MotoGP sucht aktiv nach zweitem USA-Rennen, aber nicht für 2025

Die Bekanntgabe des Rennkalenders für die MotoGP-Saison 2025 wird in wenigen Tagen erwartet. Im Anschluss an den Grand Prix der Emilia-Romagna, der am kommenden Wochenende (21./22. September) in Misano stattfindet, soll es soweit sein.

Einer der bereits bekannten Fakten ist, dass die neue Saison der Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Buriram International Circuit in Thailand beginnen wird, und zwar am ersten März-Wochenende. Und wie Dorna-CCO Dan Rossomondo jetzt bestätigt, wird der Rest des MotoGP-Kalenders 2025 keine zwei Reisen nach Nordamerika beinhalten.

Das, obwohl MotoGP-Promoter Dorna Sports eifrig nach einem Partner sucht, um einen zweiten Grand Prix in den USA zu veranstalten. Derzeit ist der Grand Prix von Amerika auf dem Circuit of The Americas bei Austin im US-Bundesstaat Texas das einzige USA-Rennen im MotoGP-Kalender.

"Es gibt definitiv einen Dialog und es gibt ein Interesse von Leuten, den Sport zu veranstalten", bestätigt Rossomondo mit Verweis auf die USA gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com.

"Aber", so der Dorna-CCO, "wir haben ziemlich strenge Sicherheitsstandards. Wir können nicht einfach irgendwo Rennen fahren. In den USA müssen wir auch darauf achten, auf dem richtigen Markt etwas zu bewirken. Austin liegt in der Mitte des Landes. Es ist eine beliebte Stadt, eine coole Stadt und sie erfüllt für uns viele Kriterien."

Die ehemalige Grand-Prix-Strecke Laguna Seca im US-Bundesstaat Kalifornien, die zuletzt in der Saison 2013 im MotoGP-Kalender auftauchte, ist aufgrund der Homologation "im Moment wahrscheinlich nicht machbar", so Rossomondo. Um von der Motorrad-WM befahren zu werden, muss die Homologation einer Strecke die höchsten Standards des Motorrad-Weltverbands (FIM) erfüllen muss.

Was ist mit dem Flatrock Motorsports Park, einer neuen Rennstrecke im US-Bundesstaat Tennessee? Obwohl auch sie ins Gespräch gebracht wurde, ist man vor Ort noch nicht bereit für einen Motorrad-Grand-Prix.

"Wir haben schon eine Weile nicht mehr mit ihnen gesprochen, denn sie sind daran interessiert, zunächst ihren Club fertigzustellen", sagt Rossomondo über das Flatrock-Projekt. Abgesehen davon gäbe es "Interesse von einer Gruppe im Nordwesten [der USA], aber das ist noch in Arbeit".

Der Indianapolis Motor Speedway, auf dessen Infield-Kurs die Motorrad-WM mit ihrer Königsklasse MotoGP in den Jahren 2008 bis 2015 gastierte, wird für die nahe Zukunft ausgeschlossen. "Der Traum ist, dass wir eine Gegend wie Miami und diesen Mark für uns nutzen können, aber das ist im Moment nicht möglich", so Rossomondo.

Dennoch: Die weitere Expansion in den Vereinigten Staaten hat Priorität für die Dorna, da man MotoGP in ein globales Unterhaltungsprodukt umwandeln will. Die Übernahme durch Liberty Media soll abgesegnet werden, nachdem alle Genehmigungen der Wettbewerbs- und Investitionsbehörden vorliegen. Derzeit fasst man dafür den November 2024 ins Auge.

In der MotoGP-Saison 2026 könnte es dann erstmals seit 2015 wieder zwei Grands Prix in Nordamerika geben. "Die USA sind ein wichtiger Fokus, weil sie eine Menge wirtschaftlicher Entscheidungen für kommerzielle Partner diktieren. Alle meine Partner fragen: 'Wann werden wir ein weiteres Rennen in den USA haben?'", so Rossomondo, der anmerkt: "Wir müssen dabei aber auch die Balance des Kalenders sicherstellen."

Im bevorstehenden Jahr 2025 wird die MotoGP-Saison einen starken thailändischen Touch aufweisen. Abgesehen vom Saisonauftakt am 2. März wird kurz zuvor auch der zweite und letzte Wintertest schon auf dem Buriram International Circuit stattfinden.

Darüber hinaus plant die Dorna ein großes Launch-Event in Bangkok, der Hauptstadt Thailands, wo sich die MotoGP-Teams für die neue Rennsaison präsentieren werden. "Es ist ein riesiger Zweiradmarkt", sagt Rossomondo. "Wir lieben die Stadt Bangkok und wir lieben die Idee, dort vor dem Grand Prix eine Präsentation zu veranstalten."