MotoGP-Training Aragon: Marc Marquez dominiert - keine KTM direkt in Q2

Mit einem neuen Streckenrekord hat Marc Marquez den MotoGP-Trainingsfreitag in Aragon beendet. Der Gresini-Ducati-Pilot setzte sich in 1:45.801 Minuten klar gegen die Konkurrenz durch. Seine ersten Verfolger waren die beiden Aprilia-Fahrer Aleix Espargaro und Maverick Vinales auf den Plätzen zwei und drei.

Nach dem ersten Freien Training am Vormittag, das ebenfalls Marc Marquez mit einer Zeit von 1:48.289 Minuten anführte, rückten die Fahrer am Nachmittag bei weiterhin trockenen Bedingungen aus. Die Asphalttemperatur war auf 47 Grad gestiegen.

Am Vorderrad entschied sich das Feld im ersten Outing mehrheitlich für den Medium-Reifen, am Hinterrad dominierte die weiche Variante. Da auf der neu asphaltierten Strecke nach den ersten Trainings bereits etwas Gummiabrieb vorhanden war, waren auf Anhieb schnellere Zeiten möglich als am Vormittag.

So fuhr Marc Marquez bereits im ersten Run eine Sekunde schneller als bei seiner Bestzeit im ersten Freien Training und führte die Session damit erneut an, diesmal vor den beiden KTM-Werkspiloten Brad Binder und Jack Miller auf Platz zwei und drei.

An dieser Reihenfolge änderte sich lange nichts, während sich die Fahrer mit gebrauchten Reifen auf ihre Rennpace konzentrierten. Erst im letzten Viertel des Trainings, als die ersten Fahrer mit frischen Reifen ausrückten, kam Bewegung ins Klassement.

Zarco zeigt sich, Marquez mit Rekordrunde

LCR-Honda-Pilot Johann Zarco setzte ein Achtungszeichen und schob sich mit einem frühen Zeitangriff vorläufig auf Platz zwei, wurde in der Schlussphase aber durchgereicht.

Das Tempo zog noch einmal an und Marc Marquez' Bestzeit geriet unter Druck. Er wurde sowohl von Martin als auch Espargaro verdrängt. Marquez antwortete jedoch mit der ersten Zeit unter 1:46 Minuten und holte sich die Führung zurück.

Espargaro fehlten am Ende 0,272 Sekunden. Sein Aprilia-Teamkollege Vinales verdrängte noch Martin und sicherte sich Rang drei. Hinter Martin komplettierte Alex Marquez (Gresini-Ducati) die Top 5. Für ihn hatte die Session mit einem technischen Problem begonnen. Er hatte deshalb nur ein Motorrad zur Verfügung.

Francesco Bagnaia (Ducati) führte die zweite Hälfte der Top 10 als Sechster an, hatte aber bereits 0,790 Sekunden Rückstand. Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) wurde Sechster. Zarco, zwischenzeitlich nur 16., konnte sich zum Schluss erneut steigern und zog auf Platz acht als erster Honda-Fahrer in dieser Saison direkt in Q2 ein.

Keine KTM schafft den direkten Q2-Einzug

Raul Fernandez und Miguel Oliveira rundeten die Top 10 ab. Damit schafften alle vier Aprilias den direkten Q2-Einzug. KTM hingegen scheiterte: Binder und Pedro Acosta fehlte auf den Plätzen elf und zwölf nicht viel, es reichte dennoch nicht.

Miller sorgte für einen späten Sturz und landete nur auf Rang 16. Die gelben Flaggen kosteten Enea Bastianini (Ducati) den möglichen Q2-Direkteinzug. Er belegte den 15. Platz.

Das Yamaha-Duo Alex Rins und Fabio Quartararo kam nicht über die Positionen 19 und 20 hinaus, wobei Quartararo im Verlauf des Trainings in Kurve 5 bei hohem Tempo abflog. Am Ende betrug ihr Rückstand mehr als anderthalb Sekunden. Nur Joan Mir und Takaaki Nakagami von Honda waren langsamer.