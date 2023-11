MotoGP-Testfahrten 2024: Alle Termine in der Übersicht

Der Rennkalender für die MotoGP-Saison 2024 wurde bereits Ende September veröffentlicht. Er umfasst 22 Rennwochenenden, die wieder je zwei Rennen (Sprint am Samstag und Grand Prix am Sonntag) beinhalten (MotoGP-Kalender 2024). In Ergänzung zum Rennkalender steht jetzt auch der Kalender für die Testfahrten. Im Vergleich zu 2023 gibt es während der Saison einen Test mehr.

Doch der Reihe nach: Wintertests in Vorbereitung auf die MotoGP-Saison 2024 gibt es offiziell deren drei, wobei der erste traditionell noch im alten Kalenderjahr stattfindet. Am Dienstag nach dem Saisonfinale 2023 wird in Valencia in Vorbereitung auf 2024 getestet. Bei diesem Valencia-Test am 28. November gibt Marc Marquez seinen Einstand bei Gresini-Ducati. Gleichzeitig dreht Pedro Acosta seine ersten Runden auf einem MotoGP-Bike.

Nach dem Jahreswechsel geht es in Sepang weiter. Auf dem Grand-Prix-Kurs in Malaysia gibt es wieder zwei Testtermine, wobei der erste der sogenannte Shakedown-Test ist. Dieser Shakedown-Test in Sepang vom 1. bis 3. Februar ist den Testfahrern und Rookies vorbehalten. Pedro Acosta wird nach aktuellem Stand der Dinge der einzige Rookie im MotoGP-Fahrerfeld 2024 sein.

Der offizielle Sepang-Test steht eine Woche nach dem Shakedown-Test im Kalender. Am Sepang-Test vom 6. bis 8. Februar nehmen dann alle Teams und Fahrer für die MotoGP-Saison 2024 teil. Der letzte Wintertest findet auf dem Lusail International Circuit in Katar statt. Der Lusail-Test am 19./20. Februar ist die letzte Testgelegenheit vor dem Saisonauftakt an gleicher Stelle (10. März).

Im Verlauf der Saison gibt es 2024 wie bereits erwähnt einen Test mehr, nämlich drei statt zwei. In allen drei Fällen handelt es sich um einen Montagstest direkt im Anschluss an das Rennwochenende auf der jeweiligen Strecke. Es sind der Jerez-Test am 29. April, der Mugello-Test am 3. Juni und der Misano-Test am 9. September.

Der Mugello-Test ist neu. Grund dafür, dass man in der Saison 2024 einen Tag mehr testet als 2023, ist die Vorbereitung auf die MotoGP-Saison 2025. In der nämlich bringt Reifenlieferant Michelin eine komplett neue Vorderreifen-Spezifikation. Es ist eine Reaktion auf die immer umfangreicher werdenden Aero-Elemente an den MotoGP-Bikes. Ebenfalls in Vorbereitung auf 2025 gibt es dann auch im Anschluss an das Saisonfinale 2024 in Valencia eben dort noch einen Test. Diesbezüglich steht der genaue Tag aber noch nicht fest.

Abgesehen von den Testterminen 2024 für die MotoGP-Teams stehen schon jetzt auch die Testtermine 2024 für die Teams der WM-Klassen Moto2 und Moto3 fest. So gibt es einen Moto3-Test am 22./23. Februar in Portimao. Direkt im Anschluss findet ein Moto2-Test am 24./25. Februar in Portimao statt. Und im Anschluss daran gibt es noch einen gemeinsamen Test für Moto2 und Moto3 vom 28. Februar bis 1. März in Jerez.

Testtermine MotoGP 2024:

28. November 2023: Valencia (Spanien)

01.-03. Februar 2024: Sepang (Malaysia) - Shakedown-Test

06.-08. Februar 2024: Sepang (Malaysia)

19./20. Februar 2024: Lusail (Katar)

29. April 2024: Jerez (Spanien)

03. Juni 2024: Mugello (Italien)

09. September 2024: Misano (Italien)

Testtermine Moto2 & Moto3 2024:

22./23. Februar 2024: Portimao (Portugal) - Moto3

24./25. Februar 2024: Portimao (Portugal) - Moto2

28. Februar bis 1. März 2024: Jerez (Spanien) - Moto2 und Moto3

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.