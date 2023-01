MotoGP-Testkalender 2023: Alle Termine und Strecken

Audio-Player laden

Mit 21 Grands Prix umfasst der MotoGP-Kalender 2023 so viele Veranstaltungen wie nie zuvor. Gleichzeitig wurden die Testmöglichkeiten für die Stammfahrer immer mehr eingeschränkt. Während der Saison wird es in diesem Jahr überhaupt nur zwei Testtage geben.

Los geht es traditionell mit dem Wintertest in Malaysia. Vom 5. bis 7. Februar bereiten die Testfahrer der fünf Hersteller im Rahmen des Shakedowns das Programm vor. An diesen drei Tagen dürfen auch die Rookies fahren. Das ist diesmal nur Augusto Fernandez (GasGas).

Vom 10. bis 12. Februar sind dann auf dem Sepang-International-Circuit alle Teams und Stammfahrer im Einsatz. Dort werden die Fahrer erstmals neue Entwicklungen probieren, die über den Winter gebaut worden sind.

Es sind drei sehr wichtige Tage, denn Grundsatzentscheidungen müssen getroffen werden. Der zweite MotoGP-Wintertest findet am 11. und 12. März in Portimao statt. An diesen Tagen geht es um die Feinabstimmung mit Blick auf den Saisonauftakt in Portugal am 26. März.

Während der Saison gibt es nur zwei offizielle Testtage. Der erste findet am Montag (1. Mai) nach dem Grand Prix von Spanien in Jerez statt. Und der zweite am Montag (11. September) nach dem Grand Prix von San Marino in Misano.

Die offiziellen Testfahrten für die Klassen Moto2 und Moto3 gehen gemeinsam über die Bühne. Im März ist Jerez in Spanien der Schauplatz. Am 9. und 10. März steht die Strecke den Teams der Moto3 zur Verfügung und am 14. und 15. März der Moto2.

Anschließend geht es weiter nach Portugal. Nach der MotoGP testen die beiden kleinen Klassen vom 17. bis 19. März gemeinsam in Portimao. An jedem Tag erhalten die Klassen abwechselnd Zeitfenster auf der Strecke.

Während der Saison gibt es für Moto2 und Moto3 jeweils einen offiziellen Testtag. Der erste davon findet am Dienstag (2. Mai) nach dem Rennen in Jerez statt und der zweite am Montag (7. August) nach dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.