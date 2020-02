MotoGP-Test Katar: Quartararo vor Rins am zweiten Testtag; Stürze bei Honda

Am zweiten Tag des MotoGP-Wintertests auf dem Losail-Circuit in Katar bestätigten die Reihenvierzylinder von Yamaha und Suzuki ihre Konkurrenzfähigkeit. Fabio Quartararo stellte mit 1:54.038 Minuten die Bestzeit auf. Damit war der Franzose um vier Zehntelsekunden schneller als die Samstags-Bestzeit von Alex Rins. Aber auch der Suzuki-Pilot legte zu und beendete den Sonntag auf dem zweiten Platz. Honda erlebte wieder einen schwierigen Tag.

Fotos: MotoGP-Test in Losail

Auch Sonntag konzentrierte sich das Geschehen auf die letzten vier Stunden, als die Dämmerung über der Strecke hereinbrach und es kühler wurde. Tagsüber wurden Asphalttemperaturen von rund 45 Grad Celsius gemessen. Als die Nacht hereinbrach und unter Flutlicht gefahren wurde, entstand aber ein anderes Problem.

Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit bildet sich am Abend Tau auf dem Asphalt. Deswegen wurde die Startzeit beim Saisonauftakt in zwei Wochen bereits um zwei Stunden vorverlegt. Trotzdem waren heute auch in der letzten Stunde - der Test ging bis 20:00 Uhr Ortszeit - einige Fahrer auf der Strecke.

Im wesentlichen setzten alle Teams ihr Programm vom Vortag fort. Neben einigen längeren Runs nahmen auch einige Fahrer eine Zeitattacke in Angriff. Die Rennvorbereitung stand bei den meisten im Vordergrund. Die Zeitabstände waren erneut sehr eng, denn am Ende des Tages befanden sich 13 Fahrer in einer Sekunde.

Vinales in der Favoritenrolle?

In den Top 5 waren insgesamt drei Yamaha-Fahrer zu finden. Maverick Vinales folgte als Dritter und Franco Morbidelli, der einen 2020er-Motor in einem Chassis aus dem Vorjahr fährt, als Vierter. Valentino Rossi hatte schon am Vortag gemeint, dass ihm "zwei bis drei" Zehntelsekunden fehlten. Das war auch heute der Fall. Als Neunter hatte der Altmeister 0,7 Sekunden Rückstand.

Maverick Vinales überzeugte bisher bei allen Bedingungen Foto: Motorsport Images

Insgesamt ist man im Yamaha-Lager zufrieden, denn man konnte die Fortschritte von Sepang auch in Katar bestätigen. Vor allem Vinales hinterließ auf Longruns und auf einer fliegenden Runden einen sehr konkurrenzfähigen Eindruck. Bei der Pace war Quartararo nicht ganz so schnell wie bei der Zeitattacke.

Suzuki bestätigte ebenfalls den starken Eindruck des Vortages. Sowohl Rins als auch Joan Mir befanden sich immer im Spitzenfeld der Zeitenliste. Auch im Qualifying-Modus, eine Schwäche der GSX-RR im Vorjahr, konnte Rins wieder eine gute Runde fahren. Mir stürzte in der letzten Stunde bei seiner Zeitattacke und blieb deshalb Siebter.

Stürze von Marc Marquez und Cal Crutchlow

Schrott gab es auch bei Honda. Stürzte am Vortag Rookie Alex Marquez, so erwischte es heute Weltmeister Marc Marquez und Cal Crutchlow. Drei Stunden vor Testende stürzte Marc Marquez in Kurve 9. Dabei wurde seine Honda komplett zerstört. Augenzeugenberichten zufolge soll das Bike in zwei Teile zerbrochen sein.

Für Honda setzte sich der schwierige Test auch am Sonntag fort Foto: Motorsport Images

Marc Marquez blieb unverletzt. Crutchlow rutschte in Kurve 2 aus und begab sich für einen kurzen Check ins Medical Center. Der Brite fuhr anschließend nicht mehr auf die Strecke. Marc Marquez drehte noch einige Runden. Interessant: Bei Honda tauchte auch ein Schalter für ein mögliches Holeshot-Device für den Start auf. Gerüchten zufolge könnte Stefan Bradl das System vor einigen Wochen in Jerez getestet haben.

Marquez fuhr keine Zeitattacke und hatte im Tagesergebnis als 14. eine Sekunde Rückstand. Crutchlow war als 21. wie am Vortag am Ende des Feldes zu finden. Bester Honda-Fahrer war heute Takaaki Nakagami als Zehnter. Der Japaner fährt im LCR-Team die 2019er-Honda. Rookie Alex Marquez blieb heute sturzfrei und wurde 19.

Ducati: Zarco erstmals im Spitzenfeld

Jack Miller bestätigte, dass er das neue System, mit dem Ducati das Heck absenken kann, seit dem Thailand-Rennen im Vorjahr verwendet. Bei den Tests arbeiten auch Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci damit. Beide wollten sich dazu bisher aber nicht äußern. Bester Ducati-Pilot am Sonntag war Francesco Bagnaia mit einer halben Sekunde Rückstand als Fünfter.

Johann Zarco kommt mit der Ducati GP19 immer besser zurecht Foto: Motorsport Images

Ein Ausrufezeichen zeigte Johann Zarco, der mit der Vorjahres-Ducati im Avintia-Team immer besser zurechtkommt. Der Franzose hatte als Sechster nur eine halbe Sekunde Rückstand, wobei er diese Zeit bei einem fliegenden Angriff fuhr. Die Zusammenarbeit zwischen Avintia und Ducati wird auch immer intensiver.

KTM verpasst knapp die Top 10

Aprilia-Pilot Aleix Espargaro hatte in Kurve 4 einen harmlosen Ausrutscher. Ansonsten zeigte der Spanier erneut Potenzial mit der neuen RS-GP. Mit 0,7 Sekunden Rückstand belegte Aleix Espargaro Platz zehn. Teamkollege Bradley Smith wurde zwar nur Letzter, aber Aprilia verfolgt mit ihm ein anderes Programm. Smith soll die Haltbarkeit der neuen Teile testen.

Pol Espargaro fehlten knapp 0,9 Sekunden auf die Spitze Foto: Motorsport Images

KTM war auch am zweiten Tag nicht in den Top 10 zu finden, obwohl Pol Espargaro seine Zeit vom Vortag um fast sechs Zehntelsekunden verbessern konnte. Sein Rückstand auf die Spitze betrug 0,852 Sekunden. Das bedeutete im engen Feld Platz 13. Espargaros Teamkollegen waren außerhalb der Top 15 zu finden.

Der Test geht am Montag zu Ende. Es ist der letzte Testtag vor dem Saisonauftakt am 8. März an gleicher Stelle.

Die Testzeiten aus Losail (Sonntag):

Pos. Fahrer Team Zeit/Rückstand Runden 1 Fabio Quartararo Petronas-Yamaha 1:54,038 Minuten 65 2 Alex Rins Suzuki +0,162 Sekunden 53 3 Maverick Vinales Yamaha +0,226 68 4 Franco Morbidelli Petronas-Yamaha +0,443 70 5 Francesco Bagnaia Pramac-Ducati +0,482 52 6 Johann Zarco Avintia-Ducati +0,527 56 7 Joan Mir Suzuki +0,574 52 8 Andrea Dovizioso Ducati +0,624 60 9 Valentino Rossi Yamaha +0,702 52 10 Takaaki Nakagami LCR-Honda +0,721 43 11 Aleix Espargaro Gresini-Aprilia +0,724 33 12 Danilo Petrucci Ducati +0,814 49 13 Pol Espargaro KTM +0,852 54 14 Marc Marquez Honda +1,055 46 15 Jack Miller Pramac-Ducati +1,156 42 16 Tito Rabat Avintia-Ducati +1,314 54 17 Miguel Oliveira Tech-3-KTM +1,562 53 18 Iker Lecuona Tech-3-KTM +1,606 53 19 Alex Marquez Honda +1,687 48 20 Brad Binder KTM +1,892 57 21 Cal Crutchlow LCR-Honda +2,140 27 22 Bradley Smith Gresini-Aprilia +2,369 52

