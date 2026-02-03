MotoGP-Test Sepang, Dienstag: Die Rundenzeiten im Überblick

An diesem Dienstag hat in Sepang (Malaysia) der erste offizielle MotoGP-Test des Jahres mit den Stammfahrern aller Teams begonnen. Er erstreckt sich über insgesamt drei Tage (bis 5. Februar) und gibt den Herstellern die Gelegenheit, neue Entwicklungen für die anstehende Saison 2026 zu testen.

Bis auf Jorge Martin und Fermin Aldeguer, die verletzungsbedingt fehlen, rückten alle Fahrer des MotoGP-Feldes 2026 am Dienstag aus. Zudem waren Lorenzo Savadori (Aprilia), Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso (beide Yamaha) im Einsatz.

Das kombinierte Zeitenergebnis

01. Marc Marquez (Ducati) - 1:57.018 (51)

02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.256 (51)

03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.277 (60)

04. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.469 (49)

05. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.506 (56)

06. Luca Marini (Honda) +0.551 (55)

07. Joan Mir (Honda) +0.675 (52)

08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.702 (63)

09. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.851 (24)

10. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.050 (45)

11. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.122 (54)

12. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1.143 (56)

13. Brad Binder (KTM) +1.176 (57)

14. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.234 (48)

15. Pedro Acosta (KTM) +1.295 (58)

16. Alex Rins (Yamaha) +1.302 (41)

17. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.595 (70)

18. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.641 (61)

19. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.664 (33)

20. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.869 (48)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.890 (50)

22. Andrea Dovizioso (Yamaha) +3.663 (38)

23. Augusto Fernandez (Yamaha) +4.036 (16)

Die Zeiten nach der zweiten Testsession (Nachmittag)

01. Marc Marquez (Ducati) - 1:57.018 Minuten (23 Runden)

02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.256 Sekunden (22)

03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.277 (27)

04. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.506 (20)

05. Luca Marini (Honda) +0.551 (25)

06. Joan Mir (Honda) +0.675 (25)

07. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.702 (26)

08. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.851 (16)

09. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.050 (21)

10. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.122 (28)

11. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1.143 (24)

12. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +1.151 (18)

13. Brad Binder (KTM) +1.176 (26)

14. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.406 (22)

15. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.595 (27)

16. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.641 (26)

17. Lorenzo Savadori (Aprilia) + 2.126 (21)

18. Alex Rins (Yamaha) +2.272 (13)

19. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.470 (7)

20. Pedro Acosta (KTM) +2.590 (23)

21. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +3.578 (19)

22. Augusto Fernandez (Yamaha) + 4.036 (16)

23. Andrea Dovizioso (Yamaha) + 8.835 (3)

Die Zeiten nach der ersten Testsession (Vormittag)

01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) - 1:57.48 Minuten (31 Runden)

02. Luca Marini (Honda) +0.358 Sekunden (30)

03. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.407 (36)

04. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +0.765 (26)

05. Pedro Acosta (KTM) +0.826 (35)

06. Alex Rins (Yamaha) +0.833 (28)

07. Joan Mir (Honda) +0.880 (27)

08. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.084 (26)

09. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.195 (26)

10. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +1.283 (29)

11. Marc Marquez (Ducati) +1.287 (29)

12. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.380 (24)

13. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.391 (35)

14. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.400 (29)

15. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.421 (29)

16. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.608 (33)

17. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.757 (37)

18. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +2.052 (32)

19. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +2.101 (43)

20. Fabio Quartararo (Yamaha) +2.399 (8)

21. Brad Binder (KTM) +2.860 (31)

22. Andrea Dovizioso (Yamaha) +3.194 (35)