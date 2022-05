MotoGP-Topspeed-Rekord: Jorge Martin in Mugello mit 363,6 km/h gemessen

Audio-Player laden

Prototypen-Rennsport ist eine Jagd nach neuen Rekorden. Die MotoGP-Raketen sind in den vergangenen Jahren immer schneller geworden. Unter optimalen Bedingungen sind Höchstgeschwindigkeiten von über 360 km/h möglich.

Die zehn schnellsten Geschwindigkeiten im Rahmen von offiziellen Grand-Prix-Wochenenden sind alle seit Anfang 2021 gemessen worden. Schauplätze sind zwei Strecken. Der Losail-Circuit in Katar und Mugello in Italien.

Das liegt am Streckenlayout. Bei beiden Kursen misst die Zielgerade etwas mehr als einen Kilometer. Außerdem wird die letzte Kurve vor Start/Ziel mit mittelschnellem Tempo durchfahren, wodurch die Fahrer schon mit mehr als 100 km/h auf die Zielgerade einbiegen.

Nun stellte Jorge Martin im Mugello-Rennen einen neuen Topspeed-Rekord auf. Der Ducati-Fahrer wurde im Rennen mit 363,6 km/h gemessen. Begünstigt wurde dieser Wert auch durch einen optimalen Windschatten.

Zum Vergleich liegt der offizielle Topspeed-Rekord in der Formel 1 bei 378 km/h. Aufgestellt hat diesen Wert Valtteri Bottas im Jahr 2016. Damals wurde der Williams-Mercedes-Fahrer am Ende der 2,2 Kilometer langen Geraden in Baku (Aserbaidschan) mit dieser Höchstgeschwindigkeit gemessen.

