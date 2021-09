MotoGP-Test Misano Dienstag: Neue Bikes für 2022 bei Bestzeit für Bagnaia

Das erste von zwei Misano-Rennen im MotoGP-Kalender 2021 liegt gerade mal zwei Tage zurück. Da nahmen am Dienstag 25 von 26 anwesenden MotoGP-Piloten den Misano World Circuit Marco Simoncelli erneut unter die Räder.

Der erste von zwei Tagen des einzigen offiziellen Tests während der Saison 2021 stand auf dem Programm. Am Mittwoch geht der Test zu Ende. Schon am Dienstag aber wurden nicht nur die aktuellen Bikes getestet. Denn es gab auch schon einige Neuerungen im Hinblick auf 2022 zu sehen.

Honda: Bradl und Marquez rücken mit Prototypen für 2022 aus

Als Erster rückte Honda-Testfahrer Stefan Bradl mit einem Prototypen der RC213V aus, der sich optisch gleich in mehreren Bereichen vom aktuellen Modell unterscheidet. Der große Lufteinlass an der Front (Airbox) ist eher quadratisch, wohingegen er bei der aktuellen Honda breit und flach gestaltet ist.

Und auch die Winglets sehen am Honda-Prototypen für 2022 anders als. Sie fallen nach außen ab. Abgesehen von Bradl, der das neue Bike in den Morgenstunden fuhr, als die Strecke noch feucht war, ging am Nachmittag auch Marc Marquez für einige Runden mit dem Prototypen auf die Strecke.

Der Testtag war auf acht Stunden angesetzt, wobei es eine einstündige Mittagspause gab. Aufgrund des nächtlichen Regens und der anfangs noch feuchten Piste setzten am Vormittag lediglich acht Piloten eine Zeit. Am Nachmittag war die Piste trocken und wurde mit Ausnahme von Suzuki-Testfahrer Sylvain Guintoli von allen genutzt.

WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo (Yamaha; 8.) war einer der nur acht Piloten, die schon in den ersten Teststunden auf noch feuchter Piste ein paar Runden drehten. Schließlich sind derartige Bedingungen die Achillesferse sowohl das Franzosen als auch der Yamaha M1. Quartararo hat beim Test genau wie Teamkollege Franco Morbidelli (18.) neben dem aktuellen 2021er-Bike ein neues Chassis für 2022 zur Verfügung.

Und auch der noch amtierende Weltmeister Joan Mir, der sich mit seiner Suzuki auf P4 einreihte, befasst sich beim Misano-Test mit Entwicklungsteilen für die Saison 2022. Im Falle von Suzuki betreffen die aber nicht das Chassis, sondern den Motor.

Aprilia: Neue Aero - Defekt bei Vinales

Abgesehen von Honda, Yamaha und Suzuki testete auch Aprilia ein paar Neuerungen. Testfahrer Lorenzo Savadori, der sich von seiner Knöchelverletzung aus Spielberg erholt hat, fuhr die RS-GP mit einem neuen vorderen Schutzblech. Dieses weist Lufteinlässe auf. Damit soll der Vorderreifen während der Fahrt besser gekühlt werden.

Maverick Vinales hatte am Vormittag ein technisches Problem an der Aprilia Foto: Motorsport Images

Auch an den Winglets hat man bei Aprilia Hand angelegt. Sie waren am Dienstag sowohl an der RS-GP von Savadori als auch an jenen von Aleix Espargaro (5.) und Maverick Vinales (16.) kleiner als bisher. Unabhängig von der neuen Aero gab es am Bike von Vinales am Vormittag ein Problem mit dem Sensor für die Motorelektronik.

Enea Bastianini, der im Rennen am Sonntag sensationell auf den dritten Platz gefahren ist, hat nun beim Test ein überarbeitetes Getriebe für seine zwei Jahre alte Ducati GP19 des Esponsorama-Teams zur Verfügung. Am Dienstag machte Bastianini schon früh Feierabend und schloss den Tag in der Zeitenliste außerhalb der Top 20 ab.

Top 15 in einer Sekunde - Bestzeit für Bagnaia trotz Sturz

Bei Ende des Testtages um 18:00 Uhr lagen nicht weniger als 15 Piloten innerhalb einer Sekunde. Die Tagesbestzeit ging an Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia, der vor zwei Tagen an gleicher Stelle das Rennen gewonnen hat.

Ungeachtet eines Sturzes am Nachmittag in Kurve 10 verwies Bagnaia mit 1:31.524 Minuten etwas überraschend zwei Honda-Piloten auf die Plätze zwei und drei. Werkspilot Pol Espargaro war dabei einen Tick schneller als LCR-Pilot Takaaki Nakagami. Im Gegensatz zu Marc Marquez und Testfahrer Stefan Bradl konzentrierten sich Espargaro und Nakagami auf das 2021er-Bike.

Luca Marini (Esponsorama-Ducati) sorgte mit P6 im Tagesklassement für Ausrufezeichen, war er doch schneller als Ducati-Werkspilot Jack Miller (7.) und Tabellenführer Quartararo. In den letzten Minuten schob sich Brad Binder (KTM) als Zehnter noch in die Top 10. Damit verdrängte er Valentino Rossi (Petronas-Yamaha; 11.) aus eben diesen. Die meisten Runden drehte am Dienstag Alex Rins (Suzuki; 14.) mit 71.

Ergebnis MotoGP-Test in Misano (Dienstag):

Pos. Fahrer Team Zeit/Rückstand Runden 1 Francesco Bagnaia Ducati 1:31,524 Minuten 45 2 Pol Espargaro Honda +0,107 Sekunden 63 3 Takaaki Nakagami LCR-Honda +0,389 Sekunden 57 4 Joan Mir Suzuki +0,403 65 5 Aleix Espargaro Gresini-Aprilia +0,465 51 6 Luca Marini Esponsorama-Ducati +0,474 50 7 Jack Miller Ducati +0,520 65 8 Fabio Quartararo Yamaha +0,539 51 9 Jorge Martin Pramac-Ducati +0,611 51 10 Brad Binder KTM +0,645 52 11 Valentino Rossi Petronas-Yamaha +0,646 56 12 Miguel Oliveira KTM +0,768 64 13 Johann Zarco Pramac-Ducati +0,824 43 14 Alex Rins Suzuki +0,855 71 15 Marc Marquez Honda +0,924 46 16 Maverick Vinales Gresini-Aprilia +1,066 36 17 Alex Marquez LCR-Honda +1,068 55 18 Franco Morbidelli Yamaha +1,129 32 19 Andrea Dovizioso Petronas-Yamaha +1,141 51 20 Iker Lecuona Tech-3-KTM +1,227 55 21 Enea Bastianini Esponsorama-Ducati +1,313 11 22 Danilo Pretrucci Tech-3-KTM +2,002 46 23 Dani Pedrosa KTM +2,058 24 Stefan Bradl Honda +2,756 25 Lorenzo Savadori Gresini-Aprilia +2,973 26 Sylvain Guintoli Suzuki keine Zeit

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.