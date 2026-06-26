MotoGP-Training Assen 2026: Bezzecchi Schnellster, einige heftige Stürze

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi war auch im zweiten Training am Freitag bei der Dutch TT in Assen der Schnellste. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) und Pedro Acosta (KTM) waren seine ersten Verfolger. Einige Stürze in schnellen Kurven überschatteten das Training.

Die derzeitige Hitzewelle in Europa sorgte in den Niederlanden für eine Lufttemperatur von 36 Grad Celsius. Die Asphalttemperatur betrug zu Trainingsbeginn 50 Grad Celsius.

Im ersten Run stürzte Alex Marquez in Kurve 5 von seiner Gresini-Ducati. Das ist eine der langsamsten Stellen auf dieser Strecke. Er fiel auf die linke Schulter und nicht auf die rechte, an der kürzlich das Schlüsselbein operiert wurde.

Technische Probleme gab es zunächst bei der Aprilia von Ai Ogura, denn der Japaner kehrte nach einer Aufwärmrunde an die Box zurück und die Trackhouse-Mechaniker begannen die Arbeit am Motorrad.

Besser lief es bei seinem Aprilia-Kollegen Bezzecchi. Nach dem ersten Run führte der Italiener das Timing mit 1:32.145 Minuten zwei Zehntelsekunden vor Acosta an. Marc Marquez (Ducati) lag nach dem ersten Run acht Zehntel zurück.

Im zweiten Run verbesserte sich das Aprilia-Duo Jorge Martin und Bezzecchi als Erste auf 1:31.9 Minuten. Beide hatten auf neue weiche Hinterreifen gewechselt. Auch das Trackhouse-Duo war mit dem weichen Hinterreifen schnell.

Zur Trainingshalbzeit fuhr Ogura mit 1:31.443 Minuten die neue Bestzeit. Aprilia hielt zu diesem Zeitpunkt die ersten vier Plätze. Marc Marquez blieb im zweiten Run beim gebrauchten Medium-Hinterreifen und verbesserte seine Zeit dennoch.

Trotzdem hatte er zu diesem Zeitpunkt als Zehnter eineinhalb Sekunden Rückstand auf die Aprilia-Spitze. In seinem dritten Run wechselte Marc Marquez ebenfalls auf den weichen Hinterreifen und verbesserte sich auf Rang drei.

Rote Flagge bei den Qualifying-Versuchen

In der letzten Viertelstunde begannen die Qualifying-Versuche für den direkten Q2-Einzug. Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) stürzte am Ausgang der Duikersloot-Kurve (Kurve 11). Der Spanier wurde dabei heftig durch das Kiesbett geschleudert.

Auch bei den Qualifying-Versuchen legte Aprilia vor. Bezzecchi setzte sich mit 1:31.123 Minuten vor Raul Fernandez und Ogura an die Spitze. Marc Marquez verbesserte sich zunächst auf Platz vier, drei Zehntelsekunden hinter Bezzecchi.

Zu Beginn der letzten fünf Minuten stürzte Martin in der schnellen Kurve 12. Von Kurve 12 bis 15 wurden gelbe Flaggen gezeigt. Kurz darauf stürzte Alex Marquez am Ausgang von Kurve 11 per Highsider. Dieser Crash war heftiger als sein erster.

Mit noch 3:08 Minuten Restzeit musste das Training abgebrochen werden. Alex Marquez wurde im Kiesbett von den Hilfskräften versorgt. Sein Teamkollege Aldeguer befand sich nach seinem Sturz bereits im Medical Center.

Alex Marquez war bei Bewusstsein und saß im Kiesbett. Er tat sich jedoch schwer, selbstständig aufzustehen. Martin war bei seinem Sturz unverletzt geblieben und wurde an die Box zurückgebracht.

Als die Strecke wieder freigegeben wurde, befand sich Francesco Bagnaia (Ducati) nur auf Platz 17, weil er wegen der gelben Flaggen seine fliegende Runde abbrechen musste. Er fuhr mit den gebrauchten Reifen wieder hinaus.

Bagnaia schaffte noch den wichtigen Sprung in die Top 10. An der Spitze änderte sich nichts mehr. Bezzecchi blieb mit 1:31.123 Minuten zwei Zehntelsekunden vor Raul Fernandez Schnellster.

Acosta verbesserte sich zum Schluss auf den dritten Platz. Ogura und Bagnaia komplettierten die Top 5. Marc Marquez fuhr nach der roten Flagge nur noch für die Übungsstarts auf die Strecke und beendete den Freitag als Sechster.

Die weiteren Q2-Plätze sicherten sich Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), Enea Bastianini (Tech3-KTM), Martin und Alex Marquez. Sowohl Martin als auch Alex Marquez waren nach ihren Stürzen nicht mehr auf der Strecke.

Damit qualifizierten sich alle vier Aprilia-Fahrer, alle vier Ducati-Fahrer mit der GP26 sowie zwei KTM-Fahrer direkt für Q2. Bester Honda-Fahrer war Joan Mir als Zwölfter, und bester Yamaha-Fahrer war Fabio Quartararo auf Platz 15 (zum kompletten Ergebnis).

Im Anschluss an das Training durften erneut Übungsstarts auf der Startgeraden durchgeführt werden. Seit diesem Wochenende ist das Holeshot-System bei der Vordergabel verboten.

Das abschließende Training beginnt am Samstag um 10:10 Uhr, direkt gefolgt vom Qualifying ab 10:50 Uhr. Der Sprint über 13 Runden startet um 15:00 Uhr.