MotoGP-Statistik Buriram: Die Mehrfach-Sieger und die engsten Duelle

Der Grand Prix von Thailand feiert in diesem Jahr seine siebte Ausgabe auf dem Buriram International Circuit, und zum zweiten Mal bildet er den Auftakt zur MotoGP-Weltmeisterschaft. Seit ihrem Debüt 2018 hat sich die Strecke als fester Bestandteil des Kalenders etabliert.

Der 1. März als Starttermin stellt den zweitfrühesten Saisonbeginn in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft dar. Früher ging es nur in der Saison 1964 los, als am 2. Februar der Grand Prix der USA in Daytona stattfand.

Thailand ist die 17. Nation, die ein Saisonauftaktrennen austrägt und gehört zu acht asiatischen Ländern, in denen bereits MotoGP-Rennen stattgefunden haben, darunter Japan mit 25 Veranstaltungen in Motegi oder Malaysia mit 24 in Sepang.

Bei den bisherigen sechs Rennen in Buriram dominieren die aktuellen Fahrer das Siegerfeld: Marc Marquez führt mit drei Triumphen (2018, 2019, 2025), gefolgt von Francesco Bagnaia (2024) und Jorge Martin (2023).

Nur einmal triumphierte in Buriram ein Fahrer, der sich nicht für die erste Startreihe qualifiziert hatte: Miguel Oliveira 2022. Im Sprint-Format, das seit 2023 hinzukam, sicherten sich Martin (2023), Enea Bastianini (2024) sowie Marc Marquez (2025) den Sieg.

Die Herstellerbilanzen unterstreichen diese Dominanz: Ducati verzeichnet drei GP-Erfolge, alle von der Poleposition aus, während Honda zwei Siege feierte und KTM einen mit Oliveiras Regensieg. Yamaha erreichte dreimal das Podium, Aprilia hingegen maximal Platz fünf mit Ai Ogura 2025.

Sollte Marc Marquez am Sonntag den Grand Prix gewinnen, würde das seinen 100. Erfolg aller Klassen bedeuten und ihn zu einem von nur drei Fahrern mit dieser Marke machen. Rekordhalter ist Giacomo Agostini (122 Siege), gefolgt von Valentino Rossi (115).

Ducati könnte zudem seine Podiumsserie auf 89 Rennen ausdehnen, den aktuellen Rekord. Sechs Fahrer warten auf ihren ersten MotoGP-Sieg: Pedro Acosta, Luca Marini, Ai Ogura, die Rookies Diogo Moreira und Toprak Razgatlioglu sowie Ersatzmann Michele Pirro.

Buriram war mehrfach Schauplatz besonders knapper Entscheidungen. Ein Abstand von 0,253 Sekunden zwischen Martin und Bagnaia 2023 bedeutete die viertknappste Rennentscheidung in der MotoGP-Geschichte.

Seit 2001 gelang es sechs Fahrern, die am Ende der Saison Weltmeister wurden, nicht, beim Auftaktrennen des Jahres auf dem GP-Podium zu stehen: 2008 (Rossi), 2015 (Lorenzo), 2017 (Marquez), 2020 (Mir), 2021 (Quartararo) und 2022 (Bagnaia). Von ihnen verpassten nur Mir und Bagnaia die Top 5, da beide stürzten: Mir beim Spanien-GP 2020 und Bagnaia in Katar 2022.

2026 können maximal 814 WM-Punkte gesammelt werden: 550 am Sonntag, 264 am Samstag. Also werden 32,4 Prozent der Punkte in Sprints vergeben.