MotoGP-Teamchef fordert: "Das Fahrerlager muss sich neu erfinden" Razlan Razali (RNF-Yamaha) wünscht sich, dass die Fahrerlager-Pässe in Zukunft vorrangig an potenzielle Sponsoren und weniger an Freunde und Familien gehen

Autor: Sebastian Fränzschky Audio-Player laden Der Zutritt zum Fahrerlager der MotoGP ist seit der Coronavirus-Pandemie stark eingeschränkt. Auch im dritten Jahr nach dem Beginn der Pandemie ist noch nicht absehbar, wann die MotoGP zur ursprünglichen Situation zurückkehrt. Laut RNF-Yamaha-Teammanager Razlan Razali bietet sich momentan eine gute Chance, den Zutritt zum Fahrerlager neu zu regeln. "Natürlich würden wir es begrüßen, wenn im Fahrerlager wieder normale Zustände herrschen. Doch gleichzeitig würden wir gern sehen, dass wichtige Gäste vor Ort sind und weniger Freunde und Familien", erklärt Razali und fordert: "Das Fahrerlager muss sich neu erfinden." "Es ist wichtig, dass das Fahrerlager weniger Restriktionen hat. Doch gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die richtigen Leute die Pässe bekommen", erklärt der Teamchef der privaten RNF-Mannschaft, der ein klares Ziel verfolgt: "Wir müssen sicherstellen, dass neues Geld in den Sport fließt, anstatt immer wieder im gleichen Pool zu fischen." Razlan Razali weiß, wie schwierig es ist, neue Sponsoren zu finden Foto: RNF Racing "Warum gibt es in der MotoGP Probleme, während die Formel 1 so viele Investitionen sicherstellen kann?", fragt sich Razali. "Das ist ein Thema, über das die Teams und die Dorna nachdenken müssen. Für den Motorsport ist es hart, aber die MotoGP sollte in der Lage sein, mehr Sponsoren anzusprechen." Grundsätzlich ist Razali mit der Arbeit von MotoGP-Rechteinhaber Dorna aber nicht unzufrieden. "Ich möchte die Dorna nicht zu sehr unter Druck setzen. Sie haben bereits viel getan. Doch die Teams sind für jede Hilfe von ihnen dankbar, um mehr Sponsoren zu finden", so der Verantwortliche des ehemaligen Petronas-Teams.