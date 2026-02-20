Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

MotoGP
MotoGP
Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

"So viel besser": Warum Liam Lawson seine sozialen Netzwerke deaktiviert hat

Formel 1
Formel 1
"So viel besser": Warum Liam Lawson seine sozialen Netzwerke deaktiviert hat

Formel-1-Boss deutlich: Ab 2027 könnte Anzahl der Sprints verdoppelt werden

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Boss deutlich: Ab 2027 könnte Anzahl der Sprints verdoppelt werden

Neue Formel-1-Regeln: Stefano Domenicali macht ein Versprechen

Formel 1
Formel 1
Neue Formel-1-Regeln: Stefano Domenicali macht ein Versprechen

Bortolotti verlässt Abt! Grasser zeigt neuen Lamborghini und DTM-Duo 2026

DTM
DTM
Bortolotti verlässt Abt! Grasser zeigt neuen Lamborghini und DTM-Duo 2026

"Bisschen optimistisch": Esteban Ocon erinnert an Sprint beim zweiten Rennen

Formel 1
Formel 1
Shanghai
"Bisschen optimistisch": Esteban Ocon erinnert an Sprint beim zweiten Rennen
MotoGP MotoGP-Test in Buriram

MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

Letzte Generalprobe vor der MotoGP-Saison 2026 - Fabio Quartararo und Jorge Martin melden sich zurück - Nur Fermin Aldeguer muss weiter abwarten

Gerald Dirnbeck
Bearbeitet:
MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

Jorge Martin steigt beim Test in Buriram wieder auf seine Aprilia

Foto: Getty Getty

Am Samstag und Sonntag findet auf dem Buriram International Circuit in Thailand der zweite und letzte Vorbereitungstest für die MotoGP-Saison 2026 statt. Zwei Fahrer kehren für diesen Test zurück, einer muss dagegen noch etwas länger pausieren.

Fabio Quartararo (Yamaha) und Jorge Martin (Aprilia) kehren zurück. Quartararo brach sich bei den Testfahrten in Sepang (Malaysia) den Mittelfinger der rechten Hand. Es wurde eine Operation durchgeführt, um den Bruch zu stabilisieren.

Nun wird die Yamaha-Speerspitze das Testprogramm mit dem neuen V4-Motorrad fortsetzen. Es bleibt abzuwarten, ob Yamaha nach den technischen Problemen in Sepang besser aufgestellt sein wird.

Martin war zwar beim Sepang-Test vor Ort, stieg jedoch nicht auf seine Aprilia. Nach einer Operation am linken Handgelenk sowie am rechten Schlüsselbein bekam er von seinen Ärzten noch keine Freigabe. Mittlerweile ist seine Genesung weit genug fortgeschritten.

Bereits am 9. Februar gaben seine Ärzte in Madrid grünes Licht. Martin bereitete sich auf den Test in Thailand vor und erhielt auch von den MotoGP-Ärzten die Freigabe, wieder auf die Strecke zu gehen.

"Fühle ich mich gut? Ja, deutlich besser", bestätigt der MotoGP-Weltmeister von 2024. "Ich bin letzte Woche in Spanien gefahren, und da habe ich mich richtig gut gefühlt. Es scheint, als hätte ich nicht verlernt, wie man ein Motorrad fährt."

"Jetzt schauen wir mal beim MotoGP-Test, wie mein Körper nach zwei Tagen reagieren wird. Aber ich denke, das ist eine der besseren Strecken für mich, um wieder einzusteigen. Sie geht ja hauptsächlich nach rechts, und das ist perfekt, um meinen Körper wieder in Form zu bringen."

Ist Martin wieder zu 100 Prozent fit? "Vielleicht bei 90 Prozent. Die Knochen sind jetzt zu 100 Prozent verheilt. Aber was Beweglichkeit und Kraft angeht, da fehlt mir noch ein bisschen. Das ist aber zweitrangig. Wichtig war, dass ich mit komplett verheilten Knochen hier ankomme."

Da Martin die drei Testtage in Sepang verpasst hat, war er nicht in die Evaluierung der neuen Entwicklungen eingebunden. Da ihm vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende nur zwei Vorbereitungstage bleiben, beeinflusst das auch sein Programm.

"Ich habe ein paar Dinge, die ich testen will, aber längst nicht so viele wie Marco", vergleicht er sich mit seinem Aprilia-Teamkollegen Marco Bezzecchi. "Es wäre verrückt, wenn ich nach der Pause zurückkomme und sofort anfange, neue Dinge auszuprobieren."

"Das wäre auch für das Werk unbrauchbar. Für mich und für Aprilia ist es jetzt wichtiger, einfach Runden zu drehen und mich an die neue Verkleidung und die neuen Teile zu gewöhnen, die bereits in Verwendung sind."

Fermin Aldeguer muss noch einen Monat warten

Fermin Aldeguer ist nicht nach Thailand gereist. Seine Gresini-Ducati übernimmt Michele Pirro, der auch den Saisonauftakt bestreiten wird. Der beste Rookie des Vorjahres erholt sich weiterhin zu Hause von seinem linken Oberschenkelbruch, den er Anfang des Jahres erlitten hat.

"Ich fühle mich gut, die Genesung läuft super", gibt Aldeguer bei MotoGP.com Auskunft. "Jetzt merke ich, dass es mit meinem Oberschenkel und dem Bein besser wird. Mein Gefühl wäre gut genug gewesen, um nach Thailand zu reisen, aber es ist zu früh, wir müssen abwarten."

"Wir wissen nicht genau, wann und wo ich zurückkomme, aber ich trainiere jeden Tag, bin total fokussiert auf die Reha, aber das ist halt die Natur, da muss man Geduld haben. Ich fühle mich von Tag zu Tag besser."

Aldeguer wird auch nicht als Zuschauer zum ersten Rennen nach Thailand reisen, denn: "Am 2. März haben wir ein Treffen mit den Ärzten. Da schauen wir, wann ich wieder auf dem Motorrad sitzen kann."

"Wenn die Ärzte grünes Licht geben, will ich definitiv vor Brasilien wieder fahren und Schritt für Schritt weitermachen. Mit dem Bein fühle ich mich gut. Ich fange an, Übungen zu machen, die dem Motorradfahren ähneln. Die Möglichkeit, vor Brasilien zu testen, besteht, aber wir müssen abwarten." Brasilien steht vom 20. bis 22. März als zweites Saisonrennen im MotoGP-Kalender.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Neustart nach Krisenjahr: "Unser Blick wurde zu eng", gesteht Binder
Nächster Artikel Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf
Mehr von
Gerald Dirnbeck

Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

MotoGP
MotoGP
Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

MotoGP reagiert auf Kritik: Adelaide-Stadtkurs soll "vollkommen sicher" sein

MotoGP
MotoGP
MotoGP reagiert auf Kritik: Adelaide-Stadtkurs soll "vollkommen sicher" sein

Adelaide ersetzt Phillip Island: MotoGP fährt ab 2027 auf Stadtkurs

MotoGP
MotoGP
Adelaide ersetzt Phillip Island: MotoGP fährt ab 2027 auf Stadtkurs
Mehr von
Jorge Martin

Rivola macht Kampfansage für 2026: "Aprilia kann mehr liefern"

MotoGP
MotoGP
Rivola macht Kampfansage für 2026: "Aprilia kann mehr liefern"

Vor erneuter OP im Winter: Jorge Martin holte sich Rat bei Marc Marquez

MotoGP
MotoGP
Vor erneuter OP im Winter: Jorge Martin holte sich Rat bei Marc Marquez

MotoGP-Test in Thailand: Gesundheits-Updates zu Martin und Quartararo

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
MotoGP-Test in Thailand: Gesundheits-Updates zu Martin und Quartararo
Mehr von
Aprilia Racing

Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

MotoGP
MotoGP
Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

Jorge Martin formuliert Comeback-Plan: "Werde wieder bei 100 Prozent sein"

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
Jorge Martin formuliert Comeback-Plan: "Werde wieder bei 100 Prozent sein"

"Ducati ist noch die Referenz": Rivola sieht Aprilia trotzdem im Aufwind

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
"Ducati ist noch die Referenz": Rivola sieht Aprilia trotzdem im Aufwind

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

MotoGP
MGP MotoGP
Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

"So viel besser": Warum Liam Lawson seine sozialen Netzwerke deaktiviert hat

Formel 1
F1 Formel 1
"So viel besser": Warum Liam Lawson seine sozialen Netzwerke deaktiviert hat