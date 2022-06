MotoGP-Titelkampf 2022: Quartararos Verfolger mit Kampfansagen

Audio-Player laden

Mit dem Grand Prix von Katalonien in Barcelona geht die MotoGP-WM 2022 am Wochenende so langsam aber sicher auf das Ende der ersten Saisonhälfte zu. Nach der Absage des Grand Prix von Finnland ist Barcelona das neunte von 20 Rennen im diesjährigen WM-Kalender.

Rein rechnerisch wird die erste Saisonhälfte mit dem Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring (19. Juni) beschlossen. Vor der sechswöchigen Sommerpause gibt es dann aber noch den Grand Prix der Niederlande in Assen (26. Juni). Aus diesem Grund spricht man im Fahrerlager davon, dass die erste Saisonhälfte noch drei Rennen umfasst.

In der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung 2022 ist Vorjahresweltmeister Fabio Quartararo der Spitzenreiter. Nach einem Sieg (Portimao) und drei weiteren Podestplätzen hat der Yamaha-Pilot aktuell acht Punkte Vorsprung auf Überraschungsmann Aleix Espargaro auf der Aprilia.

Espargaro hat es neben einem Sieg (Termas de Rio Hondo) sogar auf vier weitere Podestplätze gebracht. Diese kamen allesamt bei den vier zurückliegenden Rennen mit jeweils P3 zustande. Im gesamten Feld sind Quartararo und Espargaro die einzigen, die bei allen acht bisherigen Saisonrennen gepunktet haben.

Nach acht Rennen 2022 die einzigen ohne Nuller: Aleix Espargaro und Fabio Quartararo Foto: Motorsport Images

"Was uns [bei Aprilia] betrifft, so leisten wir gute Arbeit", sagt Espargaro und schickt eine Kampfansage in Richtung Quartararo: "Es ist natürlich immer noch recht früh in der Saison. Ich glaube aber schon, dass wir bis zum Ende um den WM-Titel mitfahren werden."

Spätestens seit seinem überzeugenden Sieg beim Grand Prix von Argentinien im April wird Espargaro auf der Aprilia RS-GP auch von der Konkurrenz als ernsthafter Rivale um die absoluten Top-Platzierungen in den Rennen angesehen.

"Es ehrt mich natürlich, dass die anderen ihre Mentalität mir gegenüber verändert haben. An meiner eigenen Herangehensweise ändert das aber überhaupt nichts", sagt Espargaro und kündigt an: "Ich werde meinen eigenen Weg bis Valencia konsequent weiter verfolgen."

Enea Bastianini und Francesco Bagnaia sind Quartararo und Espargaro auf den Fersen Foto: Motorsport Images

Derweil hat Francesco Bagnaia trotz seiner beiden Siege (Jerez und Mugello) auf dem aktuell vierten Rang der WM-Tabelle schon 41 Punkte Rückstand auf Quartararo. "Ich habe ein paar Fehler gemacht", spricht Bagnaia allen voran auf seine beiden Nullnummern an.

Sowohl beim Saisonauftakt in Losail als auch in Le Mans ist der Ducati-Pilot gestürzt und hat damit wertvolle WM-Punkte verschenkt. Bei seinem Katar-Sturz riss er zu allem Überfluss auch noch Markenkollege Jorge Martin mit aus dem Rennen. Bagnaias Devise für die Sommerrennen lautet: "Ich muss im Grunde wie eine Maschine auftreten." Eins ist klar: Weitere Fehler kann sich "Pecco" im Titelkampf nicht erlauben.

"Aber", merkt Bagnaia noch an, "wir dürfen auch Enea nicht vergessen." Der angesprochene Enea Bastianini (Gresini-Ducati) ist der aktuelle WM-Dritte. Ihm fehlen 28 Punkte auf Tabellenführer Quartararo. Mit drei Siegen (Losail, Austin, Le Mans) ist Bastianini der diesbezüglich erfolgreichste nach acht Saisonrennen. Aber wie bei Bagnaia, so gibt es auch bei ihm Zacken in der Formkurve.

Sowohl in Portimao als auch zuletzt in Mugello ist Bastianini gestürzt und hat damit seinerseits wichtige WM-Punkte verschenkt. Ungeachtet dessen gilt der Gresini-Pilot weiterhin als der Topfavorit für einen Wechsel ins Ducati-Werksteam zur Saison 2023. Kommt es tatsächlich so, dann würden "Bestia" und "Pecco" künftig ein rein italienisches Fahrerduo im italienischen Werksteam bilden.

