MotoGP-Training Austin: Martin mit Rekord vor Vinales, Marquez Dritter

Jorge Martin beendete den Trainingsfreitag der MotoGP in Austin mit einem neuen Streckenrekord. Der Pramac-Ducati-Pilot markierte mit 2:01.397 Minuten die Bestzeit. Maverick Vinales (Aprilia) war ihm auf Platz zwei jedoch dicht auf den Fersen. Marc Marquez (Gresini-Ducati) wurde Dritter.

Die 60-minütige Session am Freitagnachmittag begann direkt schneller, als das Freie Training am Vormittag gewesen war. Wieder duellierten sich Martin und Vinales um die Bestzeit. Das versprach eine spannende Schlussphase. Zunächst konzentrierten sich die Fahrer aber auf die Arbeit an der Rennpace.

Was die Abstände betrifft, ging es erst einmal eng zu. Zur Halbzeit lag fast das komplette Feld innerhalb von einer Sekunde. Einzig die Honda-Piloten hatten etwas mehr Rückstand.

Mit Anbruch der letzten 15 Minuten startete dann die Zeitenjagd im Kampf um die Q2-Direktplätze. Auf frischen Reifen purzelten die Zeiten. Martin knackte dabei nicht nur als Erster die 2:02 Minuten. Er unterbot auch den alten Streckenrekord deutlich.

Dieser lag bei 2:01.892 Minuten, aufgestellt von Francesco Bagnaia (Ducati) im Qualifying 2023. Martin fuhr eine halbe Sekunde schneller und distanzierte den Rest des Feldes damit zunächst um sechs Zehntel. Das änderte sich im letzten Run: Vinales legte noch einmal zu und kam bis auf 0,076 Minuten an Martin heran.

Damit war ihm Platz zwei sicher, doch Martin blieb knapp vorn. Marc Marquez schob sich zum Schluss noch auf Rang drei. Er hatte 0,409 Sekunden Rückstand und verdrängte Bagnaia auf die vierte Position. Pedro Acosta (Tech3-GasGas) knüpfte an seine starke Form im ersten Freien Training an und wurde Fünfter.

Aleix Espargaro (Aprilia), Franco Morbidelli (Pramac-Ducati), Enea Bastianini (Ducati) und die beiden VR46-Piloten Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi sicherten sich auf den Plätzen sechs bis zehn ebenfalls das Direktticket in Qualifying 2.

Enttäuschend verlief das Training für das KTM-Werksduo. Brad Binder kam nicht über Platz 14 hinaus, Jack Miller landete noch zwei Positionen weiter hinten. Auch die Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo und Alex Rins verpassten die Cut als 17./18. klar.

Langsamer waren nur die vier Honda-Fahrer auf den letzten vier Plätzen. Dabei hatte Johann Zarco auf Rang 19 mit 1,617 Sekunden noch den geringsten Abstand. Joan Mir stürzte spät. Er, Luca Marini und Takaaki Nakagami kamen auf jeweils über zwei Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Martin.

