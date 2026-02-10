Zum Hauptinhalt springen

MotoGP MotoGP-Test in Buriram

MotoGP-Test in Thailand: Gesundheits-Updates zu Martin und Quartararo

Der letzte Test vor dem MotoGP-Saisonstart steht bevor - Jorge Martin und Fabio Quartararo melden sich nach ihren Verletzungen mit positiven Nachrichten

Gerald Dirnbeck
Bearbeitet:
MotoGP-Test in Thailand: Gesundheits-Updates zu Martin und Quartararo

Jorge Martin wird beim Buriram-Test wieder auf die Aprilia steigen

Foto: Icon Icon

Der MotoGP-Saisonauftakt 2026, der vom 27. Februar bis 1. März in Thailand stattfindet, rückt immer näher. Davor findet am 21. und 22. Februar auf der Buriram-Rennstrecke der letzte offizielle Test mit allen Teams statt. Nun gibt es dazu Neuigkeiten von zwei Fahrern.

Jorge Martin unterzog sich im Januar einer Operation am linken Handgelenk sowie am rechten Schlüsselbein. Deshalb verzichtete der Aprilia-Fahrer auf die dreitägigen Testfahrten in Malaysia. Dennoch war er in Sepang vor Ort und trat auch bei der MotoGP-Präsentation in Kuala Lumpur auf.

Martins Ziel ist es, diesmal vollständig fit zurückzukehren und sein von Verletzungen geprägtes Jahr 2025 endgültig hinter sich zu lassen. Am Montag dieser Woche hatte der Spanier im Hospital Ruber Internacional in Madrid eine abschließende Untersuchung seiner behandelnden Ärzte.

Die Untersuchungen verliefen positiv, wie sein Aprilia-Team mitteilte. Deshalb wird Martin in der kommenden Woche nach Thailand reisen, um an den beiden Testtagen teilzunehmen. Wenn er an der Strecke angekommen ist, benötigt er noch die Freigabe der FIM-Ärzte.

Auch Fabio Quartararo plant seine Teilnahme am letzten Test vor dem Saisonauftakt. Nachdem er in Sepang zwei Shakedown-Tage absolviert hatte, stürzte er am ersten offiziellen Testtag in einer schnellen Kurve.

Anschließend fuhr er zwar mit seinem zweiten Motorrad weiter. Es trat jedoch ein Problem mit dem neuen V4-Motor auf. Deswegen musste Yamaha einen Tag pausieren. Als die Ursache gefunden war, konnte der Test am letzten Tag fortgesetzt werden.

Quartararo war zu diesem Zeitpunkt bereits zurück in Europa. Beim Sturz hatte er sich nicht nur Abschürfungen am linken Arm zugezogen, sondern sich auch den Mittelfinger der rechten Hand gebrochen. In Barcelona wurde eine Operation durchgeführt, um den Bruch zu stabilisieren.

Yamaha geht davon aus, dass Quartararo beim Buriram-Test wieder im Einsatz sein wird. "Ich möchte sagen, dass es ihm gut geht", sagte Yamahas General Manager Paolo Pavesio bei der MotoGP-Präsentation in Kuala Lumpur.

Pavesio bestätigt: "Fabio wird auf jeden Fall sowohl beim nächsten Test in Thailand als auch beim ersten Grand Prix der Saison dabei sein." Da sowohl Martin als auch Quartararo nach Buriram reisen werden, fehlt nur noch ein Stammfahrer.

Fermin Aldeguer hat sich Anfang Januar beim privaten Motorradtraining den linken Oberschenkelknochen gebrochen und musste operiert werden. Er arbeitet zu Hause an seiner Rehabilitation und reiste nicht zu den Testfahrten und zur Präsentation nach Malaysia.

Noch ist offen, wann Aldeguer wieder auf seine Gresini-Ducati steigen kann. Das Team betont, dass ein Comeback nicht überstürzt werden soll. Jüngst sprach der Spanier davon, dass er Brasilien anpeilt. Das wäre das zweite Saisonrennen, das vom 20. bis 22. März stattfindet.

