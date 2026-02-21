MotoGP-Test in Buriram (Tag 1): Marquez-Doppelspitze - Quartararo frustriert

An diesem Wochenende findet in Thailand der zweite und letzte MotoGP-Test zur Vorbereitung auf die MotoGP-Saison 2026 statt. Zwei Tage lang wird auf dem Buriram International Circuit getestet, wo bereits am kommenden Wochenende das erste Rennen stattfindet.

Ducati beendete den ersten Testtag an der Spitze. Aprilia, Honda und KTM fuhren in die Top 10, während Yamaha mit dem neuen V4-Projekt zurücklag. Abgesehen von kurzen Unterbrechungen zum Überprüfen der Airfences, gab es trotz einiger Stürze keine dramatischen Zwischenfälle.

Weltmeister Marc Marquez begann den Samstag mit zwei Stürzen am Vormittag. Beim ersten klappte ihm bei der Anfahrt zur Zielkurve das Vorderrad ein. "Leider passierte Marcs erster Sturz, weil er die weiße Linie berührt hat", berichtet Teammanager Davide Tardozzi bei Sky Italien.

"'Pecco' hat sich auch darüber beschwert, sie scheint sehr rutschig zu sein. Deshalb war ich bei der Rennleitung, um es zu melden, und wir werden sehen, dass wir das für nächste Woche beheben." Außerdem betont Tardozzi: "'Pecco' ist in Topform!".

Das unterstrich Francesco Bagnaia mit der Bestzeit am Vormittag. Generell konzentrierte sich Ducati darauf, das Verkleidungspaket festzulegen. Die großen Winglets vom Sepang-Test waren nicht mehr zu sehen.

Bei Marc Marquez und Bagnaia waren sowohl die Winglets von 2025 als auch von 2024 zu sehen. Neben der Seitenverkleidung vom Vorjahr wurde die neue ausprobiert. Alex Marquez (Gresini) und Fabio Di Giannantonio (VR46) scheinen sich auf die Aerodynamik von 2024 festgelegt zu haben.

Laut Ducati-Sportdirektor Mauro Grassilli wird die Entscheidung, welche Aerodynamik-Kombination man für den Saisonauftakt homologieren wird, morgen fallen. Insgesamt präsentierte sich Ducati wieder stark und als Speerspitze.

Alex Marquez fuhr mit 1:29.262 Minuten Tagesbestzeit. Bruder Marc belegte mit 0,129 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Franco Morbidelli, der im VR46-Team die ältere Ducati fährt, zeigte so wie schon beim Sepang-Test mit Rang drei eine sehr gute Qualifying-Runde.

Aprilia bestätigt Rolle als erster Ducati-Verfolger

Mit Marco Bezzecchi konzentrierte sich Aprilia darauf, Lösungen zu bestätigen, die bereits in Sepang erprobt wurden. Dazu gab es noch kleinere Updates, die in Bezug auf den Stop-and-Go-Charakter auf das Set-up zugeschnitten waren.

"Wir müssen einige Dinge auf einer anderen Strecke bestätigen, die sich bereits beim vorherigen Test als Verbesserungen herausgestellt haben", erläutert Aprilia-Rennmanager Paolo Bonora bei Sky Italien. Grundsätzlich hat man das Paket für den Saisonauftakt festgelegt.

"Hauptsächlich ja, fast alles ist bestätigt. Wir machen noch etwas Feinschliff im Hinblick auf das Rennen. Und was man nicht sieht, ist wie immer: Wir arbeiten kontinuierlich an der Elektronik, am Motormanagement, um den Fahrern das Leben noch leichter zu machen."

Marco Bezzecchi konnte auch in Buriram Topzeiten fahren Foto: Getty Images AsiaPac

Am Vormittag hatte Bezzecchi zudem einen Sturz. Er ist in Kurve 3 auf eine bemalte Fläche gekommen und ausgerutscht. Jorge Martin verfolgte bei seinem Comeback ein anderes Programm und konzentrierte sich hauptsächlich aufs Fahren, um wieder ein gutes Gefühl aufzubauen.

"Körperlich geht es ihm sehr gut", bestätigt Bonora, "aber natürlich ist er nicht bei 100 Prozent. Bei ihm geht es hauptsächlich darum, seinen Fahrstil auf dem Motorrad wiederzufinden." Martin drehte am Samstag insgesamt 68 Runden.

Mit einer halben Sekunde Rückstand belegte der Ex-Weltmeister Platz 13 im Tagesergebnis. Bezzecchi beendete den Tag als Vierter, nur zwei Zehntelsekunden hinter Alex Marquez. Auch Trackhouse-Fahrer Raul Fernandez war als Sechster im Spitzenfeld dabei.

Im Aprilia-Satellitenteam lief es nicht ganz reibungslos. Am Nachmittag rollte Raul Fernandez einmal mit technischem Problem in Kurve 1 aus. Ai Ogura hatte am Vormittag einen Sturz. Im Ergebnis hatte der Japaner sieben Zehntelsekunden Rückstand.

Honda: Joan Mir weiterhin zufrieden

Honda bestätigte die Fortschritte, die man bereits beim Sepang-Test gezeigt hat. So wie die anderen Marken wurde daran gearbeitet, die Entwicklungsteile auf einer anderen Strecke zu bestätigen. Nachdem Johann Zarco (LCR) bisher kein gutes Gefühl hatte, gelang ihm nun eine gute Runde.

Der Franzose fuhr die fünftschnellste Zeit des Tages, nur zwei Zehntelsekunden hinter der Spitze. Joan Mir war mit 0,232 Sekunden Rückstand als Siebter ebenfalls im Spitzenfeld zu finden. Luca Marini folgte mit einer halben Sekunde Rückstand als Zwölfter.

Joan Mir sieht Honda weiterhin gut für die neue Saison aufgestellt Foto: Getty Images AsiaPac

"Wir konnten heute ziemlich gut arbeiten, würde ich sagen", fasst Mir zusammen. "Viele Runden mit gebrauchten Reifen, und am Ende konnten wir den weichen Reifen aufziehen und eine ordentliche Rundenzeit fahren - sehr nah an der Spitze."

Bei Rookie Diogo Moreira (LCR) gab es einen anders geformten Tank, um seine Arme etwas zu entlasten und seine Sitzposition zu optimieren. 1,7 Sekunden fehlten dem Moto2-Weltmeister auf die Spitze, womit er dennoch klar vor Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) lag.

KTM evaluiert wieder Chassis und Schwinge

KTM setzte ebenfalls die Evaluierung der Entwicklungsteile fort. Es gab zwei verschiedene Schwingen und so wie in Sepang zwei Chassis, die es zu vergleichen galt. Außerdem eine neue Aerodynamik-Variante im Heck.

Entscheidend wird für KTM bei diesem Test sein, ob man über die Renndistanz den Reifenverschleiß in den Griff bekommen hat. Bei über 50 Grad Celsius Asphalttemperatur ist Buriram diesbezüglich ein guter Testboden.

Maverick Vinales war am ersten Testtag vor Pedro Acosta Foto: Getty Images AsiaPac

Einmal rollte Maverick Vinales (Tech3) mit technischem Problem aus. Mit knapp drei Zehntelsekunden Rückstand war er als Achter der beste KTM-Vertreter. Pedro Acosta lag sechs Zehntelsekunden zurück auf Platz 14.

Yamaha: Quartararo ist frustriert

Wie zu erwarten war, zählte Yamahas neues V4-Motorrad zu den langsamsten Motorrädern auf der Geraden. Bei der Topspeed-Messung fehlten rund acht km/h auf die Spitze. Es wurde wieder umfangreiches Material getestet.

"Bisher haben wir nur Vergleichstests gemacht", so Teammanager Massimo Meregalli bei Sky Italien, "also Rahmen, Verkleidungen und verschiedene Lösungen gegeneinander getestet. Am Set-up haben wir bisher noch gar nichts gemacht."

Die Körpersprache verriet den Frust von Fabio Quartararo. Einmal zeigte er seinem Motorrad den Mittelfinger. In der Box legte er oft den Kopf in die Hände und wirkte alles andere als zufrieden. Sein Rückstand betrug 1,2 Sekunden.

Am Sonntag wird die Abstimmung für das Rennwochenende im Fokus stehen. Auffällig war, dass das Werksteam mit der neuen Verkleidung fuhr, während Pramac noch mit der alten aus dem Vorjahr. Laut Meregalli wird Pramac am Sonntag auch das neue Evo-Paket verwenden.

Jack Miller hatte am Vormittag einen Sturz. Toprak Razgatlioglu arbeitete weiter an seiner Umstellung von der Superbike-WM. Er fuhr zunächst wieder den niedrigeren Sitz, wobei im Heck keine Aero-Elemente montiert waren.

Am Nachmittag änderte Razgatlioglu auf den etwas höheren Sitz, um Aero-Teile im Heck montieren zu können. Sie helfen in der Bremsphase bei der Stabilität des Hinterrads. Schlussendlich hatte der Rookie 2,3 Sekunden Rückstand.

