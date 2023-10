MotoGP-Titelduell Bagnaia vs. Martin: Wer setzt sich "Down Under" durch?

Francesco Bagnaia oder Jorge Martin: Welcher der beiden Ducati-Fahrer wird an diesem Wochenende beim Motorrad-Grand-Prix von Australien auf Phillip Island das bessere Ende für sich haben?

Am vergangenen Wochenende in Indonesien war es ein Wechselspiel. Ducati-Werkspilot Bagnaia reiste als WM-Spitzenreiter an, verlor die WM-Führung aber im Sprint am Samstag an Martin. Der Pramac-Ducati-Pilot wiederum schmiss die Tabellenführung direkt am Sonntag wieder weg, als er im Grand Prix klar in Führung liegend stürzte. Bagnaia fuhr vom 13. Startplatz zum Sieg ist damit wieder der Tabellenführer.

"Ich hatte nicht damit gerechnet, die WM jetzt wieder anzuführen", bekennt Bagnaia, der das Australien-Wochenende mit 18 Punkten Vorsprung Angriff nimmt. Martin, der jetzt wieder der Jäger ist, sagt im Rückblick auf das Indonesien-Wochenende: "Das war wohl die kürzeste WM-Führung aller Zeiten, weniger als 24 Stunden. Der Abend nach dem Rennen war natürlich nicht einfach. Ich habe viel nachgedacht."

"Zum Glück", so Martin weiter, "fahren wir gleich an diesem Wochenende wieder, sodass ich mich voll darauf konzentrieren kann. Hoffentlich werde ich es diesmal besser machen." Nachsatz des Pramac-Piloten: "Ich muss es einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen und versuchen, ab jetzt alle Rennen zu beenden. Hoffentlich kann ich den Punkterückstand wieder aufholen. Ich würde gerne in Valencia zumindest eine Chance auf den WM-Titel haben."

"Gustl" Auinger sieht Zündstoff im WM-Duell

Ex-Rennfahrer August "Gustl" Auinger sieht schon jetzt einiges an Zündstoff im Duell um den MotoGP-Titel 2023. Über Bagnaia sagt der ServusTV-Experte aus Österreich: "'Pecco' hat als Werksfahrer die verdammte Pflicht, Weltmeister zu werden, auch für Italien. Immerhin hat er sich den Einser aufs Motorrad gepickt."

Ducati-Werkspilot "Pecco" Bagnaia hat 18 Punkte Vorsprung auf ... Foto: Dorna Sports

"Und dass Marc Marquez nächstes Jahr zu Ducati kommt, geht auch nicht spurlos an ihm vorbei. Er hat sich aber in eindrücklicher Manier aus der Situation herausgearbeitet und kommt mit enormem Rückenwind nach Australien", so Auinger über Bagnaia.

... Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin, der ganz kurz der Tabellenführer war Foto: Dorna Sports

Angesichts dessen, dass Martin im Pramac-Team überhaupt in der Lage war, aus 62 Punkten Rückstand vorübergehend die WM-Führung zu machen, sagt Auinger: "Das Werksteam hat sich natürlich die Frage gefallen lassen müssen, was los ist, wenn das Satellitenteam es so herbrennt."

"Aber diese Topleute wissen, dass jeder jeden schlagen kann. Am Ende gewinnt derjenige, der das Paket mit seinen Möglichkeiten für die entsprechende Strecke am besten in Einklang bringt", so Auinger.

Bagnaia und Martin rechnen für Sonntag mit Konkurrenz

Und wie schätzen sich die beiden WM-Konkurrenten gegenseitig bezüglich ihrer Stärken und Schwächen ein? "Jorge ist beim Beschleunigen sehr stark", urteilt Bagnaia. Martin antwortet: "Bei 'Pecco' ist es umgekehrt. Er ist auf der Bremse extrem stark."

Phillip Island war für "Pecco" Bagnaia bislang kein besonders gutes Pflaster. Seit er 2013 in die Motorrad-WM eingestiegen ist, hat er es auf der schnellen Strecke in Australien erst einmal auf das Podium geschafft. Das war im MotoGP-Rennen vor einem Jahr, als er nach packendem Rennverlauf Dritter wurde.

Auch für die diesjährige Auflage des Australien-Grand-Prix rechnet Bagnaia wieder "mit einer großen Gruppe" vorne und geht Stand Donnerstag davon aus, dass in dieser Gruppe "auch Fahrer von KTM, Honda, Yamaha mitmischen werden".

Gejagter Bagnaia oder Jäger Martin: Wer führt die WM nach Australien nach? Foto: Motorsport Images

Jorge Martin sieht es ähnlich. Auch er erwartet nicht, dass sich am Sonntag ein Fahrer dem Rest des Feldes wird absetzen können. "Selbst wenn du hier richtig schnell bist, fällt es schwer, einen Vorsprung herauszufahren", sagt er.

Gewonnen hat auch Martin auf Phillip Island noch nie. "Im Sinne der WM wäre es wahrscheinlich besser, ein schnelles Rennen zu fahren, anstatt in einer 15-köpfigen Gruppe. Aber wir müssen abwarten, wie es sich am Sonntag ergibt", so der Pramac-Pilot.

Die Wettervorhersage für das Australien-Wochenende ist wechselhaft, wobei die Prognose von Freitag bis Sonntag ungemütlicher wird. Am Freitag soll es auf Phillip Island noch trocken und sonnig sein. Für Samstag werden starke Bewölkung und sinkende Temperaturen, aber weiterhin eine trockene Strecke erwartet.

Für Sonntag aber ist derzeit mit 60 Prozent Regenrisiko zu rechnen. Mit einer Lufttemperatur im Bereich von 13 bis 15 Grad Celsius soll es am Sonntag fast zehn Grad kälter sein als am Freitag. Außerdem wird am Renntag starker Wind erwartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.