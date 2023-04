MotoGP-Test von Toprak Razgatlioglu: So lief der erste Tag in Jerez Ex-Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu kommt beim MotoGP-Test in Jerez bis auf 0,775 Sekunden an Yamaha-Testpilot Cal Crutchlow heran

Autor: Sebastian Fränzschky Co-Autor: Germán Garcia Casanova Audio-Player laden Der erste Testtag in Jerez verlief für Toprak Razgatlioglu vielversprechend. Razgatlioglu fuhr am Montag überraschend gute Rundenzeiten und sammelte mit der Yamaha M1 viele Eindrücke. Es war erst Razgatlioglus zweiter Testtag mit dem MotoGP-Bike. Im Vergleich zum ersten Test im Sommer 2022 in Aragon waren die Bedingungen viel besser (wie der Aragon-Test im Vorjahr lief). Insgesamt 63 Runden spulte Razgatlioglu laut Informationen der spanischen Version von Motorsport.com am Montag ab. Seine beste Runde lag unterhalb der Marke von 1:40 Minuten. Auf Markenkollege Cal Crutchlow, der als Testpilot für Yamaha vor Ort ist, verlor Razgatlioglu nur 0,775 Sekunden. Vertrag für 2024: Franco Morbidelli gerät bei Yamaha unter Druck Auf die Montags-Bestzeit von KTM-Testpilot Dani Pedrosa verlor Razgatlioglu etwa 1,7 Sekunden. Die Bedingungen waren am Montag nahezu perfekt. Bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein konnte Razgatlioglu am Gefühl für das MotoGP-Bike arbeiten. Zwei Fahrer unterboten die Marke von 1:38 Minuten. Zum Vergleich: Beim FT1 des Rennwochenendes im Vorjahr fuhr der damalige Suzuki-Pilot Joan Mir in 1:38.194 Minuten die Bestzeit. Franco Morbidelli fuhr mit seiner Yamaha eine 1:38.979er-Runde und war damit gerade einmal sechs Zehntelsekunden schneller als Razgatlioglu beim ersten richtigen MotoGP-Testtag im Trockenen. KTM und Honda suchen nach Verbesserungen Neben KTM und Yamaha nutzen auch Honda und Aprilia die Gelegenheit, um mit ihren Testteams Erfahrungen zu sammeln. KTM-Testpilot Dani Pedrosa hatte am Montag zwei Motorräder zur Verfügung. Der MotoGP-Routinier kam auf 70 Runden. Honda-Testpilot Stefan Bradl hatte zwei unterschiedliche Motorräder zur Verfügung Foto: MotoGP.com (Dorna) Honda schickte Testpilot Stefan Bradl auf die Strecke, der zwei Prototypen zur Auswahl hatte. Auf die Bestzeit von Dani Pedrosa verlor Bradl nur 0,129 Sekunden. Honda testet in Jerez das neue Chassis von Kalex. Bradl fuhr seine Bestzeit mit dem als "HRC 2" bezeichneten Bike. Mit der "HRC 1"-Maschine war der Deutsche eine Sekunde langsamer. In Summe spulte Bradl 85 Runden ab, 64 davon mit dem "HRC 2"-Bike. Yamaha brachte drei Motorräder nach Andalusien. Testpilot Cal Crutchlow verwendete die Maschinen "Yamaha 1" und "Yamaha 2". Am Ende des ersten Testtags landete Crutchlow auf der vierten Position. Toprak Razgatlioglu mit Yamaha-Testpilot Cal Crutchlow Foto: Yamaha Das "Yamaha 3"-Bike wurde von Toprak Razgatlioglu verwendet, der in der Wertung auf Platz acht landete. Im Lager von Yamaha sah man aber viele positive Gesichter. Lin Jarvis und Massimo Meregalli beobachteten das Geschehen vor Ort. Laut Insidern ist Razgatlioglu tatsächlich ein Kandidat für den zweiten Platz im Werksteam. Zusammen mit Ex-Champion Fabio Quartararo hätte Yamaha aus vielerlei Hinsicht eine sehr interessante Fahrerpaarung. Mit Bildmaterial von Gold and Goose.