf der nach rechts führenden Gegengerade, einen kleinen Fehler. Bagnaia ließ sich nicht zweimal bitten und übernahm die Führung.

In den verbleibenden fünf Runden ließ sich Bagnaia die zwölf WM-Punkte für den Sprint-Sieg nicht mehr nehmen. Martin musste sich nach seinem Fehler mit P2 und somit mit neun Punkten zufriedengeben. Damit ist Bagnaia vor dem Grand Prix am Sonntag drei weitere Punkte an den WM-Leader herangekommen.

Den dritten Platz belegte Enea Bastianini, gefolgt von Marc Marquez auf dem vierten Platz. Somit waren die Top 4 komplett in der Hand von Ducati-Fahrern. Bestplatzierter Nicht-Ducati-Fahrer war MotoGP-Rookie Pedro Acosta auf dem fünften Platz.

Für Brad Binder wurde es nach seinem starken Start letztlich "nur" der sechste Platz. Auf P7 kam Ex-Weltmeister Fabio Quartararo auf der einzigen Yamaha ins Ziel. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) rundeten die Punkteränge ab.

Keine Punkte für Aprilia und Honda

Keine Punkte gab es für Aprilia und Honda. Bestplatzierter Aprilia-Fahrer war Maverick Vinales auf P10, bestplatzierter Honda-Fahrer war Luca Marini auf P16. Und auch KTM-Werkspilot Jack Miller verpasste mit P15 die Punkteränge deutlich. Nach verpatztem Qualifying war er nur von P19 gestartet.

Alex Marquez (Gresini-Ducati) setzte im Sprint als einziger der nur 21 gestarteten Piloten auf den Medium-Hinterreifen. Alle anderen fuhren mit dem Soft-Hinterreifen. Für Alex Marquez, der gar nur vom letzten Startplatz kam, wurde es am Ende der 14. Platz.

Nicht am Start war Yamaha-Pilot Alex Rins, der schon am Freitag über Fieber geklagt hatte und am Samstagvormittag gemeinsam mit dem Team entschied, das zweite Misano-Wochenende vorzeitig abzubrechen.

Grand-Prix-Start am Sonntag schon um 13:00 Uhr

Der Höhepunkt des MotoGP-Wochenendes, der Grand Prix der Emilia-Romagna über 27 Runden, steigt am Sonntag. Die Startzeit aber ist eine ungewöhnliche, denn es geht nicht wie gewohnt um 14:00 Uhr los, sondern diesmal schon um 13:00 Uhr.

Mit der Vorverlegung um eine Stunde schlägt man am Sonntag zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits vermeidet man, dass sich der Start des MotoGP-Rennens zeitlich genau mit dem Start des Formel-1-Rennens in Singapur überschneidet.

Andererseits haben die MotoGP-Teams im Anschluss eine Stunde mehr Zeit, um alles für den Transport nach Asien fertigzumachen. Der Grand Prix von Indonesien in Mandalika nämlich steht schon für kommendes Wochenende (27. bis 29. September) im MotoGP-Kalender 2024, was in Bezug auf die Logistik eine große Herausforderung ist.