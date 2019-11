MotoGP-Test Valencia: Vinales mit neuer Yamaha schneller als die Pole-Zeit

Am Mittwoch setzten die MotoGP-Teams ihre Testfahren auf dem Circuit Ricardo Tormo nahe Valencia in Spanien fort. Alle Werksteams bis auf Aprilia, wo das neue Motorrad noch nicht fertig ist, absolvierten wieder ein straffes Programm. Die neuen Entwicklungen wie Chassis und Motor standen im Fokus. Mit 1:29.849 Minuten stellte Maverick Vinales die Bestzeit auf. Damit unterbot er auch die Pole-Zeit von Fabio Quartararo vom vergangenen Samstag.

Fotos: MotoGP-Test in Valencia

Bei Yamaha stand wieder die Arbeit mit dem neuen Motorrad im Vordergrund. Der neue Motor soll ein Fortschritt sein, wie Vinales sagt: "Es sind noch immer acht km/h Unterschied. Ich bin viel im Windschatten gefahren, um zu verstehen, ob es besser ist oder nicht. Im Windschatten habe ich mich besser gefühlt, der Motor lief sehr geschmeidig, besser als im Vorjahr."

Die Bestzeit stellte Vinales mit dem neuen Motorrad auf. Auch Teamkollege Valentino Rossi fuhr viel mit dem neuen Prototypen. Er rollte allerdings am Vormittag in Kurve 10 mit einem technischen Problem aus. Später konnte Rossi die Arbeit fortsetzen. Am späten Nachmittag rückte er auch mit dem 2019er-Modell zu Vergleichszwecken aus. Rossi nutzte die Testzeit und fuhr bis kurz vor 17:00 Uhr. Es war der zweite Tage mit seinem neuen Crew-Chief David Munoz.

Im Petronas-Team waren Fabio Quartararo und Franco Morbidelli wieder schnell unterwegs (Platz zwei und drei). Beide probierten neben der Carbon-Schwinge nur Kleinigkeiten beim Set-up aus, um für Yamaha und Öhlins Daten zu sammeln. Beim nächsten Test kommende Woche in Jerez soll auch das Kundenteam schon den 2020er-Motor testen dürfen.

Honda probiert eine Menge neuer Entwicklungen

Im Honda-Lager arbeiteten Marc Marquez und Stefan Bradl mit neuen Entwicklungen für die nächste Saison. Da beide am Dienstag gestürzt waren, mussten die Honda-Mechaniker die Motorräder neu aufbauen. Gleich am Vormittag blieb Bradl mit einem technischen Problem stehen. Marquez fuhr teilweise mit einem schwarzen Bike, auf dem auch orange lackierte Verkleidungsteile zu sehen waren.

Für den Nachmittag hatte Honda ein neues, schwarzes Motorrad für Marc Marquez bereitgestellt. Auffällig war die Aerodynamik, die sehr an die Ducati-Lösung erinnert. Marc Marquez kam insgesamt auf 71 Runden und Bradl auf 54 und somit auf mehr als gestern. Cal Crutchlow führte ebenfalls Vergleiche zwischen dem 2019er-Bike und dem neuen durch. Kurz vor 16:00 Uhr hatte der Brite im dritten Sektor einen harmlosen Ausrutscher.

Moto2-Weltmeister Alex Marquez drehte am Mittwoch 79 Runden. Diesmal war kein Sturz dabei. Seine persönliche Bestzeit konnte er um etwas mehr als eine halbe Sekunde verbessern. Heute war Alex Marquez auch schneller als KTM-Rookie Brad Binder. Schnellster Rookie war wieder Iker Lecuona (Tech-3-KTM), der mit Platz 15 erneut beeindrucken konnte.

Ducati: Petrucci pausiert wegen Schulterschmerzen

Ducati-Fahrer Danilo Petrucci verzichtete aufgrund von Schmerzen in seiner linken Schulter auf den heutigen Tag. Der Italiener will sich bis zum Jerez-Test schonen. Somit setzten Andrea Dovizioso und Michele Pirro die Arbeit fort. Im Fokus stand wieder das neue Chassis, mit dem man das Turning-Verhalten verbessern will.

Ducati experimentiert mit der Flexibilität des Chassis Foto: GP-Fever.de

Nachdem Dovizioso gestern die größeren Neuheiten ausprobiert hatte, arbeitete seine Crew heute daran auszusortieren, welches Material für die Zukunft am besten geeignet ist. Beim Jerez-Test wird man die Teile und vor allem das neue Chassis mit mehr Flex erneut evaluieren. Mit Rundenzeiten glänzte Ducati am Mittwoch nicht. Das stand aber nicht im Vordergrund.

KTM: Pol Espargaro stürzt mit neuem Motorrad

Pol Espargaro arbeitete mit dem neuen KTM-Chassis weiter. Es gab heute auch schon eine weiterentwickelte Variante. Allerdings stürzte der Spanier mit dem neuen Motorrad am späten Vormittag in Kurve 10. Auch Dani Pedrosa war wieder im Einsatz. Beide lieferten Feedback, während sich die Rookies Binder und Lecuona auf sich konzentrieren konnten. Binder hatte um 16:30 Uhr einen Crash in Kurve 10.

Bei diesem Test arbeitete erstmals Pete Benson für KTM. Er wird künftig das Testteam mit seiner Expertise verstärken. Benson hat lange für Honda gearbeitet und wurde unter anderem mit Nicky Hayden Weltmeister. Zudem kennt er das Kalex-Chassis von seiner Zeit bei Marc VDS sehr gut. Zuletzt war Benson bei BMW in der Superbike-WM.

Suzuki arbeitet mit neuem Motor

Bei Suzuki steht bei diesem Test und beim nächsten in Jerez der neue Motor im Fokus. Sowohl Joan Mir als auch Alex Rins sehen kleine Fortschritte und etwas mehr Topspeed. Man will aber mit zusätzlicher Power nicht die Stärke der GSX-RR, nämlich das vorzügliche Handling und den Kurvenspeed, beeinträchtigen.

Suzuki hat an der Elektronik gearbeitet, um den Motor besser abzustimmen. Außerdem wurden Vergleiche mit dem 2019er-Triebwerk durchgeführt. Ob man wirklich mehr Power gefunden hat, werden Tests auf weiteren Strecken zeigen. Ab Februar wird Suzuki das Augenmerk auf das Chassis und das Gesamtpaket legen.

Die Aprilia von Iannone brennt

Aprilia wird das neue Motorrad erst im Februar für den Sepang-Test fertig haben. Trotzdem war man wieder mit Aleix Espargaro, Andrea Iannone und Bradley Smith im Einsatz. Da man in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme mit der Elektronik hatte, konzentrierte man sich auf diesen Bereich. Sonstige technische Neuerungen gab es für das "alte" Motorrad nicht.

Einen brenzligen Moment gab es bei Iannone. Kurz vor der Mittagspause fing seine RS-GP auf der Zielgeraden plötzlich Feuer. Der Italiener konnte das Motorrad in Kurve 1 anhalten. Ein Helfer war gleich mit einem Feuerlöscher zur Stelle. Diese Situation sorgte für eine Unterbrechung der Session, um zu checken, ob sich Öl auf dem Asphalt verteilt hatte. Am Nachmittag rollte Smith einmal mit einem Problem aus, als er gerade die Boxengasse verlassen hatte.

Am 25. und 26. November testen die MotoGP-Teams in Jerez. Ab dem 1. Dezember gilt dann das Testverbot bis zum Sepang-Test Anfang Februar.

Rundenzeiten beim MotoGP-Test in Valencia (Mittwoch):

Pos. Fahrer Bike Zeit Runden 1 Maverick Vinales Yamaha 1:29.849 67 2 Fabio Quartararo Petronas-Yamaha 1:30.013 64 3 Franco Morbidelli Petronas-Yamaha 1:30.114 52 4 Cal Crutchlow LCR-Honda 1:30.316 73 5 Joan Mir Suzuki 1:30.427 61 6 Alex Rins Suzuki 1:30.503 57 7 Marc Marquez Honda 1:30.556 71 8 Pol Espargaro KTM 1:30.685 46 9 Valentino Rossi Yamaha 1:30.781 68 10 Jack Miller Pramac-Ducati 1:30.854 59 11 Andrea Dovizioso Ducati 1:31.143 42 12 Tito Rabat Avintia-Ducati 1:31.258 63 13 Michele Pirro Ducati 1:31.424 40 14 Dani Pedrosa KTM 1:31.470 48 15 Iker Lecuona Tech-3-KTM 1:31.515 57 16 Aleix Espargaro Gresini-Aprilia 1:31.526 43 17 Karel Abraham Avintia-Ducati 1:31.597 59 18 Stefan Bradl Honda 1:31.657 54 19 Andrea Iannone Gresini-Aprilia 1:31.800 38 20 Alex Marquez Honda 1:32.235 79 21 Bradley Smith Gresini-Aprilia 1:32.249 32 22 Brad Binder KTM 1:32.367 66 23 Danilo Petrucci Ducati keine Zeit 0 24 Mika Kallio KTM keine Zeit 0

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.