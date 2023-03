MotoGP Training 1 in Portimao 2023: Alex Marquez vor Joan Mir Schnellster

Audio-Player laden

Am Freitag fiel auf der Portimao-Rennstrecke in Portugal mit dem ersten Training der Startschuss für die MotoGP-Saison 2023. Alex Marquez (Gresini-Ducati) fuhr zum Schluss mit einem weichen Reifen die Bestzeit, aber nicht alle nahmen eine Zeitattacke in Angriff.

Das Wetter meinte es zunächst nicht gut. Gegen Ende des Moto2-Trainings hatte es zu tröpfeln begonnen. Auch zu Beginn des MotoGP-Trainings war es stark bewölkt und es fielen Regentropfen. Zunächst rückten die Fahrer aber mit Slicks aus, um eine Besichtigungsrunde zu drehen.

Franco Morbidelli flog in Kurve 8 auf einer feuchten Stelle per Highsider ab. Der Yamaha-Fahrer blieb aber unverletzt und fuhr sein Motorrad zurück an die Box. Die meisten Fahrer warteten in der Box auf bessere Verhältnisse. Nur das VR46-Ducati-Duo drehte Runden.

Am gestrigen Donnerstag wurden die Motorspezifikationen eingefroren und auch die Aerodynamik homologiert. Interessant ist, dass das Ducati-Werksteam und Pramac unterschiedliche Seitenverkleidungen gewählt haben. Yamaha fuhr mit der Seitenverkleidung des Vorjahres.

Nach einer Viertelstunde verzogen sich die Regenwolken und die Teams nahmen den Trainingsbetrieb richtig auf. An die Rundenzeiten vom Test (1:37.9 Minuten) vor zwei Wochen kamen die Fahrer aber nicht heran.

Fabio di Giannantonio stürzte in Kurve 8 von seiner Gresini-Ducati und blieb ebenfalls unverletzt. Bei den Reifen setzten alle auf den Medium-Hinterreifen und die meisten auf den weichen Vorderreifen. Der Fokus lag zunächst auf der Rennpace.

Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) zeigten die schnellsten Rundenzeiten. In den letzten zehn Minuten wählten einige Fahrer den weichen Hinterreifen für die Zeitattacke, aber viele blieben beim gebrauchten Medium.

Schließlich sicherte sich Alex Marquez mit 1:38.782 Minuten die Bestzeit. In den finalen Minuten zeigte auch Honda-Neuling Joan Mir einige sehr gute Rundenzeiten. Marc Marquez war direkt hinter Mir, konnte seinem Teamkollegen aber nicht folgen.

Mit einem weichen Hinterreifen fuhr Mir die zweitschnellste Zeit. Das VR46-Duo Luca Marini und Marco Bezzecchi folgte auf den Plätzen drei und vier. Johann Zarco (Pramac-Ducati) rundete die Top 5 ab. Damit waren vier Desmosedici unter den ersten fünf Plätzen zu finden.

Bester Aprilia-Vertreter war Maverick Vinales als Sechster, gefolgt von Martin. Dahinter sortierten sich Fahrer ein, die auf dem gebrauchten mittleren Hinterreifen geblieben sind. Das waren Fabio Quartararo (Yamaha), Bagnaia und Marc Marquez auf den Positionen acht bis zehn.

Aleix Espargaro (Aprilia) verpasste als Elfter knapp einen vorläufigen Q2-Platz. Die Zeitabstände waren im Feld wieder gewohnt eng, 15 Fahrer befanden sich in einer Sekunde. Diesen 15. Platz hielt Enea Bastianini, der bisher noch nicht ganz auf Augenhöhe mit Teamkollege Bagnaia war.

KTM war nicht im Spitzenfeld dabei. Neuling Jack Miller fehlten knappe acht Zehntelsekunden auf die Spitze. Damit sortierte sich der Australier als Zwölfter ein. Teamkollege Brad Binder hatte zwei Sekunden Rückstand und wurde Letzter.

Während das erste Training 45 Minuten dauerte, wurde das zweite Training in diesem Jahr auf 60 Minuten verlängert. Das kombinierte Ergebnis der beiden Freitagstrainings legt fest, wer sich direkt für Q2 qualifiziert. Das zweite Training beginnt um 16:00 Uhr MEZ.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.