MotoGP Training 1 in Mugello 2023: Alex Marquez mit Bestzeit vor Quartararo

Autor: Juliane Ziegengeist Alex Marquez hat sich beim Grand Prix von Italien in Mugello die erste Bestzeit gesichert. Im ersten Freien Training der MotoGP setzte er sich in 1:46.121 Minuten knapp gegen Fabio Quartararo (Yamaha) und Brad Binder (KTM) durch. Für den Trainingsauftakt in Mugello war das Fahrerfeld in der MotoGP fast wieder komplett. Bei RNF-Aprilia kehrte Miguel Oliveira zurück. Ducati begrüßte Enea Bastianini zurück. Pol Espargaro von GasGas musste sein Comeback vorerst verschieben. An seiner Stelle tritt zum vierten Mal Testfahrer Jonas Folger an. Außerdem sind in Mugello mit Michele Pirro (Ducati) und Lorenzo Savadori (Aprilia) zwei Wildcard-Starter dabei. Aleix Espargaro unter Schmerzen Das Training startete bei trockenen, sonnigen Bedingungen. Nach einer dreiwöchigen Rennpause suchten die Fahrer auf dem anspruchsvollen Kurs in Mugello wieder ihren Rhythmus. Für Fragezeichen sorgte nach dem ersten Run Aleix Espargaro (Aprilia), der zurück an die Box humpelte und Schmerzen zu haben schien. Zwar rückte der Spanier für einen zweiten Run aus, rutschte aber in Kurve 15 weg und musste von Streckenhelfern gestützt werden, als er die Unfallstelle verließ. Gerüchten zufolge hatte Espargaro vor Mugello einen Radunfall, bei dem er sich wohl verletzte. Im Klassement gab von Beginn an Ducati das Tempo vor. Erst in der Schlussphase meldeten sich auch andere Hersteller im Spitzenfeld zu Wort. Der Kampf um die Bestzeit entschied mit Alex Marquez aber dann doch ein Ducati-Pilot für sich. Beide Yamahas in den Top 10 Quartararo musste sich am Ende nur um 0,087 Sekunden geschlagen geben. Binder schob sich mit seiner letzten fliegenden Runde noch auf Platz drei. Dahinter komplettierten Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Johann Zarco (Pramac-Ducati) die Top 5. Zarcos Teamkollegen Jorge Martin reihte sich als Sechster ein. Franco Morbidelli (Yamaha) belegte Rang sieben, muss aber eine mögliche Strafe fürchten, da er im ersten Run auf die Ideallinie cruiste und damit Alex Marquez behinderte. Maverick Vinales (Aprilia), Marc Marquez (Honda) und Raul Fernandez (RNF-Aprilia) komplettierten die Top 10, die nur 0,307 Sekunden trennten. Testfahrer Pirro wurde Elfter. Die beiden LCR-Piloten Alex Rins und Takaaki Nakagami folgten dahinter. Ihnen steht das neue Kalex-Chassis noch nicht zur Verfügung. Ducati-Werksduo mit Rückstand Die beiden Ducati-Werkspiloten Bastianini und Francesco Bagnaia beendeten das erste Training mit einem Rückstand von sieben Zehntelsekunden auf den Plätzen 15 und 16. Sie reihten sich damit noch hinter Jack Miller (KTM) auf Platz 14 ein. Honda-Pilot Joan Mir landete abgeschlagen auf dem 20. Platz. Sein Rückstand belief sich auf knapp 1,5 Sekunden. Oliveira fand sich auf Platz 21 wieder. Aleix Espargaro fuhr nach seinem Sturz nicht weiter und blieb auf der 22. Position hängen. Ob er weitermachen kann, bleibt unklar. Nur Savadori und Folger waren langsamer. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.