MotoGP-Statistik: Wie oft war der erste WM-Leader auch Weltmeister?

Pedro Acosta ist der erste Gesamtführende der MotoGP 2026. Doch ein Blick auf die Statistik zeigt: Wer nach dem ersten Rennwochenende vorne liegt, hat längst keine Garantie darauf, am Ende auch den Titel zu gewinnen.

Der KTM-Fahrer übernahm die Führung in der Gesamtwertung nach dem Saisonauftakt in Buriram. Ausschlaggebend war sein starkes Wochenende mit dem Sieg im Sprintrennen am Samstag (12 Punkte) sowie Platz zwei im Grand Prix von Thailand am Sonntag (20 Punkte) hinter Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi.

Damit verließ der Spanier Thailand mit insgesamt 32 Punkten. In der WM-Wertung liegt er sieben Zähler vor Bezzecchi und neun vor Raul Fernandez, der ebenfalls ein starkes Wochenende erlebte. Er wurde im Sprint wie auch Hauptrennen jeweils Dritter.

Acosta nach Kontroverse im Sprin selbstbewusst

Besonders das Sprintrennen am Samstag sorgte für Diskussionen. Marc Marquez lag zunächst in Führung, doch nach einer Berührung mit Acosta erhielt er eine Strafe und musste die Position wieder zurückgeben. Acosta profitierte und gewann das erste Sprintrennen der Saison und damit das erste seiner MotoGP-Karriere.

Unmittelbar nach dem Rennen zeigte sich der Spanier zunächst noch zurückhaltend. "Ich werde lieber Zweiter, als auf diese Weise zu gewinnen", erklärte er zunächst.

Am Sonntag klang seine Einschätzung jedoch deutlich anders: "Ich habe gewonnen, und wer etwas anderes sagt, hat das Rennen nicht gesehen. Am Ende habe ich als Erster die Ziellinie überquert. Punkt. Niemand hat mir etwas geschenkt", stellte Acosta klar. "Es war keine Führung für einen Tag, wie Marc gesagt hat."

Marquez hatte nach der Sprint-Siegerehrung auf dem Weg vom Podium zu den Boxen beiläufig "vorerst" gesagt. Ein Hinweis darauf, dass sich die WM-Führung am Sonntag noch ändern könnte. Doch Acosta konnte sie mit Platz zwei verteidigen.

Nur 42 Prozent werden am Ende Weltmeister

Die Zahlen zeigen allerdings, dass eine frühe WM-Führung wenig über den späteren Titelgewinn aussagt. Seit dem Jahr 2000 wurden insgesamt 26 vollständige MotoGP-Saisons ausgetragen, wobei die ersten beiden noch zur 500-ccm-Ära zählten.

Von den 26 Fahrern, die nach dem ersten Grand Prix einer Saison die WM-Wertung anführten, sicherten sich lediglich elf am Ende auch die WM-Krone. Das entspricht etwas mehr als 42 Prozent. In 15 Fällen, also in fast 58 Prozent der Saisons, ging der erste WM-Leader des Jahres letztlich ohne Titel aus.

Beispiele aus der Vergangenheit: Rossi legt vor

Im Jahr 2000 führte zunächst Garry McCoy die Weltmeisterschaft an. Über den Titel durfte sich am Ende jedoch Kenny Roberts jun. freuen. Ab 2001 begann dann die Dominanz von Valentino Rossi: Der Italiener gewann das Auftaktrennen und sicherte sich anschließend von 2001 bis 2005 fünf Titel in Folge.

Diese Serie wiederholte Rossi später nicht mehr, obwohl er noch zwei weitere Weltmeisterschaften gewann (2008 und 2009). In den Jahren 2010 und 2015 führte er nach dem ersten Rennen ebenfalls die WM an, ohne jedoch den Titel zu holen.

Auch Casey Stoner startete mehrfach mit einem Sieg in die Saison und übernahm viermal die WM-Führung nach dem Auftaktrennen. Doch nur in zwei dieser Jahre, nämlich 2007 und 2011, wurde der Australier am Ende tatsächlich Weltmeister.

Ähnlich erging es Jorge Lorenzo: Der Spanier führte nach dem ersten Rennen der Jahre 2012, 2013 und 2016 die Gesamtwertung an, holte den Titel jedoch nur 2012.

Andere Fahrer konnten ihre frühe Führung überhaupt nie in einen Titel ummünzen. Dazu zählen etwa Maverick Vinales (WM-Leader nach dem ersten Rennen 2017 und 2021) sowie Andrea Dovizioso (2018 und 2019).

Kurioser Fall: Marc Marquez nur zweimal direkt vorn

Auch Marc Marquez liefert in dieser Statistik einen besonderen Fall. Der Spanier hat insgesamt sieben MotoGP-Weltmeisterschaften gewonnen, führte nach dem ersten Rennen der Saison jedoch nur zweimal die WM an: 2012 beim Auftakt in Katar und 2025, als er den Grand Prix von Thailand mit der Werksducati gewann.

Die Historie zeigt also: Ein perfekter Saisonstart kann ein starkes Signal sein, garantiert den Titel aber keineswegs. Für Acosta bedeutet seine frühe Führung daher vor allem eines: einen Ansporn, aber noch lange keinen sicheren Weg zur Weltmeisterschaft.