MotoGP-Testtag Jerez: Marc Marquez am Vormittag vor Rins und Rossi

#MotoGPisBack: Auf dem Circuito de Jerez ist der Hashtag in dieser Woche Programm. Die Königsklasse geht zum ersten Mal seit dem Vorsaisontest in Katar Anfang März wieder auf die Strecke. Bevor es am Freitags mit den ersten Training zum Grand Prix von Spanien losgeht, wird an diesem Mittwoch getestet.

Für die MotoGP begann die erste Session um 10 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit bei bestem Wetter. Die Strecke war trocken und der Asphalt hatte 38 Grad. MotoE und Moto3 hatten zu diesem Zeitpunkt schon je eine Session absolviert. Alle Klassen wechseln sich an diesem Testtag ab. Die MotoGP fährt zweimal je 90 Minuten.

Für die Piloten und Teams geht es in erster Linie darum, sich mit den Bedingungen vor Ort vertraut zu machen und nach der langen Pause wieder ein Gefühl für die Maschinen zu bekommen. Im Rahmen privater Tests war es bisher nur den Teams mit Konzessionen (KTM und Aprilia) erlaubt, mit ihren Stammfahrern zu testen.

Dovizioso mit lädierter Schulter weit zurück

An diesem offiziellen Testtag nehmen nun alle 22 MotoGP-Piloten teil. Für den noch immer gesperrten Andrea Iannone geht bei Aprilia Testfahrer Bradley Smith an den Start. Ducati-Pilot Andrea Dovizioso wurde trotz eines Schlüsselbeinbruchs vor wenigen Wochen für fit erklärt und kann somit ebenfalls antreten.

Allerdings musste sich der Italiener nach 22 gefahrenen Runden mit Platz 19 zufriedengeben. Der Rückstand auf den Sessionschnellsten Marc Marquez (Honda) lag bei 1,260 Sekunden. Der Weltmeister toppte das Klassement mit einer Bestzeit von 1:37.941 Minuten und blieb damit der einzige Fahrer unter 1:38 Minuten.

Dank einer starken Schlussphase setzten sich Alex Rins (Suzuki/+0,252 Sekunden) und Valentino Rossi (Yamaha/+0,281) an die Positionen zwei und drei. Beide fuhren ihre Bestzeiten auf ihrer letzten schneller Runde. Stark präsentierte sich die gesamte Session über Aleix Espargaro (Aprilia/+0,344), der Vierter wurde.

Klareres Bild für den Nachmittag erwartet

Die Top 5 komplettierte Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha/+0,371), gefolgt von Cal Crutchlow (LCR-Honda/+0,372) und Jack Miller (Pramac-Ducati/+0,407). Miguel Oliveira wurde als Achter (+0,485) bester KTM-Fahrer. Franco Morbidelli (Petronas/+0,792) und Francesco Bagnaia (Pramac/+0,851) rundeten die Top 10 ab.

Insgesamt lagen 14 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Wie repräsentativ diese Zeiten sind, wird sich erst am Nachmittag zeigen. Davide Tardozzi von Ducati betonte etwa: "Wir haben Dovizioso und Petrucci gebeten, es ruhiger anzugehen. Die Tests am Nachmittag werden in Bezug auf Temperaturen und Reifen realistischer sein."

Weiter geht es mit der zweiten Session der MotoGP um 14 Uhr.

Ergebnis der MotoGP-Testsession 10-11:30 Uhr:

01. Marc Marquez (Honda) - 1:37.941 (27/31 Runden)

02. Alex Rins (Suzuki) + 0,252 Sekunden (31/33)

03. Valentino Rossi (Yamaha) +0,281 (31/32)

04. Aleix Espargaro (Aprilia) +0,344 (22/23)

05. Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) +0,371 (29/30)

06. Cal Crutchlow (LCR-Honda) +0,372 (29/31)

07. Jack Miller (Pramac-Ducati) +0,407 (16/22)

08. Miguel Oliveira (Tech-3-KTM) +0,485 (30/31)

09. Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha) +0,792 (19/30)

10. Francesco Bagnaia (Pramac-Ducati) +0,851 (25/27)

11. Joan Mir (Suzuki) +0,882 (21/28)

12. Pol Espargaro (KTM) +0,903 (24/31)

13. Maverick Vinales (Yamaha) +0,922 (21/29)

14. Takaaki Nakagami (LCR-Honda) +0,932 (27/28)

15. Bradley Smith (Aprilia) +1,001 (20/22)

16. Iker Lecuona (Tech-3-KTM) +1,148 (24/26)

17. Johann Zarco (Avintia-Ducati) +1,198 (28/33)

18. Alex Marquez (Honda) +1,210 (31/33)

19. Andrea Dovizoso (Ducati) +1,260 (21/22)

20. Danilo Petrucci (Ducati) +1,308 (15/21)

21. Brad Binder (KTM) +1,341 (21/29)

22. Tito Rabat (Avintia-Ducati) +1,618 (26/26)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.