MotoGP Training 1 in Austin 2023: Ducati, Yamaha und KTM in den Top 5

Audio-Player laden

VR46-Ducati-Pilot Luca Marini startete mit der Bestzeit im ersten Trainings ins MotoGP-Wochenende in Austin (USA). Marini schob sich bei der finalen Zeitenjagd an die Spitze der Wertung. Weniger gut lief der Auftakt für WM-Leader und Teamkollege Marco Bezzecchi, der nach einem Sturz in der Schlussphase den Einzug in die Top 10 verpasste.

Mit Ducati, Yamaha und KTM waren am Ende des ersten Trainings drei Hersteller in den Top 5 vertreten. Jeder der fünf beteiligten Hersteller hatte mindestens einen Fahrer in den Top 10.

Das beim zurückliegenden Rennwochenende stark geschrumpfte MotoGP-Fahrerfeld war beim Trainingsauftakt in Austin zumindest quantitativ wieder vollzählig. Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) und Joan Mir (Honda) feierten im ersten Training ihre Comebacks, verpassten aber den Sprung in die Top 10.

Zudem mischten sich drei Ersatzpiloten unter die Stammpiloten. Stefan Bradl übernimmt in Austin die Werks-Honda von Marc Marquez, Jonas Folger springt für GasGas-Pilot Pol Espargaro ein und im Ducati-Werksteam wird Enea Bastianini durch Michele Pirro ersetzt.

Zwei Ausrutscher in Kurve 12: Augusto Fernandez und Jack Miller stürzen

Nach wenigen Minuten sorgte MotoGP-Rookie Augusto Fernandez (GasGas) in Kurve 12 durch einen Sturz für gelbe Flaggen. Der Spanier rutschte über das Vorderrad seiner Maschine und konnte das Motorrad nach dem Ausrutscher wieder starten.

Zu Beginn des ersten Trainings gab Alex Marquez (Gresini-Ducati) das Tempo vor. Der Spanier führte die Wertung mit einer 2:04.222er-Runde an und lag lange Zeit vor Ducati-Markenkollege Francesco Bagnaia und LCR-Honda-Pilot Alex Rins. Aber auch Fabio Quartararo (Yamaha) fuhr gute Rundenzeiten und behauptete sich im Spitzenfeld.

Kurve 12 forderte 20 Minuten vor dem Ende des ersten Trainings ein weiteres Opfer: KTM-Werkspilot Jack Miller kam zu Sturz, konnte sein Motorrad aber wieder starten und das Training fortsetzen.

Hektische Schlussphase im ersten Training

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo schob sich 17 Minuten vor dem Ende der ersten Trainingssitzung mit einer 2:04.201er-Runde an die Spitze. Wenig später schraubte der Franzose die Bestmarke auf 2:04.125 Minuten. Und auch Teamkollege Franco Morbidelli befand sich in den Top 10 und somit auf Kurs zum provisorischen Q2-Einzug.

In den finalen Minuten gingen eine Reihe von Fahrern auf Zeitenjagd. Aprilia-Pilot Maverick Vinales schob sich mit der ersten 2:03er-Runde auf Position eins. Die Uhr blieb bei 2:03.897 Minuten stehen. Vinales sollte schlussendlich noch bis auf die achte Position durchgereicht werden.

Freude und Leid bei VR46-Ducati

Luca Marini (VR46-Ducati) übernahm mit einer 2:03.250er-Runde die Spitzenposition und sollte nicht mehr verdrängt werden. Teamkollege und WM-Leader Marco Bezzecchi kam in der Schlussphase in Kurve 12 zu Sturz. Bezzecchi konnte seine Ducati wieder starten und noch einmal auf Zeitenjagd gehen. Vor seiner finalen Runde lag Bezzecchi außerhalb der Top 10.

Ex-Weltmeister Fabio Quartararo schob sich beim finalen Versuch auf die zweite Position und bestätigte, dass die 2023er-Yamaha gut in Austin funktioniert. Mit Johann Zarco (Pramac) und Alex Marquez (Gresini) folgten auf den Positionen drei und vier zwei Ducatis. KTM-Pilot Jack Miller rundete die Top 5 ab.

Einige Spitzenfahrer außerhalb der Top 10

Jorge Martin (Pramac-Ducati) beendete das erste Training auf Position sechs vor Weltmeister Francesco Bagnaia. Maverick Vinales war als Achter bester Aprilia-Pilot. Alex Rins und Takaaki Nakagami (beide LCR-Honda) befinden sich ebenfalls auf Kurs zum Q2, sollte es im zweiten Training keine Verbesserungen geben.

Brad Binder (KTM) verpasste den Einzug in die Top 10 knapp. Und auch Joan Mir (Honda), Franco Morbidelli (Yamaha), Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), Alex Rins (LCR-Honda), Miguel Oliveira (RNF-Aprilia), Raul Fernandez (RNF-Aprilia), Fabio di Giannantonio (Gresini-Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) und Augusto Fernandez (GasGas) müssen auf Verbesserungen im zweiten Training hoffen.

Stefan Bradl bester Ersatzfahrer, Jonas Folger sammelt Erfahrungen

Die drei Ersatzpiloten beendeten das erste Training wenig überraschend auf den Positionen 20, 21 und 22. Stefan Bradl (Honda) war als 20. eine Tausendstelsekunde schneller als Michele Pirro (Ducati).

Auf die Spitze verlor Bradl 2,521 Sekunden. Landsmann Jonas Folger (GasGas) zeigte im Laufe des ersten Trainings eine konstante Steigerung und lag schlussendlich 4,926 Sekunden zurück.

Zu Beginn des ersten Trainings gab es ein technisches Problem an der GasGas. Folger brachte das Motorrad zurück an die Box, konnte das Training nach einer kurzen Pause aber fortsetzen.

Das zweite Training bei der MotoGP in Austin wird um 22:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.