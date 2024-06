MotoGP-Sprint Mugello: Bagnaia siegt bei Sturz von WM-Leader Martin

Ducati-Werkspilot Francesco "Pecco" Bagnaia hat am Samstag in Mugello (Italien) seinen ersten Sprint-Sieg seit Spielberg im August 2023 eingefahren.

Nachdem der zweimalige und amtierende MotoGP-Weltmeister am vergangenen Samstag in Barcelona in der letzten Runde in Führung liegend gestürzt war, machte er nun auf heimischem Boden alles richtig und brachte den Sieg im kurzen Samstagsrennen sicher ins Ziel.

FOTOS: MotoGP in Mugello

"Unglaublich! Ich habe jede Runde genossen", jubelt Bagnaia. "Der finale Teil des Rennens war aber ziemlich schwierig. Es ist toll, dass ich nach vier Grands Prix endlich wieder ein Sprintrennen beenden konnte. Das macht mich sehr glücklich. Hier vor diesem Publikum zu gewinnen, ist unglaublich. Ich liebe es!"

Hinter Bagnaia kam Marc Marquez (Gresini-Ducati) nach den elf Runden als Zweiter ins Ziel. Dritter wurde MotoGP-Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas).

ERGEBNIS: MotoGP-Sprint in Mugello

"Das Renntempo war richtig gut", so Marquez. "'Pecco' war seit gestern schneller, doch wir lagen immer auf dem zweiten oder dritten Platz. Mein Start war nicht so gut. Ich hatte das gesamte Wochenende schon Probleme mit den Starts. Doch ich denke, das werden wir morgen besser machen. Morgen wollen wir um das Podium kämpfen."

Und Acosta lässt wissen: "Wir haben unsere Starts massiv verbessert. Ich war heute nah am Zweiten dran. Ich bin super happy mit dem Team. Sie arbeiten Tag und Nacht daran, dieses Motorrad an die Spitze zu bringen. Wir kommen näher und sind schon jetzt näher dran als wir erwartet haben."

"Pecco" Bagnaia gewinnt den Start

WM-Spitzenreiter Jorge Martin (Pramac-Ducati) startete dank Qualifying-Bestzeit von der Pole. Neben ihm in der ersten Reihe legten Francesco Bagnaia und Aprilia-Werkspilot Maverick Vinales los.

Bagnaia, der sich am Freitag eine Gridstrafe eingefangen hat, durfte seinen im Qualifying herausgefahrenen zweiten Startplatz für den Sprint einnehmen. Die Rückversetzung um drei Startplätze gilt für den Grand Prix am Sonntag.

Im Sprint am Samstag erwischte Bagnaia den besten Start. Er bog als Erster in die erste Kurve (San Donato) ein. Direkt hinter ihm reihte sich sein von P5 gestarteter Ducati-Teamkollege Enea Bastianini ein. Polesetter Jorge Martin war in der ersten Kurve "nur" Dritter, kam aber noch im Verlauf der ersten Runde an Bastianini vorbei.

Kollision Martin vs. Bastianini - dann Sturz von Martin

Zu Beginn der dritten Runde wollte Bastianini im Duell mit Martin kontern. In San Donato kam er kurzzeitig wieder vorbei, fuhr aber eine weitere Linie als normal. Es kam zur Kollision mit Martin. Eine Strafe wird es nicht geben, da der Vorfall seitens der Kommissare als Rennunfall gewertet und noch während des Sprints mit "no further action" zu den Akten gelegt wurde.

An der Spitze hatte sich Bagnaia aufgrund des Zwischenfalls Martin/Bastianini ein wenig vom Feld lösen können. Als ersten Verfolger hatte er Marc Marquez. An dritter Stelle fuhr Martin, kam aber nur bis in die achte der elf Runden. In der nämlich stürzte der WM-Spitzenreiter ohne Beteiligung eines anderen Fahrers in San Donato und war draußen.

Franco Morbidelli knapp an den Top 3 vorbei

Mit dem Sturz von Martin rückte Pedro Acosta auf die dritte Position hinter Bagnaia und Marc Marquez nach vorn. Und dabei blieb es.

Während Bagnaia seinen ersten Sprint-Sieg der Saison 2024 einfuhr, Marquez zum dritten Mal in Folge in einem Sprint Zweiter wurde und Acosta zum dritten Mal überhaupt in einem Sprint in die Top 3 gefahren ist, machten Franco Morbidelli (Pramac-Ducati; 4.) und der von P3 gestartete Maverick Vinales (5.) die Top 5 komplett.

WM-Punkte gab es außerdem für Brad Binder (KTM; 6.), Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati; 7.), Alex Marquez (Gresini-Ducati; 8.) und Aleix Espargaro (Aprilia; 9.). Die beiden Wildcard-Starter Pol Espargaro (KTM) und Lorenzo Savadori (Aprilia) kamen auf P14 respektive P18 ins Ziel.

Aus für Oliveira und Quartararo nach Kollision

Abgesehen von den separaten Stürzen von Jorge Martin und Enea Bastianini kamen auch Joan Mir (Honda) sowie Fabio Quartararo (Yamaha) und Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) nicht ins Ziel.

Während Mir an der Box aufgab, stürzten Quartararo und Oliveira in der zweiten Runde aufgrund einer Kollision in Scarperia (Kurve 10). Der Trackhouse-Pilot räumte den Yamaha-Piloten ab. Aber wie im Falle der Kollision zwischen Martin und Bastianini entschieden die Rennkommissare auf "no further action".

Am Sonntag findet in Mugello als Höhepunkt und Abschluss des Italien-Wochenendes der Grand Prix statt. Die Renndistanz beträgt 23 Runden, Startzeit ist 14:00 Uhr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.