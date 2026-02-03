MotoGP-Test Sepang (Tag 1): Quartararo verletzt, Marc Marquez fährt Bestzeit

Nach den drei Shakedown-Tagen begannen am Dienstag alle Teams und Fahrer mit den Vorbereitungen für die MotoGP-Saison 2026. Drei Tage lang wird auf dem Sepang International Circuit in Malaysia getestet. Am Dienstag herrschten gute Bedingungen. Bei rund 35 Grad Celsius war es sehr heiß. Regen blieb aus.

Für die erste Schrecksekunde in diesem Jahr sorgte Fabio Quartararo. Der Ex-Weltmeister stürzte am Vormittag in Kurve 5 von seiner Yamaha. Wegen Schmerzen im linken Arm begab er sich anschließend zu Untersuchungen ins Medical Center, doch es folgte schnell Entwarnung.

"Ihm geht es gut, er ist nur etwas angeschlagen", berichtet Teammanager Massimo Meregalli. "Er hat keine Knochenbrüche. Er ist in einer schnellen Kurve gestürzt, aber ihm geht es gut." Am Nachmittag setzte Quartararo das Testprogramm fort.

Allerdings entschied sich der Franzose am Abend dazu, den Test vorzeitig zu beenden: "Ja, der Arm ist ein bisschen angeschlagen, aber der Finger ist gebrochen, deshalb haben wir beschlossen, die nächsten zwei Testtage auszusetzen. Ich denke, das ist die beste Entscheidung."

Da das Werksteam bereits an zwei der drei Shakedown-Tagen im Einsatz war, hat Quartararo schon drei Testtage absolviert. Als Schwächen der neuen V4 macht er den Topspeed und das schlechte Turning-Verhalten aus.

Während das Werksteam mit der neuen Verkleidung fuhr, verwendete Pramac hauptsächlich den alten Frontflügel. Am Motorrad des großgewachsenen Toprak Razgatlioglu waren zudem keine aerodynamischen Elemente im Heckbereich montiert.

Auffällig war die Topspeed-Wertung. Die neue V4-Yamaha ist auf der Geraden das langsamste Motorrad. Rund acht km/h fehlten auf die Bestwerte. Das Testprogramm war umfangreich, denn es gab auch verschiedene Chassis und Schwingen.

Auch das Testteam setzte mit Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso die Arbeit fort. Bei einem Motorrad von Dovizioso war wieder eine andere Seitenverkleidung zu erkennen sowie neue Aerodynamik-Elemente im Heckbereich.

Im Tagesergebnis war Quartararo als Neunter der beste Yamaha-Fahrer. Sein Rückstand betrug acht Zehntelsekunden. Rookie Razgatlioglu belegte mit 1,869 Sekunden Rückstand Platz 20 - knapp hinter dem anderen Rookie Diogo Moreira (LCR-Honda).

Ducati: Marc Marquez meldet sich mit Bestzeit zurück

Im Werksteam hatten Marc Marquez und Francesco Bagnaia je zwei Motorräder zur Verfügung. Bagnaia begann den Test wieder mit der Verkleidung von 2024, während Marc Marquez mit der Aerodynamik von 2025 fuhr.

Am Nachmittag wurde bei Bagnaias Motorrad die neue Verkleidung mit den großen Winglets montiert. Marc Marquez rollte einmal am Nachmittag mit technischem Problem aus, war aber bald wieder auf der Strecke.

Da der Weltmeister noch nicht zu 100 Prozent fit ist, passte Ducati sein Testprogramm an, um ihn während dieser drei Tage etwas zu schonen. Marc Marquez fuhr erstmals seit der Verletzung in Indonesien im Oktober wieder mit dem MotoGP-Motorrad.

Auch Alex Marquez evaluierte die neue Verkleidung. Außerdem hat Ducati ein neues Ride-Height-System entwickelt, das etwas größer, schwerer und technisch komplizierter ist. Da die neuen großen Winglets Wheelies minimieren sollen, scheint der Fokus auf dem Kurvenausgang zu liegen.

Am späten Nachmittag fuhr Marc Marquez in der letzten Viertelstunde Bestzeit. Die Stoppuhr blieb bei 1:57.018 Minuten stehen. Zum Vergleich lag die Poleposition im vergangenen Herbst bei 1:56.337 Minuten und die beste Rennrunde bei 1:58.873 Minuten.

"Es sieht so aus", sagt Teammanager Davide Tardozzi, "als wäre Marc schon ziemlich nah an den 100 Prozent. Noch nicht ganz, weil die Schulter jetzt am Ende des Tests ein bisschen schmerzt, aber ich denke, bis zum ersten Rennen wird alles in Ordnung sein."

"Wir haben heute Morgen mit dem 2025er-Bike begonnen, sind dann aber gleich im zweiten Run mit beiden Fahrern auf das 2026er umgestiegen. Die neuen Dinge, die wir heute ausprobiert haben - vor allem Elektronik, neue Aerodynamik und die neue Verkleidung - scheinen zu funktionieren."

Aprilia: Umfangreiches Programm für Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi begann den Test zunächst mit Vergleichen zwischen der RS-GP25 und der RS-GP26. Anschließend lag der Fokus darauf, verschiedene Aerodynamik-Entwicklungen für das neue Motorrad zu vergleichen. Am Nachmittag gab es auch eine neue Hinterradschwinge.

"Natürlich ist es noch ein bisschen zu früh, um ein klares Urteil über das neue Bike abzugeben, aber es ist interessant", lautet Bezzecchis Eindruck. "Die Jungs in Noale haben wirklich gute Arbeit geleistet. Sie haben uns viele, viele neue Dinge gebracht, die wir ausprobieren können."

Lorenzo Savadori arbeitete mit verschiedenen Komponenten. Auch die Ergonomie und das Set-up für seinen Stil standen im Plan. Jorge Martin weilte als Zaungast ebenfalls in Sepang und beobachtete das Geschehen an der Strecke.

Mit einer halben Sekunde Rückstand belegte Bezzecchi im Tagesergebnis den fünften Platz. Vom Trackhouse-Team war nicht so viel zu sehen. Ai Ogura wurde 17. und Raul Fernandez 18. Raul Fernandez war froh, dass er nicht so wie in den Vorjahren gestürzt ist.

KTM: Starke Zeit von Maverick Vinales

KTM konzentrierte sich darauf, die Schwäche aus dem Vorjahr zu beheben. Das war vor allem der Reifenverschleiß über die Renndistanz. Die vier Stammfahrer setzten das Programm von Pol Espargaro und Dani Pedrosa vom Shakedown fort.

Maverick Vinales war im Tagesergebnis der beste KTM-Fahrer. Mit 0,277 Sekunden Rückstand auf Marc Marquez belegte er Platz drei. Pedro Acosta war mit seiner Vormittagszeit auf dem 15. Platz zu finden.

"Eigentlich ganz gut", kommentiert Acosta den Tag. "Ehrlich gesagt ziemlich vielversprechend. Wir haben den Vormittag genutzt, um verschiedene Chassis-Konfigurationen auszuprobieren, und das lief recht ordentlich. Die neue Chassis-Konfiguration sieht vielversprechend aus."

"Es ist ein neues Konzept, sagen wir mal, und es funktioniert wirklich gut. Danach habe ich den Nachmittag genutzt, um verschiedene Aero-Pakete zu testen. Wir sind von den Rundenzeiten her noch ein Stück entfernt von der Spitze, aber ich bin mit der geleisteten Arbeit zufrieden."

Brad Binder arbeitet in diesem Jahr mit einem neuen Crewchief. Phil Marron, der in den vergangenen Jahren mit Razgatlioglu in der Superbike-WM erfolgreich war, soll neue Ideen einbringen. Andres Madrid wechselte dafür zu Tech3 und betreut nun Enea Bastianini.

Honda lässt mit Topspeed aufhorchen

Honda versucht, den Motor weiter zu optimieren, um noch etwas mehr Leistung herauszukitzeln. Zu sehen war ein neuer Auspuff. Luca Marini und Joan Mir zählten bei der Topspeed-Messung auch zu den schnellsten Motorrädern.

Rookie Moreira hatte einen Sturz. Für den amtierenden Moto2-Weltmeister war es nach dem Shakedown schon der vierte Testtag in Sepang. Marini und Mir belegten im Tagesergebnis die Plätze sechs und sieben - etwas mehr als eine halbe Sekunde hinter der Spitze.

