MotoGP-Test Jerez Dienstag: Regen sorgt für eingeschränkten Fahrbetrieb

Der abschließende MotoGP-Testtag im Kalenderjahr 2019 wurde vom Wetter beeinflusst. Am Dienstag wurde die Jerez-Strecke in Andalusien mit einer halben Stunde Verspätung freigegeben. Es gab nämlich einige feuchte Flecken auf dem Asphalt. Am Vormittag gab es dann ein trockenes Fenster, bis gegen Mittag wieder leichter Regen einsetzte. Einige Fahrer drehten am Nachmittag noch einige Runden mit Regenreifen.

Insgesamt wurden am Dienstag nicht extrem viele Kilometer zurückgelegt. Im Prinzip arbeiteten die Werksteams mit dem gleichen neuen Material wie vergangene Woche in Valencia, um die Eindrücke auf einer anderen Strecke zu bestätigen. Für Honda, Yamaha, Ducati und Suzuki geht es auch schon darum, anhand der Daten die Motorspezifikation für 2020 festzulegen, denn ab Februar bleibt kaum noch Zeit für wesentliche Änderungen.

Mit 1:37.820 Minuten stellte Weltmeister Marc Marquez am Dienstag die Bestzeit auf. Damit war er deutlich langsamer als die Bestzeit von Maverick Vinales am Vortag. Marc Marquez hatte zwei 2020er-Prototypen mit unterschiedlichen Chassis zur Verfügung. Sein Bruder Alex arbeitete weiter mit dem 2019er-Modell und konzentrierte sich auf seinen Fahrstil.

Es folgt eine Schulteroperation bei Marc Marquez

Marc Marquez hat außerdem wieder mit der rechten Schulter Probleme. Schon beim Qualifying-Crash in Sepang hat er sie sich angeschlagen und beim gestrigen Sturz auch noch ausgekugelt. Am Mittwoch ist eine Operation geplant. Im LCR-Team lag das Augenmerk von Cal Crutchlow auf dem 2019er-Motorrad. Es gab aber Modifikationen beim Chassis und der Bremse. Honda wollte Vergleichsdaten sammeln.

Rookie Alex Marquez drehte am Dienstag 36 Runden mit der 2019er-Honda Foto: LAT

Yamaha setze die Arbeit mit dem neuen Chassis und dem neuen Motor fort. Bei der Rundenzeit gab es keine wesentlichen Unterschiede. Beim Topspeed fehlten immer noch ein paar km/h auf Honda. Vinales schätzt, dass man das wahre Kräfteverhältnis erst in Katar sehen wird, denn in Sepang war Yamaha in jüngerer Vergangenheit immer konkurrenzfähig. Auch das Petronas-Team arbeitete in Jerez mit dem neuen Motor.

Ducati-Werksteam evaluiert neues Chassis

Bei Ducati stand das neue Chassis im Vordergrund. Jerez ist traditionell eine Strecke, auf der die Desmosedici beim Turning Probleme hat. Dieser Bereich soll etwas besser sein, aber die Ingenieure müssen weiterarbeiten. Neben Andrea Dovizioso war in Jerez wieder Danilo Petrucci im Einsatz. Auch Michele Pirro war Teil des Programms.

In Jerez litt Ducati seit jeher unter den Turning-Problemen Foto: LAT

Jack Miller hatte diesmal nicht das 2020er-Chassis zur Verfügung, nachdem er es in Valencia am zweiten Tag ausprobieren konnte, weil Petrucci dort pausiert hat. Beide Pramac-Fahrer, also auch Francesco Bagnaia, werden dann im Februar das komplett neue Motorrad zur Verfügung haben. Und im Kundenteam Avintia drehten wieder Tito Rabat und Eric Granado Runden.

KTM: Dani Pedrosa wieder im Einsatz

Im KTM-Lager setzte Pol Espargaro die Evaluierung des neuen Motorrades mit dem neuen Chassis fort. Es soll ein deutlicher Fortschritt beim Handling sein. Am Dienstag war auch wieder Dani Pedrosa auf der Strecke. Am Montag hatte der Testfahrer wegen einer Magenverstimmung passen müssen. Die beiden Rookies Brad Binder und Iker Lecuona fuhren wieder mit dem 2019er-Modell und drehten erste Runden auf nasser Strecke.

Nach überstandener Magenverstimmung war Dani Pedrosa am Dienstag dabei Foto: LAT

Suzuki konzentriert sich ähnlich wie Yamaha auf den neuen Motor. Dieser soll bei der Fahrbarkeit etwas besser sein und beim Grip helfen. Ob die Endgeschwindigkeit höher ist, hat sich noch nicht bestätigt. Alex Rins und Joan Mir beendeten den Tag als Zweiter und Dritter. Sylvain Guintoli war ebenfalls im Einsatz. Trotzdem war es für die Fahrer schwierig zu beurteilen, ob man auf eine schnelle Runde wirklich Fortschritte gemacht hat.

Aprilia wird das neue Motorrad erst im Februar auf der Strecke haben. In Jerez konzentrierte man sich wieder auf die Elektronik und die Traktionskontrolle. Dazu gab es neue Abläufe in der Box. Neben Aleix Espargaro und Andrea Iannone war auch wieder Testfahrer Bradley Smith auf der Strecke. Iannone hatte leichtes Fieber. Einen großen Zwischenfall wie zuletzt in Valencia, als das Motorrad des Italieners in Flammen aufging, gab es diesmal nicht.

Für die MotoGP-Fahrer und Teams beginnt nun die Winterpause. Ab dem 1. Dezember herrscht ein Testverbot. In den Motorsportabteilungen der Hersteller wird aber weitergearbeitet. Es gilt die Daten zu analysieren und die Motorräder für den ersten Wintertest im kommenden Jahr aufzubauen. Anfang Februar gibt es dann in Sepang (Malaysia) die nächsten Testfahrten für die Saison 2020.

Rundenzeiten beim MotoGP-Test in Jerez (Dienstag):

Pos. Fahrer Bike Zeit Runden 1 Marc Marquez Honda 1:37.820 14 2 Alex Rins Suzuki 1:37.837 24 3 Joan Mir Suzuki 1:37.959 12 4 Maverick Vinales Yamaha 1:37.964 15 5 Fabio Quartararo Petronas-Yamaha 1:37.973 26 6 Andrea Dovizioso Ducati 1:37.986 5 7 Franco Morbidelli Petronas-Yamaha 1:38.100 19 8 Jack Miller Pramac-Ducati 1:38.113 4 9 Pol Espargaro KTM 1:38.211 10 10 Valentino Rossi Yamaha 1:38.352 33 11 Andrea Iannone Gresini-Aprilia 1:38.442 4 12 Danilo Petrucci Ducati 1:38.452 10 13 Cal Crutchlow LCR-Honda 1:38.674 14 14 Tito Rabat Avintia-Ducati 1:38.813 24 15 Aleix Espargaro Gresini-Aprilia 1:38.940 24 16 Sylvain Guintoli Suzuki 1:38.962 14 17 Alex Marquez Honda 1:39.224 36 18 Dani Pedrosa KTM 1:39.594 11 19 Michele Pirro Ducati 1:39.845 15 20 Iker Lecuona Tech-3-KTM 1:39.880 26 21 Bradley Smith Gresini-Aprilia 1:39.884 43 22 Brad Binder KTM 1:39.943 35 23 Eric Granado Avintia-Ducati 1:49.921 3

