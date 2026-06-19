MotoGP-Training Brünn 2026: Ai Ogura mit Rekordrunde, Marc Marquez stürzt

Der MotoGP-Trainingstag zum Grand Prix von Tschechien 2026 in Brünn ist am Freitag von Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) als demjenigen mit der schnellsten Rundenzeit beendet worden, während Marc Marquez (Ducati) über die zwei Sessions des Tages gerechnet gleich zweimal gestürzt ist.

Im Training am Nachmittag, das wie üblich über den Direkteinzug ins Q2-Segment des Qualifyings für Samstag entschied, markierte Ogura mit 1:51.735 Minuten sowohl Sessionbestzeit als auch Tagesbestzeit. Und: Der Japaner ist nun auch Inhaber des MotoGP-Streckenrekords im Automotodrom Brno.

Die Bestmarke von Francesco Bagnaia (Ducati) aus dem Vorjahr (1:52.303 Minuten) hat Ogura auf der Aprilia RS-GP26 des Trackhouse-Teams um 0,568 Sekunden unterboten. Im Vergleich zur Bestzeit von Marc Marquez aus dem ersten Freien Training (FT1) am Vormittag (1.53.303) war Ogura am Nachmittag sogar 1,568 Sekunden schneller.

Die Vormittagsbestzeit von Marquez wurde nachmittags gleich zu Beginn unterboten. Marco Bezzecchi (Aprilia) war es, dem genau das bereits nach sieben Minuten mit 1:53.080 Minuten gelang. Der erste, der die 1:53er-Marke knackte, war Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) nach einer knappen halben Stunde. Die Rekordrunde von Ogura wurde kurz vor Schluss gefahren.

Zwei Stürze von Marc Marquez an einem Tag

Indes zeigte Marc Marquez gleich in den ersten Minuten des Nachmittagstrainings einen Sturz. In Kurve 11, der vorletzten Linkskurve der Strecke, rutschte ihm das Vorderrad seiner Werks-Ducati weg. Die Folge war ein harmloser Ausrutscher ins Kiesbett.

Für den MotoGP-Titelverteidiger, der in Brünn auch der Vorjahressieger ist, war es bereits der zweite Sturz des Tages. Im FT1 am Vormittag war Marquez in Kurve 7 auf ganz ähnliche Art und Weise ausgerutscht. Abgesehen von Marc Marquez wurde am Nachmittag auch für Cal Crutchlow (LCR-Honda; 22.) ein Sturz notiert.

Zweitschnellster im 60-minütigen Training hinter Ai Ogura war WM-Spitzenreiter Bezzecchi auf der Werks-Aprilia, gefolgt von Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), Francesco Bagnaia auf der Werks-Ducati und dessen Teamkollege Marc Marquez.

Die Top 10 der Session - und damit die Liste derer, die den Q2-Einzug schon am Freitag geschafft haben - wurde komplettiert von Pedro Acosta (KTM), Joan Mir (Honda), Diogo Moreira (LCR-Honda), Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) und Raul Fernandez, dem Trackhouse-Teamkollegen des Tagesschnellsten Ogura (Ergebnis: MotoGP-Training in Brünn 2026).

Jorge Martin und Co. müssen in Q1 ran

Die Gruppe derer, die den Direkteinzug ins Q2-Segment des Qualifyings verpasst haben, wird angeführt von Jorge Martin (Aprilia) und Maverick Vinales (Tech3-KTM).

Aber unter anderem auch Fabio Quartararo (Yamaha) und der an diesem Wochenende in den Sattel zurückgekehrte Alex Marquez (Gresini-Ducati) zählen zu denjenigen, die am Samstag bereist im Q1-Segments des Qualifyings ausrücken müssen.

Nach dem Qualifying am Samstagvormittag geht der Sprint (Startzeit 15:00 Uhr) im Automotodrom Brno in Brünn über eine Distanz von 10 Runden. Der Grand Prix am Sonntag (Startzeit 14:00 Uhr) ist auf 21 Runden angesetzt (MotoGP 2026 live: Das Wochenende in Brünn im TV und Stream).