MotoGP-Test Sepang, Donnerstag: Die Rundenzeiten im Überblick
Alex Marquez beendet den MotoGP-Test in Sepang mit Bestzeit vor Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio - Alle Zeiten gibt es hier in der Übersicht
Alex Marquez schob sich am dritten Testtag wieder an die Spitze
Foto: Icon Icon
An diesem Dienstag begann in Sepang (Malaysia) der erste offizielle MotoGP-Test des Jahres mit den Stammfahrern aller Teams begonnen. Er erstreckte sich über insgesamt drei Tage (bis 5. Februar) und gab den Herstellern die Gelegenheit, neue Entwicklungen für die anstehende Saison 2026 zu testen.
Jorge Martin und Fermin Aldeguer fehlten verletungsbedingt. Fabio Quartararo zog seine Teilnahme nach einem Sturz am ersten Testtag zurück und auch seine Yamaha-Kollegen mussten am zweiten Testtag wegen technischer Probleme pausieren.
Am dritten und letzten Testtag konnten sie mit dem Rest des Feldes aber wieder ausrücken, um letzte Daten für die weitere Saisonvorbereitung zu sammeln. Der nächste offizielle Vorsaisontest der MotoGP findet am 21./22. Februar in Buriram statt.
Das kombinierte Zeitenergebnis (3 Tage)
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) - 1:56.402 Minuten (124 Runden)
02. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.124 Sekunden (153)
03. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.383 (139)
04. Marc Marquez (Ducati) +0.387 (145)
05. Joan Mir (Honda) +0.472 (128)
06. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.527 (138)
07. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0.581 (138)
08. Pedro Acosta (KTM) +0.714 (143)
09. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.724 (151)
10. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.843 (137)
11. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.888 (126)
12. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0.924 (168)
13. Luca Marini (Honda) +1.163 (137)
14. Alex Rins (Yamaha) +1.178 (77)
15. Brad Binder (KTM) +1.188 (141)
16. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.199 (139)
17. Fabio Quartararo (Yamaha) +1.467 (24)
18. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.754 (92)
19. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.924 (84)
20. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.074 (106)
21. Lorenzo Savadori (Aprilia) +2.164 (119)
22. Augusto Fernandez (Yamaha) +2.876 (36)
23. Andrea Dovizioso (Yamaha) +4.279 (38)
Der dritte Testtag in Sepang
Das kombinierte Zeitenergebnis (Donnerstag)
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) - 1:56.402 Minuten (48 Runden)
02. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.124 Sekunden (58)
03. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.383 (50)
04. Marc Marquez (Ducati) +0.387 (64)
05. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.527 (49)
06. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0.728 (52)
07. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.843 (48)
08. Pedro Acosta (KTM) +0.851 (50)
09. Joan Mir (Honda) +0.866 (44)
10. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.888 (43)
11. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0.924 (58)
12. Alex Rins (Yamaha) +1.178 (36)
13. Brad Binder (KTM) +1.188 (52)
14. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.197 (41)
15. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.199 (55)
16. Luca Marini (Honda) +1.403 (54)
17. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.754 (44)
18. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.924 (36)
19. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.074 (42)
20. Lorenzo Savadori (Aprilia) +2.500 (33)
21. Augusto Fernandez (Yamaha) +2.876 (20)
Die Zeiten der zweiten Testsession (Donnerstagnachmittag)
01. Marco Bezzecchi (Aprilia) - 1:56.526 Minuten (31 Runden)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.567 Sekunden (23)
03. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.769 (17)
04. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0.800 (31)
05. Enea Bastianini (Tech3KTM) +0.914 (20)
06. Brad Binder (KTM) +1.064 (21)
07. Marc Marquez (Ducati) +1.076 (30)
08. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.086 (25)
09. Pedro Acosta (KTM) +1.135 (26)
10. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.200 (16)
11. Luca Marini (Honda) +1.279 (42)
12. Franco Morbidelli (VR4-Ducati) +1.419 (21)
13. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.630 (18)
14. Joan Mir (Honda) +1.771 (30)
15. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.800 (14)
16. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.835 (16)
17. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.851 (43)
18. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.950 (33)
19. Alex Rins (Yamaha) +2.059 (10)
20. Lorenzo Savadori (Aprilia) +3.372 (11)
Die Zeiten der ersten Testsession (Donnerstagvormittag)
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) - 1:56.402 Minuten (31 Runden)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.383 Sekunden (27)
03. Marc Marquez (Ducati) +0.387 (34)
04. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.527 (33)
05. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.624 (27)
06. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0.728 (31)
07. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.843 (23)
08. Pedro Acosta (KTM) +0.851 (24)
09. Joan Mir (Honda) +0.866 (14)
10. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.888 (23)
11. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.138 (27)
12. Alex Rins (Yamaha) +1.178 (26)
13. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.197 (25)
14. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.199 (12)
15. Brad Binder (KTM) +1.456 (31)
16. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.764 (26)
17. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.388 (9)
18. Lorenzo Savadori (Aprilia) +2.500 (22)
19. Luca Marini (Honda) +2.771 (12)
20. Augusto Fernandez (Yamaha) +2.876 (20)
21. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +2.912 (22)
Der zweite Testtag in Sepang
Das kombinierte Zeitenergebnis (Mittwoch)
01. Joan Mir (Honda) - 1:56.874 Minuten (32 Runden)
02. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0.109 Sekunden (41)
03. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.175 (38)
04. Pedro Acosta (KTM) +0.242 (35)
05. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.252 (50)
06. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.267 (39)
07. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.400 (28)
08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.428 (26)
09. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0.502 (40)
10. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.676 (27)
11. Luca Marini (Honda) +0.691 (28)
12. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.790 (27)
13. Brad Binder (KTM) +0.879 (32)
14. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.472 (30)
15. Marc Marquez (Ducati) +1.512 (30)
16. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.692 (36)
17. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.697 (31)
Die Zeiten der zweiten Testsession (Mittwochnachmittag)
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) - 1:58.094 Minuten (5 Runden)
02. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.611 Sekunden (4)
03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.786 (21)
04. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.308 (5)
05. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +1.399 (6)
06. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.499 (7)
07. Pedro Acosta (KTM) +1.569 (4)
08. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.667 (5)
09. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.949 (12)
10. Lorenzo Savadori (Aprilia) +3.854 (12)
11. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +13.007 (14)
Die Zeiten der ersten Testsession (Mittwochvormittag)
01. Joan Mir (Honda) - 1:56.874 Minuten (32 Runden)
02. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0.109 Sekunden (27)
03. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.175 (32)
04. Pedro Acosta (KTM) +0.242 (31)
05. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.252 (29)
06. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.267 (35)
07. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.400 (28)
08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.428 (21)
09. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0.502 (35)
10. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.676 (27)
11. Luca Marini (Honda) +0.691 (28)
12. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.790 (22)
13. Brad Binder (KTM) +0.879 (32)
14. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.472 (23)
15. Marc Marquez (Ducati) +1.512 (30)
16. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.692 (24)
17. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.697 (19)
Der erste Testtag in Sepang
Das kombinierte Zeitenergebnis (Dienstag)
01. Marc Marquez (Ducati) - 1:57.018 (51)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.256 (51)
03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.277 (60)
04. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.469 (49)
05. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.506 (56)
06. Luca Marini (Honda) +0.551 (55)
07. Joan Mir (Honda) +0.675 (52)
08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.702 (63)
09. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.851 (24)
10. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.050 (45)
11. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.122 (54)
12. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1.143 (56)
13. Brad Binder (KTM) +1.176 (57)
14. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.234 (48)
15. Pedro Acosta (KTM) +1.295 (58)
16. Alex Rins (Yamaha) +1.302 (41)
17. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.595 (70)
18. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.641 (61)
19. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.664 (33)
20. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.869 (48)
21. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.890 (50)
22. Andrea Dovizioso (Yamaha) +3.663 (38)
23. Augusto Fernandez (Yamaha) +4.036 (16)
Die Zeiten der zweiten Testsession (Dienstagnachmittag)
01. Marc Marquez (Ducati) - 1:57.018 Minuten (23 Runden)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.256 Sekunden (22)
03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.277 (27)
04. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.506 (20)
05. Luca Marini (Honda) +0.551 (25)
06. Joan Mir (Honda) +0.675 (25)
07. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.702 (26)
08. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.851 (16)
09. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.050 (21)
10. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.122 (28)
11. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1.143 (24)
12. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +1.151 (18)
13. Brad Binder (KTM) +1.176 (26)
14. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.406 (22)
15. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.595 (27)
16. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.641 (26)
17. Lorenzo Savadori (Aprilia) + 2.126 (21)
18. Alex Rins (Yamaha) +2.272 (13)
19. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.470 (7)
20. Pedro Acosta (KTM) +2.590 (23)
21. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +3.578 (19)
22. Augusto Fernandez (Yamaha) + 4.036 (16)
23. Andrea Dovizioso (Yamaha) + 8.835 (3)
Die Zeiten der ersten Testsession (Dienstagvormittag)
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) - 1:57.48 Minuten (31 Runden)
02. Luca Marini (Honda) +0.358 Sekunden (30)
03. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.407 (36)
04. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +0.765 (26)
05. Pedro Acosta (KTM) +0.826 (35)
06. Alex Rins (Yamaha) +0.833 (28)
07. Joan Mir (Honda) +0.880 (27)
08. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.084 (26)
09. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.195 (26)
10. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +1.283 (29)
11. Marc Marquez (Ducati) +1.287 (29)
12. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.380 (24)
13. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.391 (35)
14. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.400 (29)
15. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.421 (29)
16. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.608 (33)
17. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.757 (37)
18. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +2.052 (32)
19. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +2.101 (43)
20. Fabio Quartararo (Yamaha) +2.399 (8)
21. Brad Binder (KTM) +2.860 (31)
22. Andrea Dovizioso (Yamaha) +3.194 (35)
