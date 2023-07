MotoGP statt 8h von Suzuka: Lecuona springt in Silverstone für Alex Rins ein

Laut Informationen von 'motorsport.com' wird WSBK-Werkspilot Iker Lecuona beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone die Honda RC213 von LCR-Stammpilot Alex Rins übernehmen. Es wird Lecuonas dritter MotoGP-Einsatz in der laufenden Saison sein. Der junge Spanier fuhr bereits in Jerez als Ersatz von Marc Marquez und in Assen als Ersatz von Joan Mir.

Da das MotoGP-Event in Silverstone am gleichen Wochenende wie die 8h von Suzuka stattfindet, muss Iker Lecuona auf die Teilnahme beim Langstrecken-Klassiker verzichten. Es wird erwartet, dass HRC-Testpilot Tetsuta Nagashima den Platz von Lecuona übernimmt und zusammen mit WSBK-Pilot Xavi Vierge und dem Japaner Takumi Takahashi antritt.

Bei seinen bisherigen Einsätzen in der MotoGP-Saison 2023 trug Iker Lecuona die Farben des prestigeträchtigen Repsol-Honda-Werksteams. Für den Einsatz in Silverstone muss sich der 23-Jährige neue Lederkombis fertigen lassen.

Bringt sich Iker Lecuona in Stellung für eine MotoGP-Rückkehr?

Der dritte MotoGP-Einsatz von Iker Lecuona ist für die Honda-Manager eine weitere Chance, um sich ein Bild vom Talent des Spaniers zu machen. Da Honda für die MotoGP 2024 vermutlich nach einem Ersatz für Alex Rins suchen muss und das Interesse der anderen verfügbaren MotoGP-Piloten überschaubar ist, wäre die Verpflichtung von Lecuona eine potenzielle Lösung.

Aus dem Lager von Honda hörte man, dass die Ingenieure sehr zufrieden waren mit den Feedbacks und der Arbeit von Lecuona beim zweiten MotoGP-Einsatz in Assen. Damit eignet er sich perfekt für den Platz im LCR-Team.

Iker Lecuona kämpft in der Superbike-WM mit unterlegenem Material Foto: Motorsport Images

Lecuona fährt seit der vergangenen Saison für Honda und ist Werksfahrer in der Superbike-WM. Mit der unterlegenen Honda CBR1000RR-R Fireblade schaffte es der Spanier bereits auf das Podium, wirkte zuletzt aber etwas ernüchtert, da es beim WSBK-Projekt von Honda praktisch keine erkennbaren Fortschritte gibt.

Die MotoGP-Sommerpause half den MotoGP-Werkspiloten von Honda dabei, die Verletzungen auszukurieren. Es wird erwartet, dass Marc Marquez und Joan Mir wieder für das Repsol-Team antreten. Die Verletzung von Alex Rins hingegen dürfte noch einige Wochen Zwangspause bedeuten. In Mugello brach sich der Spanier Mitte Juni das Schien- und Wadenbein und wurde in Assen von HRC-Testpilot Stefan Bradl ersetzt.

