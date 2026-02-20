MotoGP-Test in Thailand: Jorge Martin zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

Am Samstag und Sonntag findet auf dem Buriram International Circuit in Thailand der zweite und letzte Vorbereitungstest für die MotoGP-Saison 2026 statt. Zwei Fahrer kehren für diesen Test zurück, einer muss dagegen noch etwas länger pausieren.

Fabio Quartararo (Yamaha) und Jorge Martin (Aprilia) kehren zurück. Quartararo brach sich bei den Testfahrten in Sepang (Malaysia) den Mittelfinger der rechten Hand. Es wurde eine Operation durchgeführt, um den Bruch zu stabilisieren.

Nun wird die Yamaha-Speerspitze das Testprogramm mit dem neuen V4-Motorrad fortsetzen. Es bleibt abzuwarten, ob Yamaha nach den technischen Problemen in Sepang besser aufgestellt sein wird.

Martin war zwar beim Sepang-Test vor Ort, stieg jedoch nicht auf seine Aprilia. Nach einer Operation am linken Handgelenk sowie am rechten Schlüsselbein bekam er von seinen Ärzten noch keine Freigabe. Mittlerweile ist seine Genesung weit genug fortgeschritten.

Bereits am 9. Februar gaben seine Ärzte in Madrid grünes Licht. Martin bereitete sich auf den Test in Thailand vor und erhielt auch von den MotoGP-Ärzten die Freigabe, wieder auf die Strecke zu gehen.

"Fühle ich mich gut? Ja, deutlich besser", bestätigt der MotoGP-Weltmeister von 2024. "Ich bin letzte Woche in Spanien gefahren, und da habe ich mich richtig gut gefühlt. Es scheint, als hätte ich nicht verlernt, wie man ein Motorrad fährt."

"Jetzt schauen wir mal beim MotoGP-Test, wie mein Körper nach zwei Tagen reagieren wird. Aber ich denke, das ist eine der besseren Strecken für mich, um wieder einzusteigen. Sie geht ja hauptsächlich nach rechts, und das ist perfekt, um meinen Körper wieder in Form zu bringen."

Ist Martin wieder zu 100 Prozent fit? "Vielleicht bei 90 Prozent. Die Knochen sind jetzt zu 100 Prozent verheilt. Aber was Beweglichkeit und Kraft angeht, da fehlt mir noch ein bisschen. Das ist aber zweitrangig. Wichtig war, dass ich mit komplett verheilten Knochen hier ankomme."

Da Martin die drei Testtage in Sepang verpasst hat, war er nicht in die Evaluierung der neuen Entwicklungen eingebunden. Da ihm vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende nur zwei Vorbereitungstage bleiben, beeinflusst das auch sein Programm.

"Ich habe ein paar Dinge, die ich testen will, aber längst nicht so viele wie Marco", vergleicht er sich mit seinem Aprilia-Teamkollegen Marco Bezzecchi. "Es wäre verrückt, wenn ich nach der Pause zurückkomme und sofort anfange, neue Dinge auszuprobieren."

"Das wäre auch für das Werk unbrauchbar. Für mich und für Aprilia ist es jetzt wichtiger, einfach Runden zu drehen und mich an die neue Verkleidung und die neuen Teile zu gewöhnen, die bereits in Verwendung sind."

Fermin Aldeguer muss noch einen Monat warten

Fermin Aldeguer ist nicht nach Thailand gereist. Seine Gresini-Ducati übernimmt Michele Pirro, der auch den Saisonauftakt bestreiten wird. Der beste Rookie des Vorjahres erholt sich weiterhin zu Hause von seinem linken Oberschenkelbruch, den er Anfang des Jahres erlitten hat.

"Ich fühle mich gut, die Genesung läuft super", gibt Aldeguer bei MotoGP.com Auskunft. "Jetzt merke ich, dass es mit meinem Oberschenkel und dem Bein besser wird. Mein Gefühl wäre gut genug gewesen, um nach Thailand zu reisen, aber es ist zu früh, wir müssen abwarten."

"Wir wissen nicht genau, wann und wo ich zurückkomme, aber ich trainiere jeden Tag, bin total fokussiert auf die Reha, aber das ist halt die Natur, da muss man Geduld haben. Ich fühle mich von Tag zu Tag besser."

Aldeguer wird auch nicht als Zuschauer zum ersten Rennen nach Thailand reisen, denn: "Am 2. März haben wir ein Treffen mit den Ärzten. Da schauen wir, wann ich wieder auf dem Motorrad sitzen kann."

"Wenn die Ärzte grünes Licht geben, will ich definitiv vor Brasilien wieder fahren und Schritt für Schritt weitermachen. Mit dem Bein fühle ich mich gut. Ich fange an, Übungen zu machen, die dem Motorradfahren ähneln. Die Möglichkeit, vor Brasilien zu testen, besteht, aber wir müssen abwarten." Brasilien steht vom 20. bis 22. März als zweites Saisonrennen im MotoGP-Kalender.