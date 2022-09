MotoGP-Test Misano: Quartararo mit Bestzeit - Marc Marquez beste Honda

Audio-Player laden

Am Mittwoch setzten die MotoGP-Teams ihre Testarbeit auf dem Misano International Circuit fort, nachdem am Vortag die ersten Neuentwicklungen ihre Premiere gefeiert hatten. Den Fahrern stand die Strecke erneut für eine Morgensession (9 bis 13 Uhr) und eine Nachmittagssession (14 bis 18 Uhr) zur Verfügung.

Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori war der Erste, der am Morgen ausrückte. Mit Ausnahme von Suzuki, VR46-Ducati und Andrea Dovizioso ging auch der Rest des Feldes im Laufe des Tages auf die Strecke. Bei besten Gripbedingungen sicherte sich Yamaha-Pilot Fabio Quartararo mit 1:31.054 Minuten die Bestzeit.

Ducati-Rivale Francesco Bagnaia belegte mit 0,118 Sekunden Rückstand Platz zwei. Maverick Vinales komplettierte auf seiner Aprilia die Top 3. Ihm fehlten 0,135 Sekunden.

Marc Marquez mit deutlicher Steigerung

Enea Bastianini (Gresini-Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia), Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Luca Marini (VR46-Ducati) folgten im Gesamtklassement auf den Plätzen vier bis sieben. Sie alle lagen im Zeitfenster von einer halben Sekunde.

KTM-Pilot Miguel Oliveira und die Ducati-Markenkollegen Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio rundeten die Top 10 der beiden Testtage aber. Bester Honda-Fahrer wurde Marc Marquez auf Platz 13. Sein Rückstand auf die Bestzeit von Quartararo betrug 0,588 Sekunden. Am Vortag lag er noch über eine Sekunde zurück.

Bei Yamaha lag der Fokus weiter auf dem neuen Motor für 2023. In der Topspeed-Tabelle konnte sich Quartararo mit einem Spitzenwert von 298 km/h Platz zwei hinter Jorge Martin sichern. Doch nicht nur beim Topspeed, auch in der Beschleunigung soll der neue Motor dem ersten Eindruck nach ein Fortschritt sein.

Yamaha: Bester Test seit drei Jahren

Teammanager Massimo Meregalli betonte bei 'Sky Sport': "Für Yamaha sind dies die besten Tests der letzten drei Jahre. Der 2023er-Motor geht in die richtige Richtung."

"Wir haben das Versprechen gehalten, das wir bei Quartararo zum Zeitpunkt der Erneuerung gemacht haben. Luca Marmorini arbeitet mit uns." Yamahas neuer Berater für die Motorenentwicklung war am Mittwoch auch in der Garage präsent.

Neben dem Motor wurden auch eine neue Verkleidung mit einem anderen Lufteinlass und ein neues Chassis getestet, dass Quartararo schon ab dem nächsten Grand Prix in Aragon verwenden wird, weil es die Kurvenfahrt verbessert, wie Meregalli bestätigt.

Marc Marquez in Aragon wieder am Start?

Honda arbeitete weiter mit der neuen Verkleidung im Aprilia-Stil, die mehr Stabilität bringen soll, und testete ein Hybrid-Chassis aus verschiedenen Vorgängerversionen. Neben Stefan Bradl übernahmen vor allem Marc Marquez und Takaaki Nakagami die Testarbeit, da Pol Espargaro und Alex Marquez die Marke Ende 2022 verlassen.

Nachdem Marc Marquez am Dienstag nur in die Morgensession ausgerückt war, fuhr der Honda-Pilot am Mittwoch auch nachmittags weiter, was für seine Fitness spricht. Die Zeichen, dass er beim Grand Prix von Aragon zurückkehren wird, stehen positiv.

Ducati beendete den Testtag am Mittwoch vorzeitig um 16 Uhr. Bei dem italienischen Hersteller fiel vor allem eine neue Vorrichtung am Kupplungshebel auf. Sie soll das Lösen der Kupplung beim Start verbessern. Zudem kamen zwei verschiedene Chassis zum Einsatz, um das Turning weiter zu optimieren.

Aleix Espargaro nach Sturz leicht verletzt

Auch bei Aprilia wurde mit einem anderen Chassis experimentiert. Wie Ducati arbeitet man an der Steifigkeit mit dem Ziel, die Richtungswechsel zu erleichtern und mehr Kurvenspeed zu generieren. Aleix Espargaro musste den Testtag vorzeitig beenden, nachdem er kurz vor der Mittagspause in Kurve 13 gestürzt war.

Der Spanier zog sich dabei einen Mikrobruch im kleiner Fingen der linken Hand zu, der aber nicht operiert werden muss. Er nahm die Verletzung entsprechend gelassen: "Das Schlimmste ist, dass ich morgen kein Rad fahren kann." Seine Teilnahme am Grand Prix in Aragon in knapp zwei Wochen ist nicht infrage gestellt.

KTM zeigte im Vergleich der Hersteller die wenigsten sichtbaren Veränderungen. Zwar testete der österreichische Hersteller einen verbesserten Motor für 2023, konzentrierte sich ansonsten aber vor allem darauf, das bestehende Paket weiter zu optimieren.

Neuer Michelin-Vorderreifen für 2023

Zu guter Letzt gab es auch noch Hausaufgaben von Michelin. Der Einheitsausrüster gab den Fahrern einen Vorderreifen mit einer neuen Gummimischung zum Testen. "Der Reifen gibt dir den Grip einen Medium-Reifens, aber du bekommst den Support und die Stabilität eines harten Reifen", erklärt Piero Taramasso.

Das erste Feedback der Fahrer sei positiv. Die neue Reifenmischung soll aber noch auf einer weiteren Strecke bei niedrigeren Temperaturen getestet werden. Eingeführt werden soll der neue Vorderreifen dann zur nächsten MotoGP-Saison 2023.

Ergebnis MotoGP-Test in Misano (Mittwoch):

Pos. Fahrer Team Zeit/Rückstand Runden 1 Fabio Quartararo Yamaha 1:31,054 Minuten 72 2 Francesco Bagnaia Ducati +0,118 Sekunden 48 3 Maverick Vinales Aprilia +0,135 77 4 Enea Bastianini Gresini-Ducati +0,206 39 5 Aleix Espargaro Aprilia +0,279 36 6 Jorge Martin Pramac-Ducati +0,385 37 7 Miguel Oliveira KTM +0,531 42 8 Fabio Di Giannantonio Gresini-Ducati +0,551 34 9 Franco Morbidelli Yamaha +0,560 68 10 Marc Marquez Honda +0,588 61 11 Takaaki Nakagami LCR-Honda +0,732 80 12 Brad Binder KTM +0,749 71 13 Johann Zarco Pramac-Ducati +0,787 35 14 Pol Espargaro Honda +0,810 67 15 Alex Marquez LCR-Honda +0,810 65 16 Jack Miller Ducati +0,873 22 17 Michele Pirro Ducati +1,016 37 18 Dani Pedrosa KTM +1,254 66 19 Raul Fernandez Tech-3-KTM +1,292 44 20 Remy Gardner Tech-3-KTM +1,379 38 21 Darryn Binder RNF-Yamaha +1,798 59 22 Stefan Bradl Honda +1,894 44 23 Lorenzo Savadori Aprilia +2,492 76

Gesamtklassement nach zwei Testtagen:

Pos. Fahrer Team Zeit/Rückstand 1 Fabio Quartararo Yamaha 1:31,054 Minuten 2 Francesco Bagnaia Ducati +0,118 Sekunden 3 Maverick Vinales Aprilia +0,135 4 Enea Bastianini Gresini-Ducati +0,206 5 Aleix Espargaro Aprilia +0,279 6 Jorge Martin Pramac-Ducati +0,385 7 Luca Marini VR46-Ducati +0,419 8 Miguel Oliveira KTM +0,531 9 Marco Bezzecchi VR46-Ducati +0,537 10 Fabio Di Giannantonio Gresini-Ducati +0,551 11 Johann Zarco Pramac-Ducati +0,552 12 Franco Morbidelli Yamaha +0,560 13 Marc Marquez Honda +0,588 14 Pol Espargaro Honda +0,653 15 Takaaki Nakagami LCR-Honda +0,732 16 Brad Binder KTM +0,749 17 Alex Marquez LCR-Honda +0,810 18 Jack Miller Ducati +0,873 19 Alex Rins Suzuki +0,882 20 Michele Pirro Ducati +1,016 21 Dani Pedrosa KTM +1,254 22 Raul Fernandez Tech-3-KTM +1,292 23 Remy Gardner Tech-3-KTM +1,379 24 Stefan Bradl Honda +1,580 25 Darryn Binder RNF-Yamaha +1,766 26 Lorenzo Savadori Aprilia +2,325 27 Dominique Aegerter Suzuki +2,853 28 Andrea Dovizioso RNF-Yamaha +3,843

Mit Bildmaterial von Yamaha.