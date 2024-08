MotoGP-Sprint Silverstone: Bastianini gewinnt - Bagnaia und Marquez stürzen

Der MotoGP-Sprint zum Grand Prix von Großbritannien 2024 in Silverstone ist am Samstag mit Sieg für Enea Bastianini (Ducati) zu Ende gegangen. Für "Bestia" ist es der erste Sprint-Sieg seiner Karriere.

Jorge Martin (Pramac-Ducati) wurde Zweiter, liegt in der MotoGP-Gesamtwertung 2024 aber weiterhin hinter Francesco Bagnaia, obwohl der Tabellenführer im Sprint gestürzt ist und eine Nullnummer verbucht.

Das kurze Samstagsrennen begann mit einem Startunfall, in den zwei Ducati-Fahrer verwickelt waren: Franco Morbidelli und Marco Bezzecchi. Anschließend gab es zwei weitere Ducati-Stürze. Einer davon betraf Werkspilot Bagnaia, aber auch Marc Marquez kam aufgrund eines Sturzes nicht ins Ziel.

Startunfall: Morbidelli rauscht Bezzecchi ins Heck

Aprilia-Pilot Aleix Espargaro, der im Qualifying am Vormittag neuen Streckenrekord gefahren hat, startete mit der überarbeiteten RS-GP24 von der Pole. Die beiden Ducati-Werkspiloten Francesco Bagnaia und Enea Bastianini starteten neben ihm aus der ersten Reihe. "Bestia" hat es erstmals seit Portimao wieder in die erste Reihe geschafft.

Während Francesco Bagnaia den besten Start erwischte und als Erster in die erste Kurve einbog, krachte es im Mittelfeld. Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) fuhr mit hohem Tempo auf Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) auf. Beide waren draußen und beide mussten das Medical-Center aufsuchen.

Morbidellis Pramac-Teamkollege Jorge Martin, der von P4 gestartet war, nahm Bagnaia nach wenigen Kurven die Führung ab. Und der Weltmeister und Tabellenführer verlor noch weitere Positionen. Denn auch sein eigener Ducati-Teamkollege Enea Bastianini sowie der von der Pole gestartete Aprilia-Pilot Aleix Espargaro kamen vorbei.

Marc Marquez (Gresini-Ducati) hatte von P7 einen schlechten Start, profitierte aber in der zweiten Runde von einer Kollision zwischen Brad Binder (KTM) und Pedro Acosta (Tech3-GasGas). Als die beiden aneinandergerieten und dabei das linke Winglet von Acostas Motorrad davonflog, kam Marquez direkt an beiden vorbei und war Fünfter hinter Bagnaia.

Polesetter Aleix Espargaro und auch Marc Marquez waren zwei von nur vier Piloten im Feld, die sich für den harten Vorderreifen entschieden hatten. Der Großteil setzte für das Vorderrad auf die Medium-Mischung. Im Hinterfeld probierten es drei Fahrer sogar mit dem weichen Vorderreifen:

Bagnaia stürzt, behält aber die Tabellenführung

In der fünften Runde stürzte WM-Spitzenreiter "Pecco" Bagnaia an vierter Stelle liegend in der Arena-Sektion der Strecke. Damit ging die virtuelle Tabellenführung an Jorge Martin über, der das Feld weiter anführte. Vor dem Silverstone-Sprint waren die beiden durch zehn Punkte getrennt.

In der Reihenfolge Jorge Martin, Enea Bastianini, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Brad Binder und Pedro Acosta ging es in die zweite Hälfte der Zehn-Runden-Distanz. Bastianini fand in der sechsten Runde in Copse Corner innen ein Weg an Martin vorbei und übernahm damit die Führung.

Marc Marquez stürzt in Vale Corner

Drei Runden vor Schluss schmiss Marc Marquez seine Gresini-Ducati an vierter Stelle liegend. Der Sturz passierte ihm ausgerechnet in Vale Corner. Damit sind im Sprint sowohl Bagnaia als auch Marquez an vierter Stelle liegend gestürzt. Brad Binder, Pedro Acosta und Co. rückten auf.

Im Kampf um den Sieg ließ Enea Bastianini nichts mehr anbrennen. Der Ducati-Werkspilot triumphierte erstmals in einem Sprint: "Es war ein tolles Duell mit Jorge. Wir waren am Limit, die Rundenzeiten waren verrückt. Es ist mein erster Sieg in diesem Jahr. Ich bin sehr glücklich! Silverstone ist eine meiner Lieblingsstrecken. Fantastisch!"

Jorge Martin wurde Zweiter, hat es damit aber verpasst, die Tabellenführung vom gestürzten "Pecco" Bagnaia zu übernehmen: "Im Qualifying habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Aus der zweiten Reihe zu starten, war schwierig. Aber beim Start habe ich mir die erste Position geschnappt. Ich habe gepusht wie im Qualifying. Enea war dann aber viel stärker als ich."

Als Dritter kam der von der Pole gestartete Aleix Espargaro ins Ziel. "Ich bin mit unserer Performance sehr zufrieden, vor allem im Qualifying. Ich habe im Sprint alles gegeben. Die Pace war extrem schnell. Es war mir klar, dass sich die Ducati-Jungs für das Rennen verbessern würden, aber nicht um so viel. Ich war wirklich am Limit und konnte nicht mehr geben", so der Aprilia-Pilot.

Di Giannantonio holt WM-Punkt trotz Long-Lap

Brad Binder und Pedro Acosta wurden Vierter respektive Fünfter. Die letzten WM-Punkte gingen an Alex Marquez (Gresini-Ducati), Jack Miller (KTM), Maverick Vinales (Aprilia) und Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), der trotz einer Long-Lap-Penalty Neunter wurde.

Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) verpasste auf P10 knapp die Punktränge. Fabio Quartararo war auf P11 bestplatzierter Yamaha-Pilot. Teamkollege Alex Rins trat verletzungsbedingt nicht an. Yamahas Wildcard-Starter Remy Gardner kam auf P18 als letzter Fahrer in Wertung ins Ziel. Bestplatzierter Honda-Fahrer war LCR-Pilot Johann Zarco auf P14.

Der Grand Prix von Großbritannien am Sonntag wird um 14:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit) gestartet. Für dieses 20-Runden-Rennen bringen alle elf Teams ihre am Donnerstag präsentierten Retro-Designs an den Start.

