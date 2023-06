MotoGP Training 2 in Mugello 2023: Bagnaia vor Bezzecchi, Quartararo in Q1 Ducati-Doppelspitze am Freitag in Mugello: Francesco Bagnaia führt vor Marco Bezzecchi - Alex Rins schnellste Honda - Fabio Quartararo mit Pech in Q1

Autor: Juliane Ziegengeist Francesco Bagnaia beendet den ersten Trainingstag in Mugello als Spitzenreiter. Im zweiten Training der MotoGP fuhr der Ducati-Pilot mit 1:45.436 Minuten die Bestzeit und behauptete sich knapp gegen Markenkollege Marco Bezzecchi und Aleix Rins von LCR-Honda. Fabio Quartararo (Yamaha) belegte nur Platz 15. Am Nachmittag war das Thermometer bis auf 27 Grad geklettert, weshalb die meisten Fahrer erstmals mit dem harten Vorderreifen ausrückten. Auch Aleix Espargaro (Aprilia) war nach seinem Sturz im ersten Training wieder am Start. Gegenüber 'Sky Sport Italia' sagte Aprilia-CEO Massimo Rivola: "Der Crash von Aleix war unnötig und ist auch die Folge eines Sturzes, den er gestern mit seinem Fahrrad hatte. Er hat sich die Ferse verletzt, nichts Ernstes, aber um weiterzufahren, muss er die Zähne zusammenbeißen und Schmerzmittel nehmen." Beide Honda-Werkspiloten im Kies Zu Steigerungen gegenüber Vormittag kam es erst im späteren Verlauf, da sich das Feld zunächst auf die Arbeit an der Rennpace und Feinabstimmungen am Set-up konzentrierte. Mit Anbruch der letzten zehn Minuten begann die Zeitenjagd. Marc Marquez (Honda) stürzte auf seinem ersten schnellen Versuch. Zuvor war bereits sein Teamkollege Joan Mir zu Boden gegangen. Für ihn war es bereits der zwölfte Sturz der Saison. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) legte mit einer Zeit von 1:45.808 Minuten vor, doch das Tempo zog noch einmal deutlich an. Am Ende entschied Weltmeister Bagnaia den Kampf um die Bestzeit für sich. Bezzecchi steigerte sich erneut und sicherte sich mit nur 0,063 Sekunden Rückstand auf Bagnaia Platz zwei. Aleix Espargaro bringt Aprilia in Q2 Rins wurde als Dritter bester Honda-Pilot. Auch ihm fehlten nur 0,081 Sekunden auf die Bestzeit. Einige Fahrer konnten sich, bedingt durch eine späte gelbe Flagge, im letzten Umlauf nicht mehr verbessern. Schuld war ein Sturz von Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati), der in Kurve 1 zu Boden gegangen war. Brad Binder (KTM) konnte den Zwischenfall umgehen und schob sich mit seiner letzten Runde noch auf Platz vier. Hinter ihm reihten sich mit Jorge Martin, Enea Bastianini und Johann Zarco drei Ducati-Fahrer ein. Marc Marquez schaffte es nach seinem Sturz mit dem Zweitbike noch auf den achten Platz. Aleix Espargaro belegte trotz der Fußbeschwerden Rang neun, während Aprilia-Teamkollege Maverick Vinales den Sprung in die Top 10 als Elfter knapp verpasste. Quartararo hat Pech und muss in Q1 Platz zehn sicherte sich stattdessen Luca Marini (VR46-Ducati), der als Letzter direkt in Q2 einzog. Die Abstände im Feld waren eng: Nur vier Zehntel trennten die zehn schnellsten Fahrer. 13 lagen innerhalb einer halben Sekunde, darunter Raul Fernandez (RNF-Aprilia) und Alex Marquez auf den Plätzen zwölf und 13. Jack Miller (KTM) hatte auf Platz 14 mit 0,762 Sekunden schon etwas mehr Rückstand. Auch das Yamaha-Duo verpasste den Q2-Direkteinzug deutlich: Fabio Quartararo, der sich unter Gelb nicht mehr steigern konnte, wurde 15., gefolgt von Franco Morbidelli. Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) musste sich, gehandicapt durch seine Schulter, mit Platz 20 begnügen. Auch Mir landete nach seinem Sturz weit hinten. Er kam nicht über Rang 22 hinaus. Jonas Folger (Tech-3-GasGas) bildete das Schlusslicht. Dem deutschen Ersatzpiloten fehlten drei Sekunden auf die Spitze. Direkt für Q2 qualifiziert sind: Francesco Bagnaia (Ducati) Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) Alex Rins (LCR-Honda) Brad Binder (KTM) Jorge Martin (Pramac-Ducati) Enea Bastianini (Ducati) Johann Zarco (Pramac-Ducati) Marc Marquez (Honda) Aleix Espargaro (Aprilia) Luca Marini (VR46-Ducati) Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Hier wetten! Jetzt wetten! MotoGP-Übertragungen in Deutschland: ServusTV stellt linearen Sendebetrieb ein geteilte inhalte