MotoGP-Sprint Spielberg: Bagnaia siegt - Startunfall mit Bezzecchi und Co.

Auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg ist am Samstag der Sprint der MotoGP-Klasse am Rennwochenende des Grand Prix von Österreich mit einem Start/Ziel-Sieg für Ducati-Werkspilot Francesco "Pecco" Bagnaia zu Ende gegangen.

Startunfall: Bezzecchi und Zarco out

Als Zweiter kam Brad Binder (KTM) ins Ziel. Als Dritter fuhr Jorge Martin (Pramac-Ducati) über die Ziellinie. Zwischenzeitlich hatte Martin eine Untersuchung durch die Rennkommissare am Hals. Er war im kurzen Samstagsrennen gleich in zwei Zwischenfälle verwickelt, kam aber in beiden Fällen ungeschoren davon.

Francesco Bagnaia startete von der Pole und bog vor Brad Binder als Erster in die erste Kurve ein, dahinter aber krachte es. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) stürzten direkt in der ersten Kurve.

Ebenfalls involviert waren Fabio Quartararo (Yamaha), Enea Bastianini (Ducati) sowie Jorge Martin und Johann Zarco (beide Pramac-Ducati). Martin kam am besten durch das Chaos durch. Hingegen war für Bezzecchi und Oliveira direkt Feierabend.

Aus der ersten Runde kam Bagnaia knapp vor Binder als Spitzenreiter zurück. Dahinter kämpften Jack Miller (KTM), Luca Marini (VR46-Ducati) und Alex Marquez (Gresini-Ducati) um die Verfolgerpositionen. Direkt dahinter holte Jorge Martin zügig auf diese Gruppe auf.

Marini stürzt im Duell mit Martin

In der siebten von 14 Runden stürzte Luca Marini im Duell mit Jorge Martin in der Schikane. Damit war an einem der wenigen Tage, an denen Valentino Rossi an der Strecke vor Ort ist, auch der zweite VR46-Pilot früh draußen.

Hingegen kam Martin wieder davon und fuhr bereits an dritter Stelle hinter Bagnaia und Binder. Im Mittelfeld kollidierte der in den Startunfall verwickelt gewesene Fabio Quartararo mit Aprilias Wildcard-Starter Lorenzo Savadori. Der Italiener kam bei der Szene in Kurve 4 zu Sturz, der Franzose bekam eine Long-Lap-Penalty aufgebrummt.

Ganz vorne hielt Ducati-Pilot "Pecco" Bagnaia seinen Verfolger Brad Binder die gesamte Distanz hinter sich und gewann den Sprint mit zwei Sekunden Vorsprung auf den KTM-Piloten.

Binder ohne Chance gegen Bagnaia

"Es war zäh bei diesen hohen Temperaturen, aber uns ist es gelungen, in der erste Runde vorn zu sein", so Bagnaia und weiter: "Ich habe einfach versucht, so hart wie möglich zu bremsen, um den anderen gar keine Chance zu geben, mich zu überholen. Dann habe ich einfach gepusht. In der letzten Runde war der Hinterreifen am Ende. Aber die Strategie war, vom Start weg zu pushen. Ich bin sehr zufrieden."

Brad Binder erkennt Bagnaias Überlegenheit am Samstag an: "Ich habe mein Bestes versucht, um an 'Pecco' dranzubleiben. Als der Grip zu Beginn noch gut war, hat das auch geklappt. Aber sein Drive aus den Kurven ist im Moment einfach zu gut für uns. Als der Grip dann nachließ, konnte ich nicht mehr mithalten. Gratulation an ihn, er war fantastisch."

Martin fürchtete eine Strafe

Jorge Martin kam nach seinen zwei Zwischenfällen als Dritter über die Linie, gefolgt von Alex Marquez und Jack Miller. "Es war ein emotionales Rennen, denn es ist viel passiert", sagt der Pramac-Ducati-Pilot nach P3. "In Kurve 1 war es ziemlich durcheinander. Keine Ahnung, wer da Schuld hatte. Als ich dann Marini überholte, war ich schon vorbei und spürte eine Berührung. Ich sah, dass er stürzte, also fürchtete ich schon, dass ich eine Long-Lap oder Ähnliches bekommen würde. Ich bin glücklich, dass es für ein Podium gereicht hat."

Starker Sprint von Pol Espargaro

Pol Espargaro (Tech3-GasGas) zeigte ein starkes Samstagsrennen und beendete dieses auf P6 vor den beiden Aprilia-Piloten Aleix Espargaro und Maverick Vinales. Den letzten WM-Punkt holte sich Franco Morbidelli (Yamaha) mit P9.

Marc Marquez war auf P10 bester Honda-Pilot, aber für P10 gibt es im Sprint keine WM-Punkte. Fabio Quartararo schloss nach seiner Long-Lap-Penalty auf P15 ab.

Nicht ins Ziel kamen abgesehen von den in Kurve 1 gestürzten Marco Bezzecchi und Miguel Oliveira, dem in der Schikane gestürzten Luca Marini und dem in Kurve 4 gestürzten Lorenzo Savadori außerdem Takaaki Nakagami (LCR-Honda) und Johann Zarco. Letztgenannter stellte seine Pramac-Ducati kurz vor Schluss an der Box ab.

Das Hauptrennen der Königsklasse, der Grand Prix über eine Distanz von 28 Runden, wird am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet (MotoGP Spielberg 2023: Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream).

