MotoGP-Sprint Portimao: Bagnaia macht Fehler! Vinales feiert ersten Aprilia-Sieg

Maverick Vinales hat den MotoGP-Sprint beim Grand Prix von Portugal gewonnen und damit seinen ersten Sieg mit Aprilia gefeiert. Der Spanier profitierte dabei auch von einem Fehler von Francesco Bagnaia (Ducati), der sich in Führung liegend verbremste und auf Platz vier zurückfiel.

"Das fühlt sich gut an", jubelt Vinales. "Ich freue mich, mal wieder ganz oben zu stehen. Ich bin glücklich darüber, wie es momentan läuft. Für morgen heißt es volle Konzentration, aber jetzt genieße ich erst einmal den heutigen Erfolg, denn das ist mein erster Sieg mit Aprilia."

Beim Start zum Rennen über 12 Runden konnte Polesetter Enea Bastianini (Ducati) das vordere Holeshot-System offenbar nicht aktivieren. Jack Miller (KTM) gewann aus Reihe zwei den Start und übernahm vor Bagnaia und Vinales die Führung.

Am Ende der ersten Runde war Marc Marquez (Gresini-Ducati) Vierter, gefolgt von Bastianini, Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Brad Binder (KTM). Miller hielt in der Anfangsphase das Feld auf. Marc Marquez drückte sich in Runde 2 an Vinales vorbei und übernahm Platz drei.

Am Ende der zweiten Runde überholte Bagnaia in der Zielkurve die KTM von Miller und ging in Führung. Kurz darauf kam auch Marc Marquez an Miller vorbei und war Zweiter. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte Bagnaia schon eine knappe halbe Sekunde Vorsprung.

Miller fiel auch rasch hinter Vinales und Martin auf Platz fünf zurück. Marc Marquez versuchte Bagnaia einzuholen, machte in Runde 5 aber einen Fehler, Vinales schlüpfte innen durch und war Zweiter. Dadurch wuchs Bagnaias Vorsprung erstmals auf eine Sekunde an.

Bagnaia macht den entscheidenden Fehler

In Runde 6 drückte sich schließlich Martin im Duell um Platz drei in der langsamen Kurve 13 an Marc Marquez vorbei. In der Folge machte Martin Druck auf Vinales auf Platz zwei. Beide hatten Bagnaia vor sich in Sichtweite.

Aber zu Beginn der neunten Runde spielte sich die entscheidende Szene ab. Bagnaia verbremste sich in Kurve 1, fuhr einen weiten Bogen über die asphaltierte Auslaufzone und fiel auf den vierten Platz zurück. Den Anschluss an die Top 3 hatte er somit verloren.

Somit lautete das Duell um den Sieg Vinales gegen Martin. Eine halbe Sekunde dahinter lauerte Marc Marquez auf seine Chance. Aber Martin machte in der vorletzten Runde einen kleinen Fehler in Kurve 13. Das war die Entscheidung um den Sieg.

Marquez schnappt Martin noch Platz zwei weg

Denn dadurch hatte Vinales für die letzte Runde knappe sieben Zehntelskeunden Vorsprung. Das Duell lautete fortan um Platz zwei. In der letzten Runde machte Marc Marquez in Kurve 5 sein Manöver. Es wurde eng, aber er konnte sich an Martin vorbeibremsen.

Damit eroberte Marc Marquez sein erstes Ducati-Podium. "Vom achten Startplatz war es heute schon nicht einfach und morgen wird es noch schwieriger werden. Im Qualifying ist mir ein Fehler unterlaufen, den ich hätte vermeiden können", seufzt er über seinen Sturz in Q2.

"Ich habe das hintere Ride-Height-Device zu früh aktiviert und bin gestürzt. Mein Start war sehr gut, aber dann musste ich mir den Vorderreifen einteilen. Ich musste immer ein wenig warten, bis ich wieder attackieren konnte. Morgen wird es mit dem Medium-Reifen eine andere Geschichte."

Martin hatte schon nach dem Qualifying angekündigt, dass er sich im Sprint mit dem weichen Hinterreifen Sorgen machen würde. "Das war heute schwierig", sagt er deshalb auch nach dem Rennen. "Nach einem richtig schlechten Start war ich eigentlich ganz konkurrenzfähig."

"Dann aber bekam ich Probleme mit dem Hinterreifen. Und auch die Temperatur im Vorderreifen war extrem hoch. Ich habe einfach mein Bestes gegeben und hoffe, dass wir uns für morgen verbessern können."

Bagnaia behält die WM-Führung

Bagnaia kam nach seinem großen Fehler schließlich als Vierter ins Ziel. Mit diesem Ergebnis führt er die WM nun zwei Punkte vor Martin an. Miller fuhr mit der KTM als Fünfter über die Linie. Polesetter Bastianini wurde Sechster.

Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) sammelte als Siebter erneut WM-Punkte. Aleix Espargaro (Aprilia) wurde Achter und Yamaha-Speerspitze Fabio Quartararo nahm als Neunter den letzten WM-Punkt mit.

Lokalmatador Miguel (Trackhouse-Aprilia) war als Zwölfter auch noch hinter seinem Teamkollegen Raul Fernandez, der Zehnter wurde, die vierte RS-GP im Ziel. Bester Honda-Fahrer war Joan Mir auf Platz 14.

Einige Fahrer schieden durch Stürze aus. Das waren Alex Rins (Yamaha), Johann Zarco (LCR-Honda), Brad Binder (KTM) und Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati).

Der Grand Prix über 25 Runden wird am Sonntag um 15 Uhr MEZ gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.