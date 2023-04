MotoGP Training 2 in Austin 2023: Jorge Martin vorn, der WM-Führende im Q1

Audio-Player laden

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin hat sich bei der MotoGP in Austin (USA) die Freitags-Bestzeit gesichert. Im zweiten Training schob sich Martin an die Spitze und verwies Ducati-Markenkollege Francesco Bagnaia auf Position zwei. Honda schaffte dank LCR-Pilot Alex Rins den Sprung in die Top 3. WM-Leader Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) verpasste die direkte Qualifikation für das Q2 am Samstag.

Im ersten Training, das bei guten Bedingungen stattfand, führte Luca Marini (VR46-Ducati) die Wertung an (zum Bericht vom ersten Training). Für seine beste Runde benötigte Marini im ersten Training 2:03.250 Minuten. Diese Marke sollte im zweiten Training um mehr als eine Sekunde unterboten werden.

Unmittelbar vor dem zweiten Training zogen einige leichte Schauer über den Kurs. Zu Beginn der Session war der Kurs aber komplett abgetrocknet. Das Wetter sollte bis zum Ende des Trainings gute Rundenzeiten ermöglichen.

Rückkehrer Miguel Oliveira stürzt gleich zwei Mal

Nach zehn Minuten der einstündigen Session verwendete Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) als erster Fahrer einen weichen Hinterreifen. Damit stürmte der Portugiese an die Spitze der Wertung des zweiten Trainings und auf die dritte Position der kombinierten Wertung.

Kurz nach der schnellen Runde folgte ein Sturz in Kurve 2, weil Oliveira zu weit auf den Randstein fuhr. Oliveira wurde an seine Box zurückgebracht und setzte das Training mit dem zweiten Bike fort. Nach der Hälfte der Trainingszeit folgte ein weiterer Sturz in Kurve 12, der aber deutlich harmloser war als der erste Abflug.

Die Bestmarke aus dem ersten Training wird unterboten

Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) steigerte sich nach einer Viertelstunde Trainingszeit und übernahm die Spitzenposition in der zweiten Session. Der Italiener kam mit seiner 2:03.339er-Runde nah an die Bestmarke von Ducati-Markenkollege Luca Marini aus dem ersten Training heran.

Wenig später übernahm Jorge Martin (Pramac-Ducati) die Führung in der kombinierten Wertung. Der Spanier unterbot Luca Marinis Bestzeit aus dem ersten Training um 0,009 Sekunden. Martins Bestzeit bestand bis 15 Minuten vor dem Ende des zweiten Trainings.

Dann stürmte Joan Mir mit seiner Werks-Honda an die Spitze. Der Spanier benötigte 2:03.113 Minuten für seine Runde. Bei stabilen Bedingungen in der Schlussphase bereiteten sich die Fahrer auf die finale Zeitenjagd vor, um sich einen Platz im Q2 zu sichern.

Qualifying-Modus in den finalen Minuten des zweiten Trainings

Die Rundenzeiten purzelten in der finalen Phase des zweiten Freitags-Trainings. Joan Mir wurde binnen weniger Minuten von der Spitze bis auf die achte Position durchgereicht. Fünf Minuten vor dem Ablaufen der Trainingszeit gingen alle Fahrer mit frischen weichen Hinterreifen auf die Strecke. Vor der finalen Zeitenjagd führte Francesco Bagnaia die Wertung mit einer 2:02.544er-Runde an.

Beinahe alle Fahrer notierten persönliche Verbesserungen, einige waren mit absoluten Sektor-Bestzeiten unterwegs. Jorge Martin (Pramac-Ducati) übernahm mit einer 2:02.178er-Runde die Führung.

Johann Zarco stürzt und Joan Mir muss schnell reagieren

Ein Sturz von Teamkollege Johann Zarco kostete einigen Fahrern die Runde. Zarco war in Kurve 6 gestürzt und sorgte für gelbe Flaggen. Joan Mir konnte der Ducati von Zarco in letzter Sekunde ausweichen, kam in der Auslaufzone aber zu Sturz. Maverick Vinales strandete mit leerem Tank.

Jorge Martin wurde nicht mehr an der Spitze verdrängt. Der Spanier war 0,063 Sekunden schneller als Francesco Bagnaia. Alex Rins brachte Honda in die Top 3. Luca Marini und Alex Marquez folgten auf den Positionen vier und fünf. Somit schafften vier Ducati-Piloten den Sprung in die Top 5.

Maverick Vinales (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) und Jack Miller (KTM) konnten sich ebenfalls direkt für das Q2 qualifizieren. Die restlichen Fahrer treffen im Q1 aufeinander, um ins Q2 aufzusteigen.

Der WM-Führende scheitert knapp an den Top 10 und muss ins Q1

WM-Leader Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) scheiterte als Elfter um 0,037 Sekunden am direkten Einzug ins Q2. Der Italiener trifft unter anderem auf Joan Mir (Honda), Johann Zarco (Pramac-Ducati), Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) und Franco Morbidelli (Yamaha).

Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl beendete das zweite Training auf der 20. Position. Der Deutsche lag 1,951 Sekunden zurück. Beim finalen Versuch kam Bradl in Kurve 12 zu Sturz. Landsmann Jonas Folger (GasGas) kam bis auf 4,351 Sekunden an die Bestzeit heran und belegte damit die 22. Position.

Am Samstag geht es um 17:10 Uhr (MESZ) mit dem Freien Training weiter. Das Q1 startet um 17:50 Uhr (MESZ), Q2 beginnt um 18:15 Uhr (MESZ). Der Start zum Sprintrennen erfolgt um 22:00 Uhr (MESZ) zur TV-Übersicht.

