MotoGP-Stars über MotoE: "Vielleicht irgendwann"

Seit 2019 gehört neben den Klassen Moto3 und Moto2 auch der MotoE-Weltcup zum Rahmenprogramm der Motorrad-WM-Königsklasse MotoGP. An ausgewählten Rennwochenenden in Europa surren die Elektro-Bikes über die Strecke. 2021 geht der Weltcup in sein drittes Jahr MotoE-Kalender 2021.

Können sich aktuelle MotoGP-Piloten vorstellen, künftig selber im MotoE-Weltcup anzutreten? "Die Rennen sind gut, denn sie sind sehr kurz. Das heißt, es geht richtig zur Sache", kommentiert Yamaha-Werkspilot Maverick Vinales, schiebt aber sofort hinterher: "Für den Moment sehe ich mich selber nicht dort. Ich sehe mich noch eine lange Zeit MotoGP fahren."

Jack Miller, der in der bevorstehenden MotoGP-Saison 2021 Ducati-Werkspilot sein wird, schaut sich die MotoE-Rennen oft im Nachgang gemeinsam mit seinem Kumpel und Landsmann Josh Hook an. "Hooky" gehört in der Elektrorennserie zu den Stammpiloten.

Bei der Analyse der Rennen im Motorhome spielt auch Maria Herrera, die einzige Frau im MotoE-Feld, eine (indirekte) Rolle. "Ich ziehe 'Hooky' immer auf, wenn er von Maria bezwungen wird", grinst Miller, um in aller Ernsthaftigkeit hinzuzufügen: "Die Rennen sind großartig. Kurze Rennen gefallen mir ohnehin sehr gut. Trotzdem hoffe ich, dass ich noch einige MotoGP-Jahre vor mir habe."

Miller, Vinales, Quartararo: Spaß beim MotoE-Zuschauen, aber ... Foto: Motorsport Images

Und Fabio Quartararo meint: "Kämpfe um den Sieg und um das Podium bis zur letzten Kurve machen sicher Spaß. Für mich ist das aber nichts momentan. Ich bin ja gerade erst in die MotoGP-Klasse eingestiegen. Das sind nun mal die Bikes, die weltweit am meisten Spaß machen."

Nachgefragt, ob er sich in Zukunft Rennen als MotoE-Pilot vorstellen könne, antwortet Quartararo: "Vielleicht irgendwann in weiter Zukunft. Momentan aber habe ich jede Menge Spaß daran, dass ich den Motor meines Bikes tatsächlich hören kann. Deshalb sehe ich mich in naher Zukunft nicht MotoE fahren."

Ihre Aussagen tätigten Vinales, Miller und Quartararo unmittelbar nach dem spannenden MotoE-Rennen mit dreiköpfigem Fotofinish in Misano.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.