MotoGP-Test Katar Mittwoch: Jack Miller unterbietet Rundenrekord

Am Mittwoch wurden die Testfahrten für die MotoGP-Saison 2021 auf dem Losail-Circuit in Katar fortgesetzt. In der letzten halben Stunde gingen noch eine Handvoll Fahrer auf Zeitenjagd. Zunächst knackte Fabio Quartararo (Yamaha) den Allzeitrekord, aber Jack Miller fuhr noch schneller. Der Ducati-Fahrer wurde mit 1:53.183 Minuten gestoppt. Das ist die schnellste MotoGP-Runde aller Zeiten auf dem Losail-Circuit.

Miller verwies mit seinem späten Angriff noch Quartararo um 0,080 Sekunden auf Platz zwei. Auch Maverick Vinales (Yamaha) attackierte zum Schluss und übernahm Rang drei. Die restlichen Fahrer verzichteten auf eine Qualifying-Simulation. Johann Zarco (Pramac-Ducati) und Pol Espargaro (Honda) komplettierten die Top 5.

Yamaha setzte das Programm der ersten Testtage fort. Vinales übte am Nachmittag einige Starts. Schließlich widmete er sich dem neuen Chassis. Im Gegensatz zu Quartararo und Valentino Rossi ist er damit an den ersten beiden Testtagen nicht gefahren. Vinales hatte in Kurve 1 auch einen Sturz.

Rossi fuhr hauptsächlich kürzere Runs. Bei ihm war auch eine neue Verkleidung zu sehen, bei der die Luftleitelemente links und rechts der Airbox spitzer zusammenlaufen. Außerdem gab es einen neuen Kotflügel beim Vorderrad, der auf der Oberseite eine Öffnung hat.

Über eine Runde konnte Quartararo überzeugen, seine Pace war nicht berühmt Foto: Motorsport Images

Mit 1:54.618 Minuten fuhr Rossi um eine Sekunde schneller als bisher. Im Tagesklassement bedeutete das Platz 13. Franco Morbidelli beendete den Tag als Elfter. Er arbeitete wieder an der Verfeinerung der Abstimmung seiner älteren M1-Spezifikation.

Ein Hingucker war die M1 des Yamaha-Testteams. Cal Crutchlow hat ein neues Retro-Design spendiert bekommen. Vor 60 Jahren hat Yamaha den ersten Grand Prix bestritten. In den kommenden Monaten will man mit einigen Aktionen dieses Jubiläum feiern.

Ducati: Zarco mit neuem Topspeed-Rekord

Das Ducati-Werksteam arbeitete mit der neuen Seitenverkleidung weiter. Bemerkenswert war der Topspeed-Wert von Johann Zarco (mit der alten Verkleidung). Der Fahrer vom Pramac-Team wurde auf der Zielgeraden mit 352,9 km/h gemessen - neuer inoffizieller Rekord.

Johann Zarco wurde auf der Zielgeraden mit 352,9 km/h gemessen Foto: Motorsport Images

Während Miller und Zarco mit konkurrenzfähigen Rundenzeiten auf sich aufmerksam machten, hatte Francesco Bagnaia wieder Rückstand. Der Italiener machte trotzdem kontinuierlich Fortschritte und beendete den Tag als Neunter.

Honda: Pol Espargaro schnell, Stefan Bradl stürzt

Am vergangenen Wochenende rückte Stefan Bradl mit einem ganz in Carbon-Schwarz gehaltenem neuen Honda-Prototypen aus. Dieser wurde aber wieder in eine Transportkiste verpackt und kam zumindest heute nicht mehr zum Einsatz.

Dafür testete Bradl eine neue (schwarze) Verkleidung, bei der die Winglets neben der Airbox etwas anders geformt und leicht nach unten gezogen sind. Takaaki Nakagami hatte diese neue Verkleidung bereits vergangenen Sonntag getestet. Er war allerdings gestürzt.

Pol Espargaro zeigte konkurrenzfähige Rundenzeiten im Spitzenfeld Foto: Motorsport Images

Für Bradl lief dieser Test auch nicht besser. Der Deutsche ging in Kurve 2 zu Boden. Da Bradl über Nackenschmerzen klagte, war sein Tag vorzeitig beendet. Er soll aber am Donnerstag und Freitag wieder fahren können.

Pol Espargaro, Alex Marquez und Nakagami probierten jenes Chassis, mit dem Bradl schon die meiste Zeit 2020 gefahren ist. Nakagami hatte auch heute einen Sturz in Kurve 1. Bester Honda-Fahrer war Pol Espargaro. Bevor die Top 3 ihre Qualifying-Runden starteten, war der Spanier mit seiner Rundenzeit bei der Musik dabei.

Aprilia wieder schnell, Suzuki in den Top 10

Aleix Espargaro untermauerte als Sechster wieder das Potenzial der neuen Aprilia RS-GP. Blendet man die Zeiten der Top 3 aus, war auch Aleix Espargaro auf dem Niveau der anderen Marken. Allerdings gab es technische Probleme und der Spanier hatte auch einen Sturz.

Aleix Espargaro ist mit der neuen Aprilia weiterhin die Überraschung Foto: Motorsport Images

Weltmeister Joan Mir und Alex Rins hatten diesmal ein intensiveres Testprogramm als noch an den ersten Testtagen. Beide fuhren sehr viele Runs und machten Vergleichstests. Es wurde an einer Menge Details gearbeitet, wie mit dem neuen Chassis und der neuen Schwinge.

Außerdem gab es kleine Änderungen bei den Winglets auf der Verkleidung der GSX-RR. Auch die Suzuki-Testfahrer Takuya Tsuda und Sylvain Guintoli waren wieder im Einsatz. Mir und Rins befanden sich wie gewohnt solide in den Top 10.

KTM experimentiert mit Aerodynamik für Topspeed

Im KTM-Lager probierten auch die Stammfahrer jenes überarbeitete Chassis, das bisher Dani Pedrosa getestet hat. Dazu wurden die Arbeiten an der Aerodynamik fortgesetzt. An den ersten Testtagen hatte etwas beim Topspeed gefehlt, weshalb man mit verschiedenen Winglets experimentierte.

Optisch war auffällig, dass die Winglets links und rechts der Airbox schmaler geworden sind. Außerdem will KTM mit der Aerodynamik am Kurveneingang etwas mehr Druck auf das Vorderrad bringen, um schneller einbiegen zu können.

Miguel Oliveira etablierte sich bei den Tests als Speerspitze von KTM Foto: Motorsport Images

Bester KTM-Vertreter war erneut Miguel Oliveira. Der Portugiese hatte 1,3 Sekunden Rückstand und war auf Rang zwölf zu finden. Nicht einfach lief es bisher für Brad Binder. Nach drei Stürzen an den ersten beiden Testtagen fehlten dem Südafrikaner heute zwei Sekunden.

Danilo Petrucci machte schrittweise Fortschritte. Der KTM-Neuling verbesserte seine Zeit vom Sonntag um fast eine Sekunde. Sein Teamkollege Iker Lecuona zählte heute zur Liste der gestürzten Fahrer.

Enea Bastianini wieder bester Rookie

Bester Rookie war am Mittwoch Moto2-Weltmeister Enea Bastianini (Esponsorama-Ducati), der sich direkt hinter Rossi auf Platz 14 einreihte. Jorge Martin (Pramac-Ducati) folgte als 19., Luca Marini (Esponsorama-Ducati) als 21. und Lorenzo Savadori (Aprilia) als 25.

Moto2-Weltmeister Enea Bastianini konnte mit der Ducati GP19 wieder überzeugen Foto: Motorsport Images

Aus technischer Sicht hat Brembo neue Bremsscheiben für das Vorderrad mitgebracht. Der Durchmesser der Carbon-Scheibe beträgt 340 Millimeter und besticht durch Lüftungsschlitze für bessere Kühlung. Diese Scheibe ist für Strecken mit vielen harten Bremspunkten (Spielberg, Sepang, Motegi, Buriram) gedacht.

Die Testfahrten werden am Donnerstag und Freitag fortgesetzt. Jeden Tag steht die Strecke von 14:00 bis 21:00 Uhr Ortszeit (12:00 bis 19:00 Uhr MEZ) zur Verfügung.

Ergebnis MotoGP-Test in Losail (Mittwoch):

Pos. Fahrer Team Zeit/Rückstand Runden 1 Jack Miller Ducati 1:53,183 Minuten 51 2 Fabio Quartararo Yamaha +0,080 Sekunden 62 3 Maverick Vinales Yamaha +0,327 77 4 Johann Zarco Pramac-Ducati +0,716 65 5 Pol Espargaro Honda +0,716 53 6 Aleix Espargaro Gresini-Aprilia +0,788 31 7 Joan Mir Suzuki +0,895 57 8 Alex Rins Suzuki +0,960 63 9 Francesco Bagnaia Ducati +1,053 51 10 Takaaki Nakagami LCR-Honda +1,079 50 11 Franco Morbidelli Petronas-Yamaha +1,184 55 12 Miguel Oliveira KTM +1,343 58 13 Valentino Rossi Petronas-Yamaha +1,435 56 14 Enea Bastianini Esponsorama-Ducati +1,555 44 15 Alex Marquez LCR-Honda +1,747 56 16 Stefan Bradl Honda +1,791 15 17 Danilo Pretrucci Tech-3-KTM +1,795 48 18 Yamaha-Testfahrer 2 Yamaha +1,815 53 19 Jorge Martin Pramac-Ducati +1,827 44 20 Brad Binder KTM +2,096 50 21 Iker Lecuona Tech-3-TKM +2,132 47 22 Luca Marini Esponsorama-Ducati +2,145 54 23 Dani Pedrosa KTM +2,457 58 24 Sylvain Guintoli Suzuki +2,459 52 25 Lorenzo Savadori Gresini-Aprilia +2,985 39 26 Michele Pirro Ducati +4,072 29 27 Yamaha-Testfahrer 1 Yamaha +4,327 64 28 Takuya Tsuda Suzuki +4,612 27 29 Yamaha-Testfahrer 3 Yamaha keine Zeit

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.