MotoGP-Sturzstatistik bei Saisonhalbzeit 2024: Gewohntes und Überraschendes

Im MotoGP-Kalender 2024 ist der Halbzeitpunkt erreicht. Zehn Rennwochenenden sind absolviert, zehn weitere stehen noch an. Wie schon in den vergangenen Jahren, so werfen wir auch diesmal anlässlich der Saisonhalbzeit einen detaillierten Blick auf den Zwischenstand in der Sturzstatistik.

Angeführt wird die MotoGP-Sturzstatistik 2024 derzeit von Marc Marquez mit 15 Stürzen. Wenngleich er im Winter Team und Hersteller gewechselt hat und erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr auf einer Werks-Honda sitzt, sondern auf einer Ducati des Gresini-Teams, ist sich Marquez seiner Methode treu geblieben: das Limit ausloten, indem er sich dem Limit von oben nähert.

Mit seinen 15 Stürzen weist Marc Marquez im bisherigen Saisonverlauf drei Stürze mehr auf als seine ersten Verfolger in der Liste. Es sind MotoGP-Rookie Pedro Acosta sowie Routinier Brad Binder. Beide pilotieren für ihr jeweiliges Team - Tech3-GasGas beziehungsweise KTM - eine KTM RC16 und beide stehen aktuell bei zwölf Stürzen.

Luca Marini der Stammfahrer mit den wenigsten Stürzen

Der wohl überraschendste Aspekt: Honda-Werkspilot Luca Marini steht bei gerade mal drei Stürzen, obwohl er wie die meisten Fahrer im Feld zu allen Rennwochenenden angetreten ist. Damit ist der diesjährige Neuzugang im Honda-Werksteam derjenige MotoGP-Stammpilot 2024 mit den wenigsten Stürzen bei Saisonhalbzeit.

Honda-Pilot Luca Marini ist seit Ende April immer im Sattel geblieben Foto: Motorsport Images

In einem Sonntagsrennen ist Marini in dieser Saison noch nie gestürzt. Beim Saisonauftakt in Lusail (Katar) stürzte er im Training am Freitagabend, am zweiten Saisonwochenende in Portimao (Portugal) im ersten Freien Training am Freitag, und am vierten Saisonwochenende in Jerez (Spanien) im Sprint am Samstag. Das Jerez-Wochenende war Ende April. Seither ist Marini durchweg ohne Sturz über die Runden gekommen. Das ist bemerkenswert.

2024 vs. 2023: Krasser Gegensatz bei Honda

Vor genau einem Jahr nämlich wurde die MotoGP-Sturzstatistik bei Halbzeit der Saison 2023 von den beiden damaligen Honda-Werkspiloten Marc Marquez und Joan Mir angeführt. Auf ihr Konto gingen damals zusammengerechnet 30 Stürze. Und das, obwohl damals weder Marquez noch Mir bei allen Wochenenden der ersten Saisonhälfte am Start waren (MotoGP-Sturzstatistik bei Saisonhalbzeit 2023).

Ein Werks-Honda im Kies: 2023 war das noch ein gewohntes Bild Foto: Motorsport Images

Am Saisonende wurde die abschließende MotoGP-Sturzstatistik 2023 noch immer von Marc Marquez vor Joan Mir angeführt. Jetzt also, bei Halbzeit der Saison 2024, liegt Marquez ungeachtet seines Wechsels zu Gresini-Ducati abermals ganz vorne. Mir, der weiterhin für das Honda-Werksteam antritt, rangiert mit zehn Stürzen gleichauf mit Honda-Markenkollege Johann Zarco und mit VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi an vierter Stelle.

Wie bereits erwähnt ist Honda-Neuzugang Luca Marini im bisherigen Saisonverlauf 2024 noch nie in einem Sonntagsrennen gestürzt. Das kann abgesehen von ihm nur ein weiterer der insgesamt 22 Stammfahrer im Feld von sich behaupten: Ducati-Werkspilot Enea Bastianini. Seine fünf Stürze passierten in Jerez und Mugello jeweils im Sprint am Samstag, außerdem in Le Mans, in Assen und auf dem Sachsenring jeweils im Training am Freitagnachmittag.

35 Stürze in Jerez, davon allein 15 im Sprint

Weniger Stürze als Luca Marini mit seinen drei Stürzen verzeichnen bei Halbzeit der MotoGP-Saison 2024 lediglich die Wildcard-Starter. In dieser fünfköpfigen Gruppe war Honda-Testfahrer Stefan Bradl mit bisher drei Rennwochenenden (Jerez, Barcelona, Sachsenring) am häufigsten im Einsatz. Dabei ist er einmal gestürzt, nämlich im crashlastigen Sprint in Jerez. Allein in dieser einen Session kamen 15 MotoGP-Piloten zu Sturz.

Der Jerez-Sprint war von Stürzen geprägt, auch Marc Marquez gehörte dazu Foto: Motorsport Images

Eben jenes Wochenende des Grand Prix von Spanien war im bisherigen Saisonverlauf 2024 dasjenige mit den meisten Stürzen im Feld der Königsklasse. Von Freitag bis Sonntag wurden auf dem Circuito de Jerez Angel Nieto 35 Stürze gezählt. Im Vergleich dazu gab es die wenigsten direkt am Saisonauftakt-Wochenende auf dem Lusail International Circuit in Katar, nämlich lediglich neun Stürze.

Bemerkenswert ist außerdem: Im Vergleich zur MotoGP-Saison 2023, als nach zehn von 20 Rennwochenenden im Feld der Königsklasse schon 198 Stürze gezählt wurden, sind es ein Jahr später beim Halbzeitpunkt der Saison "nur" 177 Stürze.

MotoGP-Sturzstatistik 2024 (nach 10/20 Rennwochenenden)

Marc Marquez (Gresini-Ducati) - 15 Stürze

Pedro Acosta (Tech3-GasGas) - 12

Brad Binder (KTM) - 12

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) - 10

Joan Mir (Honda) - 10

Johann Zarco (LCR-Honda) - 10

Alex Marquez (Gresini-Ducati) - 9

Jack Miller (KTM) - 9

Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) - 8

Alex Rins (Yamaha) - 8 *

Maverick Vinales (Aprilia) - 8

Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) - 7

Aleix Espargaro (Aprilia) - 7 *

Jorge Martin (Pramac-Ducati) - 7

Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) - 6

Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) - 6

Francesco Bagnaia (Ducati) - 5

Enea Bastianini (Ducati) - 5

Takaaki Nakagami (LCR-Honda) - 5

Fabio Quartararo (Yamaha) - 5

Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) - 4

Luca Marini (Honda) - 3

Dani Pedrosa (KTM) - 2 *

Lorenzo Savadori (Aprilia) - 2 *

Stefan Bradl (Honda) - 1 *

Pol Espargaro (KTM) - 1 *

Remy Gardner (Yamaha) - 0 *

* nicht an allen Rennwochenenden angetreten