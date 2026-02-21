Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker Buriram: Infos und Eindrücke vom ersten Testtag

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Liveticker Buriram: Infos und Eindrücke vom ersten Testtag

MotoGP-Test Buriram 2026: Die Rundenzeiten im Überblick

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
MotoGP-Test Buriram 2026: Die Rundenzeiten im Überblick

Briatore kritisiert: Fans verstehen nur 20 Prozent der neuen Formel 1

Formel 1
Formel 1
Briatore kritisiert: Fans verstehen nur 20 Prozent der neuen Formel 1

Superbike-WM 2026 live im Stream und TV: Alles zur WSBK-Übertragung

Superbike-WM
Superbike-WM
Superbike-WM 2026 live im Stream und TV: Alles zur WSBK-Übertragung

Haas überzeugt in Bahrain: "Wir haben alle Meilensteine getroffen"

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Haas überzeugt in Bahrain: "Wir haben alle Meilensteine getroffen"

McLaren zieht Test-Bilanz: Noch keine Chance gegen Mercedes und Ferrari

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
McLaren zieht Test-Bilanz: Noch keine Chance gegen Mercedes und Ferrari

"Bedeutende Fortschritte": Audi mit positivem Testfazit

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
"Bedeutende Fortschritte": Audi mit positivem Testfazit

"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß

Formel 1
Formel 1
"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß
Ergebnisse
MotoGP MotoGP-Test in Buriram

MotoGP-Test Buriram 2026: Die Rundenzeiten im Überblick

Der letzte Vorbereitungstest für die MotoGP-Saison 2026 findet in Thailand statt - Hier gibt es die Rundenzeiten der beiden Testtage in der Übersicht

Gerald Dirnbeck
Bearbeitet:
MotoGP-Test Buriram 2026: Die Rundenzeiten im Überblick

Francesco Bagnaia hat in der ersten Session die Bestzeit aufgestellt

Foto: Getty Getty

Am Samstag und Sonntag testet die MotoGP auf dem Buriram International Circuit in Thailand. Es sind die letzten Vorbereitungen vor dem Saisonauftakt am kommenden Wochenende an gleicher Stelle. Zum Vergleich liegt der Rundenrekord bei 1:28.700 Minuten. Die schnellste Rennrunde beträgt 1:30.637 Minuten. Hier gibt es die Zeiten von beiden Testtagen.

Die Zeiten vom Samstagvormittag:

01. Francesco Bagnaia (Ducati) - 1:29.678 Minuten (34 Runden)

02. Jorge Martin (Aprilia) +0,135 Sekunden (39)

03. Luca Marini (Honda) +0,162 Sekunden (29)

04. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0,191 Sekunden (36)

05. Marc Marquez (Ducati) +0,217 Sekunden (34)

06. Pedro Acosta (KTM) +0,274 Sekunden (35)

07. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0,302 Sekunden (37)

08. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0,351 Sekunden (41)

09. Brad Binder (KTM) +0,454 Sekunden (39)

10. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0,526 Sekunden (34)

11. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0,665 Sekunden (41)

12. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0,798 Sekunden (42)

13. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1,114 Sekunden (29)

14. Joan Mir (Honda) +1,126 Sekunden (32)

15. Johann Zarco (LCR-Honda) +1,145 Sekunden (40)

16. Fabio Quartararo (Yamaha) +1,178 Sekunden (24)

17. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1,333 Sekunden (30)

18. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1,365 Sekunden (43)

19. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1,696 Sekunden (34)

20. Alex Rins (Yamaha) +1,748 Sekunden (33)

21. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +2,097 Sekunden (38)

22. Michele Pirro (Gresini-Ducati) +3,357 Sekunden (36)

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Jorge Lorenzo überzeugt: Vinales kann Acosta schlagen und um Siege kämpfen
Nächster Artikel MotoGP-Liveticker Buriram: Infos und Eindrücke vom ersten Testtag
Mehr von
Gerald Dirnbeck

Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

MotoGP
MotoGP
Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

MotoGP reagiert auf Kritik: Adelaide-Stadtkurs soll "vollkommen sicher" sein

MotoGP
MotoGP
MotoGP reagiert auf Kritik: Adelaide-Stadtkurs soll "vollkommen sicher" sein

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker Buriram: Infos und Eindrücke vom ersten Testtag

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Liveticker Buriram: Infos und Eindrücke vom ersten Testtag

MotoGP-Test Buriram 2026: Die Rundenzeiten im Überblick

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
MotoGP-Test Buriram 2026: Die Rundenzeiten im Überblick

Briatore kritisiert: Fans verstehen nur 20 Prozent der neuen Formel 1

Formel 1
F1 Formel 1
Briatore kritisiert: Fans verstehen nur 20 Prozent der neuen Formel 1

Superbike-WM 2026 live im Stream und TV: Alles zur WSBK-Übertragung

Superbike-WM
WSBK Superbike-WM
Superbike-WM 2026 live im Stream und TV: Alles zur WSBK-Übertragung