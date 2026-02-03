MotoGP-Test Sepang, Dienstag: Die Rundenzeiten im Überblick
Marc Marquez toppt den ersten MotoGP-Testtag in Sepang vor Fabio Di Giannantonio und Maverick Vinales - Die Zeiten vom Dienstag gibt es hier in der Übersicht
Marc Marquez setzte sich mit einer späten Bestzeit an die Spitze
Foto: Getty Getty
An diesem Dienstag hat in Sepang (Malaysia) der erste offizielle MotoGP-Test des Jahres mit den Stammfahrern aller Teams begonnen. Er erstreckt sich über insgesamt drei Tage (bis 5. Februar) und gibt den Herstellern die Gelegenheit, neue Entwicklungen für die anstehende Saison 2026 zu testen.
Bis auf Jorge Martin und Fermin Aldeguer, die verletzungsbedingt fehlen, rückten alle Fahrer des MotoGP-Feldes 2026 am Dienstag aus. Zudem waren Lorenzo Savadori (Aprilia), Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso (beide Yamaha) im Einsatz.
Das kombinierte Zeitenergebnis
01. Marc Marquez (Ducati) - 1:57.018 (51)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.256 (51)
03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.277 (60)
04. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.469 (49)
05. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.506 (56)
06. Luca Marini (Honda) +0.551 (55)
07. Joan Mir (Honda) +0.675 (52)
08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.702 (63)
09. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.851 (24)
10. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.050 (45)
11. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.122 (54)
12. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1.143 (56)
13. Brad Binder (KTM) +1.176 (57)
14. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.234 (48)
15. Pedro Acosta (KTM) +1.295 (58)
16. Alex Rins (Yamaha) +1.302 (41)
17. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.595 (70)
18. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.641 (61)
19. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.664 (33)
20. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.869 (48)
21. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.890 (50)
22. Andrea Dovizioso (Yamaha) +3.663 (38)
23. Augusto Fernandez (Yamaha) +4.036 (16)
Die Zeiten nach der zweiten Testsession (Nachmittag)
01. Marc Marquez (Ducati) - 1:57.018 Minuten (23 Runden)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.256 Sekunden (22)
03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.277 (27)
04. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.506 (20)
05. Luca Marini (Honda) +0.551 (25)
06. Joan Mir (Honda) +0.675 (25)
07. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.702 (26)
08. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.851 (16)
09. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.050 (21)
10. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.122 (28)
11. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1.143 (24)
12. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +1.151 (18)
13. Brad Binder (KTM) +1.176 (26)
14. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.406 (22)
15. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.595 (27)
16. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.641 (26)
17. Lorenzo Savadori (Aprilia) + 2.126 (21)
18. Alex Rins (Yamaha) +2.272 (13)
19. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.470 (7)
20. Pedro Acosta (KTM) +2.590 (23)
21. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +3.578 (19)
22. Augusto Fernandez (Yamaha) + 4.036 (16)
23. Andrea Dovizioso (Yamaha) + 8.835 (3)
Die Zeiten nach der ersten Testsession (Vormittag)
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) - 1:57.48 Minuten (31 Runden)
02. Luca Marini (Honda) +0.358 Sekunden (30)
03. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.407 (36)
04. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +0.765 (26)
05. Pedro Acosta (KTM) +0.826 (35)
06. Alex Rins (Yamaha) +0.833 (28)
07. Joan Mir (Honda) +0.880 (27)
08. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.084 (26)
09. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.195 (26)
10. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +1.283 (29)
11. Marc Marquez (Ducati) +1.287 (29)
12. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.380 (24)
13. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.391 (35)
14. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.400 (29)
15. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.421 (29)
16. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.608 (33)
17. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.757 (37)
18. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +2.052 (32)
19. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +2.101 (43)
20. Fabio Quartararo (Yamaha) +2.399 (8)
21. Brad Binder (KTM) +2.860 (31)
22. Andrea Dovizioso (Yamaha) +3.194 (35)
Diese Story teilen oder speichern
Aktuelle News
Alpine: Nach Shakedown "mehr Fragen als Antworten"
MotoGP-Liveticker: Der zweite Testtag in Sepang - ohne Quartararo
Heute Oval-Premiere von Mick Schumacher: Darauf kommt es an
DTM legt Testkalender 2026 fest: Vier offizielle Testtage, nur noch ein Joker
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.