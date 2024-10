MotoGP-Technikerwechsel: Sterlacchini zu Aprilia, Albesiano zu Honda

Im Hinblick auf die MotoGP-Saison 2025 ist das Transferkarussell der Fahrer zum Stillstand gekommen, das der Techniker aber noch nicht. Während alle 22 Stammfahrer für die MotoGP-Saison 2025 feststehen, tut sich auf dem Feld der Crewchiefs und Technikchefs noch einiges.

Am Freitag des Japan-Wochenendes in Motegi nun hat Aprilia bekanntgegeben, dass man sich die Dienste von Fabiano Sterlacchini gesichert hat. Der Italiener war zuletzt Technikchef bei KTM, hat den Hersteller aus Österreich aber Ende Juni nach drei Jahren verlassen.

Bei Aprilia hat Sterlacchini die Zusage, am Montag, den 18. November, seinen Dienst als Technikchef zu beginnen. Das ist der Tag zwischen dem MotoGP-Saisonfinale 2024 in Valencia und dem wichtigen Valencia-Test in Vorbereitung auf 2025. Als neuer Technikchef bei Aprilia wird Sterlacchini der Nachfolger von Romano Albesiano.

Albesiano wiederum, der elf Jahre lang Aprilia-Technikchef war, wechselt zu Honda, um dort den Posten des Technikchefs einzunehmen. In der diesbezüglichen Honda-Mitteilung, die ebenfalls am Freitag herausgegeben wurde, ist für den Italiener von einem Dienstbeginn "Anfang 2025" die Rede.

Romano Albesiano verlässt Aprilia und wird neuer Technikchef bei Honda Foto: Motorsport Images

Im seit Jahren strauchelnden MotoGP-Programm der Honda Racing Corporation (HRC) soll Albesiano als Technikchef "das Projekt und die weitergehende Entwicklung der Honda RC213V beaufsichtigen", wie es in der Honda-Mitteilung heißt.

"Wir glauben, dass Romano sehr gut zur Honda-Philosophie passt", sagt Honda-Teammanager Alberto Puig im Interview mit Dorna Sports während des MotoGP-Fahrbetriebs am Freitag in Motegi. "Er bringt eine immense Motorsporterfahrung mit und wir freuen uns sehr, dass er unser Angebot angenommen hat."

Im Gespräch für den spanischen TV-Sender DAZN spricht Puig in Bezug auf Albesiano von "einem interessanten Schritt". Damit meint er nicht nur den Techniker aus Italien selber, sondern auch das Honda-Programm als Ganzes.

"Wir bekommen damit die Gelegenheit zu sehen, wie andere Hersteller arbeiten. Romano hat bei Aprilia über viele Jahre sehr gute Arbeit geleistet. Und er verfügt über jede Menge Hintergrundwissen in diesem Sport. Er ist ein ruhiger Charakter, kein Kind mehr. Mit seiner Erfahrung wird er sich der Mentalität der Japaner sehr gut anpassen können", so Puig.

Mit der Verpflichtung Albesianos setzt sich die Umstrukturierung im Honda-Programm fort. Am Donnerstag dieser Woche wurde bekannt, dass Ken Kawauchi, der zuletzt den Posten des Technischen Managers innehatte, ins Testteam transferiert wird. Neuer Technischer Manager bei HRC ist nun Mikihiko Kawase.

Honda oder Aprilia: Wer wird vom Technikerwechsel stärker profitieren? Foto: Motorsport Images

Durch Albesianos Weggang von Aprilia nach elf Jahren als Technikchef (und insgesamt 20 Jahren Tätigkeit in Diensten der Piaggio-Gruppe) weht künftig auch dort ein neuer Wind. Die Verpflichtung des ehemaligen KTM-Technikchefs Fabiano Sterlacchini kommentiert Aprilia-CEO Massimo Rivola gegenüber Dorna Sports mit den Worten: "Ich denke, es wird funktionieren. Wir nehmen alle unsere Schachzüge vor, um voran zu kommen."

Bei Aprilia gibt es für die MotoGP-Saison 2025 abgesehen vom neuen Technikchef auch gleich noch drei neue Fahrer. Im Werksteam werden Jorge Martin und Marco Bezzecchi antreten. Sie folgen auf Aleix Espargaro und Maverick Vinales. Im Aprilia-Satellitenteam Trackhouse übernimmt Ai Ogura den Platz von Miguel Oliveira. Die einzige Konstante hinsichtlich der Fahrer ist Raul Fernandez, dessen Vertrag bei Trackhouse verlängert wurde.