MotoGP-Test Buriram 2026: Die Rundenzeiten im Überblick
Der letzte Vorbereitungstest für die MotoGP-Saison 2026 findet in Thailand statt - Hier gibt es die Rundenzeiten der beiden Testtage in der Übersicht
Francesco Bagnaia hat in der ersten Session die Bestzeit aufgestellt
Am Samstag und Sonntag testet die MotoGP auf dem Buriram International Circuit in Thailand. Es sind die letzten Vorbereitungen vor dem Saisonauftakt am kommenden Wochenende an gleicher Stelle. Zum Vergleich liegt der Rundenrekord bei 1:28.700 Minuten. Die schnellste Rennrunde beträgt 1:30.637 Minuten. Hier gibt es die Zeiten von beiden Testtagen.
Die Zeiten vom Samstagvormittag:
01. Francesco Bagnaia (Ducati) - 1:29.678 Minuten (34 Runden)
02. Jorge Martin (Aprilia) +0,135 Sekunden (39)
03. Luca Marini (Honda) +0,162 Sekunden (29)
04. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0,191 Sekunden (36)
05. Marc Marquez (Ducati) +0,217 Sekunden (34)
06. Pedro Acosta (KTM) +0,274 Sekunden (35)
07. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0,302 Sekunden (37)
08. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0,351 Sekunden (41)
09. Brad Binder (KTM) +0,454 Sekunden (39)
10. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0,526 Sekunden (34)
11. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0,665 Sekunden (41)
12. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0,798 Sekunden (42)
13. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1,114 Sekunden (29)
14. Joan Mir (Honda) +1,126 Sekunden (32)
15. Johann Zarco (LCR-Honda) +1,145 Sekunden (40)
16. Fabio Quartararo (Yamaha) +1,178 Sekunden (24)
17. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1,333 Sekunden (30)
18. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1,365 Sekunden (43)
19. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1,696 Sekunden (34)
20. Alex Rins (Yamaha) +1,748 Sekunden (33)
21. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +2,097 Sekunden (38)
22. Michele Pirro (Gresini-Ducati) +3,357 Sekunden (36)
