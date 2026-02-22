MotoGP-Test in Buriram (Tag 2): Bestzeit für Bezzecchi - Marc Marquez gestürzt

Der letzte Testtag auf dem Buriram International Circuit in Thailand stand im Zeichen der Vorbereitungen auf das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026. Am Morgen gab es Qualifying-Versuche, während am Nachmittag Longruns in Angriff genommen wurden.

Nach den Qualifying-Versuchen am Vormittag führte das Ducati-Werksteam das Klassement an. In der letzten Stunde am Nachmittag stellte Marco Bezzecchi (Aprilia) mit 1:28.668 Minuten die absolute Testbestzeit auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Ducati-Duo den Test schon beendet.

Am Nachmittag stürzte Marc Marquez bei seinem Longrun in Kurve 3 und begab sich anschließend ins Medical Center. Abgesehen von Abschürfungen am rechten Unterarm blieb er unverletzt. Wenige Augenblicke später stürzte auch Alex Marquez (Gresini).

Eine anschließende rote Flagge unterbrach die Longruns einiger anderer Fahrer. Francesco Bagnaia brach seinen Longrun ab, weil er nicht ganz zufrieden war. Er hatte schon am Vortag eine Sprint-Simulation absolviert. Ducati gilt dennoch für den Saisonauftakt als Favorit.

"Wie ich gestern schon gesagt habe", sagt Teammanager Davide Tardozzi bei Sky Italien, "mussten wir ein paar Dinge überprüfen, die wir in Sepang entschieden hatten, und das ist gut gelaufen. Die dort getroffenen Entscheidungen wurden bestätigt."

"Ich denke also, wir definieren heute Abend endgültig das Motorrad, mit dem wir in das erste Rennwochenende gehen. Trotzdem würde ich sagen: insgesamt sehr zufriedenstellend, auch wenn man sieht, dass die Konkurrenz, besonders Marco Bezzecchi, sehr stark unterwegs ist."

Magenverstimmung und drei Stürze machten den Test für Marquez schwierig Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Am frühen Nachmittag absolvierte Bezzecchi seine Rennsimulation und zeigte dabei eine sehr gute Pace. Mit der Bestzeit zum Schluss unterbot der Italiener außerdem den offiziellen Rundenrekord. Er gilt wie im Vorjahr als erster Ducati-Herausforderer.

Technikdirektor Fabiano Sterlacchini zieht bei Sky Italien ein positives Testfazit: "Zunächst einige Lösungen aus Sepang zu bestätigen, war superwichtig. Dort ist es immer schwierig, die Performance richtig einzuschätzen, weil sich der gebrauchte Hinterreifen dort inkonstant verhält."

"Diese Bestätigungen sind also Gold wert. Dann haben wir Aerodynamik-Varianten getestet. Wir wollten herausfinden, welche Wege wir einschlagen und wie wir die Lösungen an verschiedene Strecken anpassen müssen."

"Dazu haben wir das Verhalten des Motorrads für Stop-and-Go-Strecken optimiert. Das sind zwei Bereiche, mit denen wir zufrieden sind. Je einfacher ein Motorrad ans Limit zu pushen ist, desto mehr werden das die Fahrer tun. Die mitgebrachten Updates haben sich diesbezüglich ausgezahlt."

Teamkollege Jorge Martin setzt sich für das erste Rennen ein Top-9-Ergebnis als realistisches Ziel. Ai Ogura war in der letzten Stunde in seinem Qualifying-Versuch nur 0,097 Sekunden langsamer als Bezzecchi. Und auch sein Trackhouse-Teamkollege Raul Fernandez war konstant in den Top 10.

KTM: Acosta zufrieden, aber Ducati und Aprilia sind schneller

Pedro Acosta war im Tagesergebnis als Sechster der beste KTM-Fahrer. Sein Rückstand betrug 0,353 Sekunden. Teamkollege Brad Binder fuhr seinen Qualifying-Versuch kurz vor Testende und hatte als Zwölfter sieben Zehntelsekunden Rückstand.

Welches Testfazit zieht Acosta? "Ehrlich gesagt ganz zufrieden. Am Morgen waren wir bei den Qualifying-Versuchen ziemlich konkurrenzfähig. Es fehlt zwar noch ein bisschen, aber das ist bei mir ja eigentlich immer so."

Pedro Acosta ist zufrieden, aber KTM ist noch hinter der Spitze Foto: Getty Images AsiaPac

"Trotzdem bin ich froh, dass wir am Morgen in den Top 5 dabei waren. Dann am Nachmittag eine ebenfalls recht solide Rennsimulation." Laut Acosta wurde auch der Reifenverschleiß besser: "Ja, es sieht so aus, aber Aprilia und Ducati scheinen deutlich schneller zu sein."

Maverick Vinales (Tech3) konzentrierte sich auf sein Gesamtpaket, da er generell in eine eigene Richtung tendiert. Topzeiten zeigte er am letzten Tag nicht. Sein Teamkollege Enea Bastianini hatte eine Sekunde Rückstand und war weit hinten im Bereich der Yamahas zu finden.

Honda blickt dem Saisonstart zuversichtlich entgegen

Joan Mir beendete den Test mit sechs Zehntelsekunden Rückstand als Zehnter. Im Kräfteverhältnis scheint Honda hinter Ducati, Aprilia und KTM zu liegen. Dennoch geht man viel zuversichtlicher als in den vergangenen Jahren in die neue Saison.

"Wir haben uns verbessert", zieht Teamchef Alberto Puig bei Sky Italien sein Testfazit. "Ehrlich gesagt: Wir sind noch nicht ganz vorne, und ich will nichts behaupten, was ich nicht glaube. Aber wir haben einen Fortschritt gemacht, das ist offensichtlich."

Honda ist besser aufgestellt als in den vergangenen Jahren Foto: Getty Images AsiaPac

"Man sieht es an den Zeiten, man hört es aus dem Feedback der Fahrer. Am Ende zählt das Rennen, aber wir dürfen ein bisschen zufrieden sein. Nicht euphorisch, aber vorsichtig optimistisch." Rookie Diogo Moreira (LCR) reduzierte seinen Rückstand auf 1,2 Sekunden.

Yamaha fehlt mehr als eine Sekunde

In der letzten Teststunde fuhr Jack Miller (Pramac) in einem Qualifying-Versuch mit 1:29.672 Minuten die beste Yamaha-Zeit. Damit betrug sein Rückstand auf die Spitze eine Sekunde. Auch bei Longruns verlor er pro Runde mehr als eine Sekunde.

Auch Fabio Quartararo bewegte sich in diesem Zeitbereich. Er sieht Yamaha noch nicht optimal für das erste Rennen vorbereitet: "Ich glaube nicht, dass wir bereit sind. Wir versuchen gerade, eine Richtung zu finden, und es sieht so aus, als ob wir sie langsam finden."

Yamaha ist mit dem neuen V4-Motorrad das Schlusslicht Foto: Getty Images AsiaPac

"Vom Tempo her sind wir noch etwa eine Sekunde langsamer als letztes Jahr. Das ist nach wie vor etwas, das wir zu verstehen versuchen. Ich glaube, alle haben von der Vorsaison etwas mehr erwartet." Für das erste Rennen hat Quartararo "keine Erwartungen".

Im Tagesergebnis belegte Miller Platz 16, Quartararo Platz 17, Alex Rins Platz 20 und Toprak Razgatlioglu Platz 21. Der Türke arbeitete im Pramac-Team weiter an seiner Sitzposition und verglich wieder den niedrigsten und den etwas höheren Sitz.

Außerdem versuchte der Superbike-Weltmeister den Michelin-Hinterreifen zu verstehen. Razgatlioglus Rückstand auf die Spitze betrug 2,1 Sekunden. Damit hatte er als zweiter Rookie im Feld den größten Rückstand aller Stammfahrer (zum kompletten Ergebnis).

Damit sind die Testfahrten abgeschlossen. Am kommenden Wochenende startet die MotoGP in Buriram in die neue Saison.