MotoGP-Sprint Motegi: Bagnaia gewinnt, Acosta stürzt in Führung liegend

Francesco Bagnaia hat das MotoGP-Sprintrennen in Motegi gewonnen. Er profitierte von einem Sturz von Pedro Acosta (Tech3-GasGas) und setzte sich am Ende knapp gegen seine Ducati-Markenkollegen Enea Bastianini und Marc Marquez durch, die das Podest komplettierten.

Wie schon im Qualifying regnete es zu Beginn des Rennens leicht. Es war jedoch nicht nass genug für Regenreifen, weshalb alle auf Slicks an den Start gingen. In der Boxengasse standen aber die Regenbikes für ein mögliches Flag-to-Flag-Rennen bereit.

Den Start entschied Bagnaia für sich, der an Polesetter Acosta vorbeizog und das Feld in die erste Kurve führte. Auch Bastianini schnappte sich Acosta zunächst, verlor die Position nach einem kleinen Fehler aber wieder. Einen starken Start zeigte Martin, der in den ersten Kurven von Platz elf auf fünf vorfuhr.

Für Joan Mir endete die erste Runde im Kies. Er konnte seine Honda aber wieder aufheben und weiterfahren, allerdings mit großem Rückstand am Ende des Feldes.

Frühes Aus für Binder auf P4

In Runde drei startete Acosta einen ersten Angriff auf Bagnaia und übernahm die Führung. Für seinen KTM-Markenkollegen Brad Binder auf Platz vier lief es weniger gut. Er musste das Rennen mit einem technischen Problem vorzeitig aufgeben. Damit rückte Marc Marquez auf Platz vier vor. Er hatte Martin überholt.

In Runde vier dezimierte sich das Feld weiter. Lokalmatador Takaaki Nakagami stürzte ausgerechnet im Zweikampf mit LCR-Teamkollege Johann Zarco. Die Rennleitung kündigte eine Untersuchung an und bestrafte Zarco mit einer Long-Lap.

An der Spitze setzte sich das Spitzentrio aus Acosta, Bagnaia und Bastianini zusehends vom Rest des Feldes ab. Zur Halbzeit der zwölf Rennrunden lag Marquez' Rückstand bei anderthalb Sekunden. Sieben Zehntel hinter ihm fuhr Martin.

Acosta schmeißt Führung weg

Fünf Runden vor Schluss dividierte sich dann auch die Führungsgruppe auseinander. Acosta konnte sich von Bagnaia und Bastianini absetzen, rutschte dann aber in Kurve 7 übers Vorderrad weg und versenkte seinen ersten Sieg im Kies. Bagnaia erbte die Führung und gab diese - wenn auch knapp - nicht mehr ab.

Dahinter verteidigte Bastianini Platz zwei gegen Marquez. Beide lieferten sich in der Schlussphase ein enges Duell, in dem sich Marquez jedoch geschlagen geben musste.

Martin konnte im Kampf ums Podest diesmal nicht mitreden. Er lief zweieinhalb Sekunden hinter Bagnaia als Vierter ein und verlor in der WM sechs Punkte auf den Weltmeister. Martins Pramac-Teamkollege Franco Morbidelli komplettierte die Top 5.

Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) beendete das Rennen als Sechster, gefolgt von Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Jack Miller (KTM). Den letzten Punkt sicherte sich Maverick Vinales (Aprilia), der trotz Start aus der ersten Reihe nicht über Platz neun hinauskam. Sein Teamkollege Aleix Espargaro stürzte.

Bester Yamaha-Pilot wurde Fabio Quartararo auf Rang zwölf. Direkt dahinter reihte sich mit Luca Marini der beste Honda-Fahrer ein, nur knapp vor Markenkollege Zarco.